Додано: Нед 29 чер, 2025 19:25

Water написав: flyman написав: не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа не заважайте травити колективному автору акурт чергову байку на тему, як погано внаненьці та як добре що дають $500K випускнику каліджа

Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться. Мене дивує шо в нас є люди, які в наш час на рабство ведуться.

У вас таке викривлене розуміння видів роботи взагалі, що я НЕ дивуюся, що ви клюєте на чергову байку безробітного безсімейного та безхатнього вище.Я тільки додам - для повноти картини - що та українка тиждень тому повернулася з побачення у військовій частині з єдиним сином - йому 39, він вже був 4 місяці на «передку», вижив і не тільки - привів із собою полоненого росіянина.В ці дні на «другій лінії» - готується знову на передову - підлікує рану на нозі.Так що продовжуйте дивуватися і тому, що ферма вирощує білі гриби, а не примітивні шампіньйони.Розказуйте далі, що якщо українка перший раз в житті приїде в Італію - і без знань мови їй ніякий інструктаж не є потрібним (!) - наче це нібито просто на штамповочний станок…А це не штамповочний станок: то робота з людьми.При тому, що круто змінює свою спеціальність та професію.Навчання дійсно не є потрібним.Там в кінці мабуть треба «?».Успіхів у важкій справі.Нагадаю, що ви особисто так і не відповіли на прості запитання:- яка у вас освіта/професія?- з якого ви міста.Бачите - слабО!Є позитив: свої знання в навчанні як і кому та де варто працювати можна з користю для людства застосувати: чого би й не почати вчити он вище flyman’a.Там непочатий край.Прочитав його останній допис вище мого - і не здивувався - кожне слово, кожне припущення та кожна думка - помилка помилка помилка…Ото так людина і живе: в ейфорії помилок.Кожен з нас може помилятися, але щоби ось так: помилка+помилка+помилка - роками і на сьогодні вже десятиріччя поспіль - одні помилки в усіх без виключення сферах - це неймовірно.Одночасно - це реальний факт.