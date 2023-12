Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Есть разные схемы - есть строгий аппойнтмент на разгрузку пропустив который будешь ждать неделю а есть FCFS (first come first serve) - как приедешь так и выгрузят. Соответственно от этого и разница - один гонит давай-давай а другой едет на расслабоне. И плюс между чем и чем перевозищь - между своими складами, от своего до склада клиента, до склада агрегатора, промежуточного склада. В общем, миллион вариантов. Есть разные схемы - есть строгий аппойнтмент на разгрузку пропустив который будешь ждать неделю а есть FCFS (first come first serve) - как приедешь так и выгрузят. Соответственно от этого и разница - один гонит давай-давай а другой едет на расслабоне. И плюс между чем и чем перевозищь - между своими складами, от своего до склада клиента, до склада агрегатора, промежуточного склада. В общем, миллион вариантов. katso

Сибарит написав: flyman написав: і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами і що, так і було: чоботом по лежачому таблу? хіба уже з конкретними гопниками в компанії з юними рецидивістами

Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.

Наверняка где-то когда-то было. Подростковые драки, даже самые безобразные, случаются где угодно. У нас достаточно недавно тоже всплывали похожие видео, причем в прессе.

Конечно, драки были.

И один на один, и групповые, и стенка на стенку.

Но такого, как Вы привели в добавлении, не было. Во всяком случае, у нормальных детей. В уголовной среде не знаю. Таких драк девчонок не видел в школе никогда. И такой степени озверения тоже.

По Вашей новости:

"Учні Рокитнянських ліцеїв №1 та №2 . Учасникам бійки по від 12 до 15 років . У постраждалої дівчинки - черепно-мозкова травма, відбита печінка, поламані пальці", - повідомив Андріюк.

https://gazeta.ua/articles/np/_na-kiyivschini-pidlitki-vidbili-shkolyarci-pechinku-polamali-palci-i-znyali-na-telefon/1164591

Это не уголовная среда. Конечно, драки были.И один на один, и групповые, и стенка на стенку.Но такого, как Вы привели в добавлении, не было. Во всяком случае, у нормальных детей. В уголовной среде не знаю. Таких драк девчонок не видел в школе никогда. И такой степени озверения тоже.По Вашей новости:Это не уголовная среда. ЛАД 2 Повідомлень: 26753 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 04:50 Bolt написав: Про уровень образования в Украине:

https://youtu.be/89cO86pHRDU?si=ETrwUBDRJDcnQ-Dy Про уровень образования в Украине:

Нет ничего лучше практики, которая подкрепляет теорию.

Позвонили с Украины приятели: тут такая беда: студент не может сдать экзамен по Сопромату.

Я говорю, что к вашему университету не имею отношения. Так и не надо иметь отношение: вот тебе пароль входа и логин - заходишь на сайт и сдаешь экзамен.

- Ну, давайте попробую, даже интересно что там за экзамен такой, что я из Турции могу/должен сдавать.

Время 1 час. Начал «сдавать». Не могу сказать, что дебилы составляли задачки и вопросы к экзамену, но удивили 2 вещи:

- многие размерности в сантиметрах заданы, длины стержней для рассчета вообще «атас» - состоят из участков длиной как не 1,5 так 3 метра, типа они горизонтальные (!). И их типа растягивают/сжимают. Забавные «стержни». Стало ясно, что составитель отдаленно представляет и стержни, и нагрузки…

- ну и вот этот примитивизм: специально дают размеры в сантиметрах, а ответы просят дать цифрами в мегапаскалях, то есть просто хотят запутать студента в размерностях, хотя сами дают их не в SI. Я даже задумался, что это в наше время измеряют в сантиметрах. Придумал только одну вещь.

Вообще экзамен по Сопромату показался не репрезентативным: он не дает картину Сопромата и не позволяет узнать знания по этой важной технической дисциплине.

Сдал досрочно и на высший бал. Сам удивился и подумал, что это неприлично. Отослал скрин экрана о сдаче бравым отличником экзамена в Украину.

