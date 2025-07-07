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#<1 ... 2868286928702871 Додано: Пон 07 лип, 2025 22:19 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяц більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяц



Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.

5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))



The_Rebel написав: я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок. я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок.

Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів. Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів. BeneFuckTor Повідомлень: 350 З нами з: 21.11.19 Подякував: 260 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 22:25 З приводу пригод кума пана Дюрі-бачі.

Ну дійсно люди по-іншому живуть, інші стандарти життя.

В ці інші стандарти важко нашим «вписатися».

Наші люди мені вчора так сказали:

- Даремно наші люди жаліться на зайву бюрократію, безкінечні штрафи та те, що тебе да якусь «провину» можуть «вкинути». Якщо розібратися неупереджено, то все логічно, все продумано, все точно - і все чітко! Просто треба звикнути».

Ну дійсно наша людина може тягнути рояль по підʼїзду, і не тільки.

Наша людина не може зрозуміти, чому місто Ужгород - попередня батьківщина кума Дбрі-бачі - занедбане нещасне українське місто по якому їздять автівки Порше та Бентлі.

Вони також не розуміють, що всі міста Німеччини - а я за попередні дні проїхав багатьма - такі чистенькі і такі акуратні, наче вилізані язиком. Будинки просто як дівчатка.

І все побудовано як не в 1503, так в 1695 роках.

Вразив собор в місті Нюрнберг.

Там фотогалерея, що було із собором в кінці Другоі світової війни: фактично залишився після бомбардувань тільки фундамент.

Все відновили. Все як в 1503 році було.



Блін, ну працьовиті та «правильні» люди, які живуть за правилами.

Нам вчитися та вчитися. akurt

Повідомлень: 11055 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3988 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2868286928702871 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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