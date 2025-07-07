Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.
5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))
Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 22:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.
5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))
Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів.
Додано: Пон 07 лип, 2025 22:25
З приводу пригод кума пана Дюрі-бачі.
Ну дійсно люди по-іншому живуть, інші стандарти життя.
В ці інші стандарти важко нашим «вписатися».
Наші люди мені вчора так сказали:
- Даремно наші люди жаліться на зайву бюрократію, безкінечні штрафи та те, що тебе да якусь «провину» можуть «вкинути». Якщо розібратися неупереджено, то все логічно, все продумано, все точно - і все чітко! Просто треба звикнути».
Ну дійсно наша людина може тягнути рояль по підʼїзду, і не тільки.
Наша людина не може зрозуміти, чому місто Ужгород - попередня батьківщина кума Дбрі-бачі - занедбане нещасне українське місто по якому їздять автівки Порше та Бентлі.
Вони також не розуміють, що всі міста Німеччини - а я за попередні дні проїхав багатьма - такі чистенькі і такі акуратні, наче вилізані язиком. Будинки просто як дівчатка.
І все побудовано як не в 1503, так в 1695 роках.
Вразив собор в місті Нюрнберг.
Там фотогалерея, що було із собором в кінці Другоі світової війни: фактично залишився після бомбардувань тільки фундамент.
Все відновили. Все як в 1503 році було.
Блін, ну працьовиті та «правильні» люди, які живуть за правилами.
Нам вчитися та вчитися.
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