В ответ получил сообщение, что нужно еще сдать экзамен по Сопромату.

- Так я ж его и сдал!

- Ну тогда еще Теормех…

Мой респондент вообще то инженер. Вот я и подумал, ребята, что инженер современный не может отличить Сопромат от Теормеха, за то студент может сдать Сопромат досрочно и на высший балл…

Пришлось мне еще сдавать Теормех.

Умышленно допустил одну ошибку и то не по своей вине: из четырех предложенных в качестве схем расположения векторов ускорений точки при ее движении по криволинейной траектории две оказались правильными, идентичными (я долго рассматривал, пытаясь понять, в чем подвох) - выбрал первую по счету.

Составитель, вероятно был пьян.

Но оно и к лучшему: сдать в один день два украинских экзамена из Турции на высший бал было бы совсем неприлично. А так второй на «5-»

Нет ничего лучше практики, которая подкрепляет теорию.Позвонили с Украины приятели: тут такая беда: студент не может сдать экзамен по Сопромату.Я говорю, что к вашему университету не имею отношения. Так и не надо иметь отношение: вот тебе пароль входа и логин - заходишь на сайт и сдаешь экзамен.- Ну, давайте попробую, даже интересно что там за экзамен такой, что я из Турции могу/должен сдавать.Время 1 час. Начал «сдавать». Не могу сказать, что дебилы составляли задачки и вопросы к экзамену, но удивили 2 вещи:- многие размерности в сантиметрах заданы, длины стержней для рассчета вообще «атас» - состоят из участков длиной как не 1,5 так 3 метра, типа они горизонтальные (!). И их типа растягивают/сжимают. Забавные «стержни». Стало ясно, что составитель отдаленно представляет и стержни, и нагрузки…- ну и вот этот примитивизм: специально дают размеры в сантиметрах, а ответы просят дать цифрами в мегапаскалях, то есть просто хотят запутать студента в размерностях, хотя сами дают их не в SI. Я даже задумался, что это в наше время измеряют в сантиметрах. Придумал только одну вещь.Вообще экзамен по Сопромату показался не репрезентативным: он не дает картину Сопромата и не позволяет узнать знания по этой важной технической дисциплине.Сдал досрочно и на высший бал. Сам удивился и подумал, что это неприлично. Отослал скрин экрана о сдаче бравым отличником экзамена в Украину.В ответ получил сообщение, что нужно еще сдать экзамен по Сопромату.- Так я ж его и сдал!- Ну тогда еще Теормех…Мой респондент вообще то инженер. Вот я и подумал, ребята, что инженер современный не может отличить Сопромат от Теормеха, за то студент может сдать Сопромат досрочно и на высший балл…Пришлось мне еще сдавать Теормех.Умышленно допустил одну ошибку и то не по своей вине: из четырех предложенных в качестве схем расположения векторов ускорений точки при ее движении по криволинейной траектории две оказались правильными, идентичными (я долго рассматривал, пытаясь понять, в чем подвох) - выбрал первую по счету.Составитель, вероятно был пьян.Но оно и к лучшему: сдать в один день два украинских экзамена из Турции на высший бал было бы совсем неприлично. А так второй на «5-»Руководители предприятий: втяните головы в плечи! Молодые специалисты скоро прийдут!

Повідомлень: 8823 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3404 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:01 akurt написав: vitaliiangel написав: Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине.

Хавьер Милей становится победителем президентских выборов в Аргентине.

Хавьер Херардо Милей — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Избранный президент Аргентины с 20 ноября 2023 года.

До прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике.



Напомните, кто из президентов Украины до прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике?

