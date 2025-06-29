Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2865286628672868 Додано: Нед 29 чер, 2025 21:13 Прямо біда…

Завівся.

Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.

Італійку рано ховати: ще жива. akurt

Повідомлень: 11041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 21:18 akurt написав: Проспись трохи.

Завівся.

Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.

Від парі відмовився? Проспись трохи.Завівся.Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.Від парі відмовився?

Звісно пан відмовився, бо пан звіздун-сцикло.

Мені ваші брудні гроші ні до чого, довірена особа перерахує гроші у якійсь фонд допомоги ЗСУ, ще не знаю який саме. Звісно пан відмовився, бо пан звіздун-сцикло.Мені ваші брудні гроші ні до чого, довірена особа перерахує гроші у якійсь фонд допомоги ЗСУ, ще не знаю який саме. Water Повідомлень: 3169 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 21:24 Re: Еміграція, заробітчанство Пан "Семёныч"-львiвськый в период обучения в ДИИТе(послали его вагоны изучать туда с пiсьмом iз парткома пiдСтрыйського сiла???) не наблюдался ли в одном диспансере на Фучика и не проходил ли принудительное лечение электрошоковой терапией, сульфамидами и галоперидолом в стационаре больницы на станции Игрень? барабашов

Повідомлень: 5198 З нами з: 16.06.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 21:57 Пан Сругершкович - під час навчання в синагозі «Золота роза» в Дніпрі - так і не допетрав в чому щастя.

Щастя в клієнтах: дивись як Water збудився, почувши, що десь в Італії є бабуся, яку він міг би помагати «доглянути» та кваліфіковано поховати.

А бідний Сругершкрвич чергує на Донецькому шосе в Дніпрі за значно менші гроші.



А тут на форумі раптом запахло грошима - та ще й якими - 50 000 гривень - від пана Water.

Достатньо Сругершковичу підповзти на цирлаж до нього на одному з пляжів в Італіі.

Погоджуйся!

Оприходує навіть на пісочку.

Скільки там ту могилу тобі копати.

За те будеш з ним лежати на пісочку пляжу. akurt

Повідомлень: 11041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 22:16 akurt написав: А тут на форумі раптом запахло грошима - та ще й якими - 50 000 гривень - від пана Water.

Достатньо Сругершковичу підповзти на цирлаж до нього на одному з пляжів в Італіі. А тут на форумі раптом запахло грошима - та ще й якими - 50 000 гривень - від пана Water.Достатньо Сругершковичу підповзти на цирлаж до нього на одному з пляжів в Італіі.

Нє, пан, ви не з`їдите з теми, ви звичайний звіздун, погодьтесь. Нє, пан, ви не з`їдите з теми, ви звичайний звіздун, погодьтесь. Water Повідомлень: 3169 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 22:28 Навчи Сругершковича простим речам:

- платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;

- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;

- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною.



P.S. Ніколи не очікував, що моє просте інформаційне повідомлення - а головне про майбутню зарплатню в 900€ - викликає такий ажіотаж.

Гливкі рученята тягнуться і тягнуться…

Нервуються хлопці. Мат - перемат.

Грошви хочуть… akurt

Повідомлень: 11041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 22:33 akurt написав: Навчи Сругершковича простим речам:

- платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;

- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;

- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною. Навчи Сругершковича простим речам:- платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною.

Пан, ви звіздун звичайний, ще й смішний. Для чого ви все це пишете?

Пан, ви хочете далі зі мною сперечатись? Це для вас буде дорого коштувать, дуже. Але ви й однієї гривні не заплатите, бо ви жмот зі жмотів, яких ще пошукать потрібно. Пан, ви звіздун звичайний, ще й смішний. Для чого ви все це пишете?Пан, ви хочете далі зі мною сперечатись? Це для вас буде дорого коштувать, дуже. Але ви й однієї гривні не заплатите, бо ви жмот зі жмотів, яких ще пошукать потрібно. Water Повідомлень: 3169 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 22:42 Кожному збоченцю треба давати в писок.

Кожного збоченця треба викрити, щоби люди бачили, яке лайно вештається навкруги.

Все просто. Грошей воно хоче…

Багато грошей…

Згідно із затвердженою на пляжі таксою.

50 000 гривень, на «довірену особу»…

Тьху. Гидота.

Ти ба як збудив його догляд за італійкою на півдні Італії… ще й не відбувся, але таке збудження: і гриби не такі, і страховки немає, і податки наперед не заплатили, і транспорт не такий.

У нього все б було краще… головне: транспорт би був «такий»: має досвід поховання…

Тьху. Гидота. akurt

Повідомлень: 11041 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3985 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2865286628672868 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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