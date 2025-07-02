Додано: Сер 02 лип, 2025 10:19

Еміграція, заробітчанство



News from USA



Ну, поки панове вивчають яке місце чекає їх в тюрмі у США, інші люди працюють наполегливо в США.

Вчора виповнився рівно 1 (один) тиждень, як наша людина почала працювати доктором в госпіталі університету. Зауважу, що клініка університету входить в трійку найвідоміших госпіталей в США.

Я запитав про враження.

Зауваження: не так просто стати доктором в США.

Спочатку вони працюють так званими "резидентами" - так називають докторів, які працюють під наглядом більш досвідчених докторів. В такому режимі треба відпрацювати 4-5 років.

Шлях для визнання диплома медичного університету, якій було закінчено НЕ в США, зайняв 2 (два) роки...

Відповідь нижче:



"Ще 2 резиденти ми чекаємо. Усього нас буде 7.

Перший тиждень був насичений різними орієнтаціями, робота розпочинається завтра. Моя перша ротація буде легкою. Поки що все дуже подобається. Єдине - паркування для резидентів не найзручніше. 15 хвилин із дому на авто до паркування, потім із паркування чекаєш автобус до госпіталю, з автобусної зупинки теж ще пішки йти. Тож виїжджати треба за 30-40 хвилин."



P.S. Зарплатня 69 000 доларів на рік, Чистими "на руки" орієнтовно 56 000 доларів на рік.

Надіслано мені фото: на ньому 2 хлопця та 3 дівчини біля дверей госпіталю.

Всі дівчата - білі та ще й білявки.

З двох хлопців - двоє білих, але один трохи все ж не білий. Смаглявий. Велетень, не знаю якої нації, можливо з мексиканців.

Ще двоє докторів з"являться "на днях".

Кожен має бейдж з надписом "Doctor" і що цікаво - особистий пейджер.