Напомните, кто из ваших руководителей на работе или не на работе имеет такое образование:

Licentiate in Economics, Universidad de Belgrano, Argentina; two Master's in Economics, Universidad Torcuato Di Tella and CEDES/IDES. Former: Head Economist, Estudio Broda and Máxima AFJP; Senior Economist, HSBC, Argentina; Adviser of the Argentine Government, ICSID. Currently, Head Economist, Corporación América. B-20/G-20 Adviser and Member, Group of Economic Policy, ICC/G-20. Since 2012, leads the division of Economic Studies, Fundación Acordar, a think tank of national scope. For more than 20 years, University Professor of Macroeconomics, Economics of Growth, Microeconomics and Mathematics for Economists. Has written over 50 academic papers. Хавьер Херардо Милей — аргентинский политический и государственный деятель, экономист, предприниматель. Избранный президент Аргентины с 20 ноября 2023 года.До прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике.Напомните, кто из президентов Украины до прихода в политику получил известность как экономист и автор множества книг по экономике и политике?Напомните, кто из ваших руководителей на работе или не на работе имеет такое образование:Licentiate in Economics, Universidad de Belgrano, Argentina; two Master's in Economics, Universidad Torcuato Di Tella and CEDES/IDES. Former: Head Economist, Estudio Broda and Máxima AFJP; Senior Economist, HSBC, Argentina; Adviser of the Argentine Government, ICSID. Currently, Head Economist, Corporación América. B-20/G-20 Adviser and Member, Group of Economic Policy, ICC/G-20. Since 2012, leads the division of Economic Studies, Fundación Acordar, a think tank of national scope. For more than 20 years, University Professor of Macroeconomics, Economics of Growth, Microeconomics and Mathematics for Economists. Has written over 50 academic papers.

Образование прекрасное.

Образование прекрасное.

Но не всегда это показатель.

Но не всегда это показатель. Образование прекрасное.Но не всегда это показатель.

Не всегда. Соглашаюсь. Я лично знаю двух докторов наук (один из них даже академик), у которых были купленные докторские диссертации. Даже знаю у кого куплены.

Но много ли наши участники форума могут привести примеров руководства ими образованными людьми, чтобы судить о выборе граждан другого очень далекого государства?

Не всегда. Соглашаюсь. Я лично знаю двух докторов наук (один из них даже академик), у которых были купленные докторские диссертации. Даже знаю у кого куплены.Но много ли наши участники форума могут привести примеров руководства ими образованными людьми, чтобы судить о выборе граждан другого очень далекого государства?Пример с кандидатом наук - парламентарием и владельцем «жомовой ямы» лучше не приводить.

Повідомлень: 8823 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3404 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:17 akurt написав: ЛАД написав: Образование прекрасное.

Но не всегда это показатель. Образование прекрасное.Но не всегда это показатель.

Не всегда. Соглашаюсь. Я лично знаю двух докторов наук (один из них даже академик), у которых были купленные докторские диссертации. Даже знаю у кого куплены.

Но много ли наши участники форума могут привести примеров руководства ими образованными людьми, чтобы судить о выборе граждан другого очень далекого государства?

Не всегда. Соглашаюсь. Я лично знаю двух докторов наук (один из них даже академик), у которых были купленные докторские диссертации. Даже знаю у кого куплены.Но много ли наши участники форума могут привести примеров руководства ими образованными людьми, чтобы судить о выборе граждан другого очень далекого государства?Пример с кандидатом наук - парламентарием и владельцем «жомовой ямы» лучше не приводить.

Я даже не о купленных диссертациях.

И об аргентинском президенте не сужу. Посмотрим. Но пока розовых ожиданий нет.

Я даже не о купленных диссертациях.

И об аргентинском президенте не сужу. Посмотрим. Но пока розовых ожиданий нет. Я даже не о купленных диссертациях.И об аргентинском президенте не сужу. Посмотрим. Но пока розовых ожиданий нет. ЛАД 2 Повідомлень: 26753 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4820 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 05:41 ЛАД написав: И об аргентинском президенте не сужу. Посмотрим. Но пока розовых ожиданий нет. И об аргентинском президенте не сужу. Посмотрим. Но пока розовых ожиданий нет.

Чисто теоретически: а какие у Вас/меня могут быть вообще ожидания от Аргентины или в Аргентине?

