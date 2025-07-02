Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2865286628672868 Додано: Нед 29 чер, 2025 21:13 Прямо біда…

Завівся.

Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.

Італійку рано ховати: ще жива. akurt

Повідомлень: 11044 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3987 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 21:18 akurt написав: Проспись трохи.

Завівся.

Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.

Від парі відмовився? Проспись трохи.Завівся.Чужі 900€ хотів помацати? Ще не зароблені.Від парі відмовився?



Мені ваші брудні гроші ні до чого, довірена особа перерахує гроші у якійсь фонд допомоги ЗСУ, ще не знаю який саме. Мені ваші брудні гроші ні до чого, довірена особа перерахує гроші у якійсь фонд допомоги ЗСУ, ще не знаю який саме. Water Повідомлень: 3168 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 22:28 - платити податки з того, що заплатиш йому за «прийом» на неназваному пісчаному пляжі;

- оформити медичну страховку під час подорожі на вказаний вище пляж в Італії; дуже корисна річ у оголошеній професії ;

- правильному триманні штикові та совкової лопати під час поховання іноземних мешканців - за власною професією, яка нарешті є оголошеною.



P.S. Ніколи не очікував, що моє просте інформаційне повідомлення - а головне про майбутню зарплатню в 900€ - викликає такий ажіотаж. akurt

Повідомлень: 11044 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3987 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 чер, 2025 22:42 Згідно із затвердженою на пляжі таксою.

50 000 гривень, на «довірену особу»…



Ти ба як збудив його догляд за італійкою на півдні Італії… ще й не відбувся, але таке збудження: і гриби не такі, і страховки немає, і податки наперед не заплатили, і транспорт не такий.

У нього все б було краще… головне: транспорт би був «такий»: має досвід поховання… akurt

Повідомлень: 11044 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3987 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лип, 2025 15:12 Еміграція, заробітчанство



News from Netherlands



Ну тепер про Нідерланди та саме за темою гілки.

У вже далекому 2024 році я перебував у Польші серед нашої діаспори (я і зараз НЕ перебуваю ні в Туреччині, де не був вже майже рік), ні у Франції (де мешкаю вже майже рік).

В компанію українців тоді прибула наша українка, яка чекала від людини, яка ганяє автівки з України, своє авто Toyota Corolla, щоби далі те авто опинилося в Нідерландах, де оформила собі «Тиичасовий захист».



Пані жила з мамою, якій 90 (!) років, в Нідерландах на повному голанському забезпеченні: готель, триразове харчування, повне медичне обслуговування, всі комунальні забави від прання білизни до плавального басейну та «цирульника» - все безкоштовно.

Готівковими грошима вони отримували по 50€ на місяць.



Сьогодні повідомила, що Еміграція є еміграцією та заробітчанство є заробітчанством: влаштувалася на прибирання офісів фірм.

Зрозуміло: що ті 50€ на місяць…



Ех, вимушена еміграція, вона закликає/примушує до заробітчанства…

Працює… ну і дай Боже… akurt

Повідомлень: 11044 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3987 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лип, 2025 18:35 Re: Еміграція, заробітчанство Трамп відкрив в Флориді тюрму для мігрантів, оточену болотом з алігаторами... А що робити, коли Сибіру нема... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5510 З нами з: 29.07.22 Подякував: 874 раз. Подякували: 635 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 лип, 2025 22:39 Дюрі-бачі написав: Трамп відкрив в Флориді тюрму для мігрантів, оточену болотом з алігаторами... А що робити, коли Сибіру нема... Трамп відкрив в Флориді тюрму для мігрантів, оточену болотом з алігаторами... А що робити, коли Сибіру нема...

Хлорида-Резорт Хлорида-Резорт flyman

Повідомлень: 39947 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 08:14 Дюрі-бачі написав: Трамп відкрив в Флориді тюрму для мігрантів, оточену болотом з алігаторами... А що робити, коли Сибіру нема... Трамп відкрив в Флориді тюрму для мігрантів, оточену болотом з алігаторами... А що робити, коли Сибіру нема...

rjkz

Повідомлень: 17576 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8633 раз. Подякували: 5433 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 2865286628672868 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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