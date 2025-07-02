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#<1 ... 2866286728682869 Додано: Сер 02 лип, 2025 17:34 Re: Еміграція, заробітчанство Хто там казав, що за останні пару років не позбавили громадянства України жодну людину?Онуфрія вже позбавили, хоч і не по його заяві The_Rebel

Повідомлень: 764 З нами з: 01.06.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 188 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 21:14 Ловити трипер на філах Хіба якщо Ночкін зрозуміє , що лисий Флайман сексуальніший за волохату філіпінку, і оплатить тому квиток. Hotab Повідомлень: 15581 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2422 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 22:54 Ще 35 повідомлень - і пан Флайман поб"є всі рекорди світу: сидячі в нетопленому напівпідвалі, харчуючись запареною окропом дертю, не маючи ні роботи, ні родини, ні майбутнього, профінанснувавши всі (!) гівнобанки України та найледачіших/найхитріших Забудовників Київської області, закінчивши видання 3-ти томного економіко-фінансового дослідження "Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не бував і вже ніколи в житті не побуваю", звичайний мешканець із села на межі з братерською Білоруссю - створив собі імідж "Корінного киянина" - пише на київській гілці із "знанням справи" майже цілодобово - зберігає жагу до 13-ти річних філіппінських дівчат, яких ніколи в житті не бачив, не мацав - і вже ніколи в житті не помацає...

При цьому нацарапав на цьому форумі - ще 35 повідомлень - 400 000 дописів!



Я не знаю в соціумі другу таку людину.



Це при тому, що особисто я - і він про це знає - завжди його цінував.



Принаймні за те, що визнав мене "Колективним автором", тобто людиною, яка має енциклопедичні знання. Приємно реально.



Навіть розказував я сьогодні про це пану Миколі, з яким не бачилися років 10 - з дня відвідування сауни, в якій розважалися плиганням у басейн та смакуванням пива...



Зараз пан Микола в Австралії.

Дивні ті австралійці: призначити йому пенсію в 2 000 австралійських доларів - хоча він звичайний український біженець, який жодного дня не працював в Австралії...

Працював навіть не ІТ-ником - звичайний майстер на одному із заводів України...

Здається, того і заводу вже немає... А 2 000 австралійських доларів - є!



Перше, про що я подумав: якби пан флайман не присвятив все своє життя сотням тисяч пустопорожніх сміттєвим дописам на Фінансовому форумі України - ну - припустимо - зараз би отримував 2 000 австралійських доларів, але ж не тримав би за "здєсь" у ві сні якусь корінну австралійську 130-ти річну дівчину. Ну хіба б то було життя...



(Ой, помилився, зайвий нуль... Ліньки виправляти: замість "130" треба читати "13"...)



Я не був в Австралії, але думаю, там така - хоч одна - та є...

Ну не гірша ж за філіппінку...



А взагалі нам всім треба пишатися: дописувачі якось пнуться, намагаються чи заробити якусь копійчину, чи якось кудись інвестувати, чи просунутися по "службі", чи якось змінити автівку, чи забезпечити дітям харчування, чи зошити для школи - а є альтернативний приклад !



"Мі пойдьом другім путьом!" (с)



Яскравий приклад: філіппінку то стригти за свої гроші - НЕ ТРЕБА! Це ж слава Богу, що він не знає, що за останній рік тільки жіноча стрижка в Україні замість 800 гривень стала вартувати 1 200 гривень - яка економія тільки на патлах!



Рівного немає однозначно!

Респект та уважуха! Без жартів!

Чекаємо - всі на старт! - ще 35 дописів! akurt

Повідомлень: 11047 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3990 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 23:24 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США

flyman

Повідомлень: 39968 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 лип, 2025 23:37 akurt





Яка економія тільки на патлах!





Є цілком обґрунтована думка, що економні економи, до яких безумовно зараховується пан Флайман, прєдпочітають жінок «з натуральною красою». Тобто з рясною грядкою всюди, де волосся у людини здатне рости. Бо епіляція штука недешева. Тому лохмата філіпінка не буде особливо виділятись на фоні тієї єдиної жінки, що була у Флаймана, і яка йому народила сина. Є цілком обґрунтована думка, що економні економи, до яких безумовно зараховується пан Флайман, прєдпочітають жінок «з натуральною красою». Тобто з рясною грядкою всюди, де волосся у людини здатне рости. Бо епіляція штука недешева. Тому лохмата філіпінка не буде особливо виділятись на фоні тієї єдиної жінки, що була у Флаймана, і яка йому народила сина. Hotab Повідомлень: 15581 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2422 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2866286728682869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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