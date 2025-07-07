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flyman написав:rjkz теж розказував про ньюанси відношення і роботу США
Много правды в том, что она рассказывает про отношения на работе и разницу в менталитете. Очень много подобных ситуаций и со мной случалось. Касательно того, что она зарабатывает - я в шоке. НЙ - просто Эльдорадо по сравнению с ее Йорком. Собственно, 14 долларов в час тут давно нет даже минималки, кажется сейчас 16.5. Но даже ННА, если я не ошибаюсь, сейчас подняли до примерно 20. И это у нее еще очень неплохой Инглиш. Собственно, если держаться подальше от "русских" в НЙ, то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь.
rjkz написав:…то могла-бы в районе 30-50 долларов в час иметь.
Мабуть, отримувати 30…50$ за годину приємно.
Але ж варіанти цікавіші. Як я писав: освіта+кваліфікація=успіх. 24 червня приступила до роботи в госпіталі університету наша українка, яка підтвердила (це було важко). А госпіталь - установа «конкретна» і 1 числа за графіком вже виплачує зарплатню. Наша українка вже 1 липня і отримала зарплатню на новій роботі. Суму не повідомляє, але з тієї першої в США зарплатні купили своєму чоловіку окуляри - не Ray Ben - такі в США вже не цікаві, а Maui Jim. Умови роботи такі: - робота в буденні дні; - початок о 07:30, закінчення о 17:00. - на роботу прибуває на Tesla model 3. - заряджає авто вдома, повна зарядка обходиться в 7$ (запас ходу 240 миль).
Переїхав кум в квартиру яка дешевше і виявилось вже після переїзду, що кондиціонер один і слабенький, не витягує охолодити всю квартиру. А власник мало того, що сам не хоче встановити другий кондиціонер, так ще заборонив це робити куму за свої гроші. В старій квартирі кондиціонер був в кожній кімнаті. І взагалі кум вже жаліє про переїзд, бо сусіди поскаржилися власнику на те, що "нові мешканці забагато ванну приймають", а той зателефонував куму і просив приймати менше ванни. Хоча власник сам погодився, що він оплачує всі комунальні послуги, в тому числі і воду, крім електроенергії, і ні слова не казав про ліміти і в договорі їх нема. На минулій квартирі кум використовував більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяць...
Дюрі-бачі Цікаво як сусіди контролюють розхід води . Чи це якась комунальна квартира зі спільним лічильником?
До речі, а як щодо пральних машин? Чи хоч цим в Німеччині не задовбують? Адже подекуди в Європах ними заборонено користуватися в квартирі, бо вібрації і шум завдають незручностей сусідам. І я от не знаю яка незручність більша - коли самому треба йти в інше приміщення чи будівлю з брудною білизною, чекати там, платити кожного разу, забирати її і нести назад. Чи інколи почути якийсь шум чи вібрацію від сусіда.
П.с. Хоча особисто я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок. Якось частіше попадав на квартири де зверху гупали снарядами (проживав качок, який тренувався вдома), тупотіли ногами діти шалено бігаючи зранку до пізнього вечора, а ночами часто сварилося одне подружжя через те що давно розійшлися в стосунках духовно, але спільні діти та метри квадратні не дозволяли зробити це фізично
The_Rebel написав:Адже подекуди в Європах ними заборонено користуватися в квартирі, бо вібрації і шум завдають незручностей сусідам. І я от не знаю яка незручність більша - коли самому треба йти в інше приміщення чи будівлю з брудною білизною, чекати там, платити кожного разу, забирати її і нести назад. Чи інколи почути якийсь шум чи вібрацію від сусіда.
Слышал я байку, что в Германии практикуется запрет сливать воду в унитазе по ночам. Неудобств, на мой взгляд, поболее, чем от похода в прачечную.
Дюрі-бачі Я думаю проживала б у тій квартирі невеличка і тиха сім'я Мухаммедів чисельністю 11 чоловік, то сусіди б не так сильно жалілися. Та і звук плескання води у сусідській ванні був би для них дуже милий
The_Rebel написав:Дюрі-бачі Я думаю проживала б у тій квартирі невеличка і тиха сім'я Мухаммедів чисельністю 11 чоловік, то сусіди б не так сильно жалілися. Та і звук плескання води у сусідській ванні був би для них дуже милий
Можливо. Поки особисто кумові жалілися тільки коли він завозив меблі в квартиру, бо їм не сподобався дуже великий диван, який заблокував сходи на кілька хвилин поки несли. Ніби він мав їх попередити. І на те, що хресна і її подруга з гімназії катається на роликах в дворі і псує покриття. При цьому скаржаться не якісь бабки, а "милі жінки років 40-50"...
Дюрі-бачі написав:Переїхав кум в квартиру яка дешевше і виявилось вже після переїзду, що кондиціонер один і слабенький, не витягує охолодити всю квартиру. А власник мало того, що сам не хоче встановити другий кондиціонер, так ще заборонив це робити куму за свої гроші.
Можливо там шось є за оптимальний температурний режим у приміщеннях? Нам дуже жарко, ми вимушені постійно приймать душ...
І взагалі кум вже жаліє про переїзд, бо сусіди поскаржилися власнику на те, що "нові мешканці забагато ванну приймають", а той зателефонував куму і просив приймати менше ванни. Хоча власник сам погодився, що він оплачує всі комунальні послуги, в тому числі і воду, крім електроенергії, і ні слова не казав про ліміти і в договорі їх нема.
Хай напише 2 звичайних листа, сфоткає і відправить з повідомленням про вручення. В першому листі чим регламентується приймання душу, чи є ліміти у т.ч. на воду. За температуриний режим, напише шо його не влаштовує кондиціонер. Другий лист чи дозволено дитині кататись на роліках у дворі. В договорі є якісь заборони? Можливо шось на вихідних заборонено?
The_Rebel написав:Дюрі-бачі Я думаю проживала б у тій квартирі невеличка і тиха сім'я Мухаммедів чисельністю 11 чоловік, то сусіди б не так сильно жалілися. Та і звук плескання води у сусідській ванні був би для них дуже милий
Пан має рацію. Сьогодні зупинився на АЗС на території Німеччини, але траса веде в Швейцарію. Поруч зупинилося авто Тойота Пріус. Автономери Швейцаріі (я - на українських). З авто вилізли 5 пасажирів всі чорношкірі, тобто справжні швейцарці. Якось мені захотілося швидше закрити двері та поїхати: кремезні великі такі що як у приказці «пальці в рота не клади».
А взагалі пригоди у ванні кума пана Дюрі-бачі з приводу занадто частого користування унітазами та ваннами - то смішна дрібничка. Я провів два дня в німецькому місті Нюрнберг - запросили наші українські емігранти - там фестиваль «Наука для людини». Наші люди питали щодо подій біля АЗС в Житомирі. Я не знав, що сказати: жахлива подія - 2 загиблих, десятки поранених. А оце заселився в готель в місті Безансон та прочитав що то було. Зайва кількість прийомів ванни - просто дитяча забава… https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/7/7520583/