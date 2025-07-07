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#<1 ... 2868286928702871 Додано: Пон 07 лип, 2025 22:19 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяц більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяц



Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.

5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))



The_Rebel написав: я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок. я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок.

Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів. Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів. BeneFuckTor Повідомлень: 350 З нами з: 21.11.19 Подякував: 260 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 22:25 З приводу пригод кума пана Дюрі-бачі.

Ну дійсно люди по-іншому живуть, інші стандарти життя.

В ці інші стандарти важко нашим «вписатися».

Наші люди мені вчора так сказали:

- Даремно наші люди жаліться на зайву бюрократію, безкінечні штрафи та те, що тебе да якусь «провину» можуть «вкинути». Якщо розібратися неупереджено, то все логічно, все продумано, все точно - і все чітко! Просто треба звикнути».

Ну дійсно наша людина може тягнути рояль по підʼїзду, і не тільки.

Наша людина не може зрозуміти, чому місто Ужгород - попередня батьківщина кума Дбрі-бачі - занедбане нещасне українське місто по якому їздять автівки Порше та Бентлі.

Вони також не розуміють, що всі міста Німеччини - а я за попередні дні проїхав багатьма - такі чистенькі і такі акуратні, наче вилізані язиком. Будинки просто як дівчатка.

І все побудовано як не в 1503, так в 1695 роках.

Вразив собор в місті Нюрнберг.

Там фотогалерея, що було із собором в кінці Другоі світової війни: фактично залишився після бомбардувань тільки фундамент.

Все відновили. Все як в 1503 році було.



Блін, ну працьовиті та «правильні» люди, які живуть за правилами.

Нам вчитися та вчитися.



P. S. Перебуваючи саме зараз в одному з готелів міста Безансон (Франція), звернув увагу на табличку (французькою): «Ваш номер прибирала Lena”. Проставлено наголос на першу голосну. У французькій мові наголос завжди на голосну в кінці слова. Наша…

Еміграція. Заробітчанство. akurt

Повідомлень: 11057 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3988 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 22:48 Дюрі-бачі написав: Переїхав кум в квартиру яка дешевше і виявилось вже після переїзду, що кондиціонер один і слабенький, не витягує охолодити всю квартиру. А власник мало того, що сам не хоче встановити другий кондиціонер, так ще заборонив це робити куму за свої гроші.

В старій квартирі кондиціонер був в кожній кімнаті.

І взагалі кум вже жаліє про переїзд, бо сусіди поскаржилися власнику на те, що "нові мешканці забагато ванну приймають", а той зателефонував куму і просив приймати менше ванни.

Хоча власник сам погодився, що він оплачує всі комунальні послуги, в тому числі і воду, крім електроенергії, і ні слова не казав про ліміти і в договорі їх нема. На минулій квартирі кум використовував більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяць... Переїхав кум в квартиру яка дешевше і виявилось вже після переїзду, що кондиціонер один і слабенький, не витягує охолодити всю квартиру. А власник мало того, що сам не хоче встановити другий кондиціонер, так ще заборонив це робити куму за свої гроші.В старій квартирі кондиціонер був в кожній кімнаті.І взагалі кум вже жаліє про переїзд, бо сусіди поскаржилися власнику на те, що "нові мешканці забагато ванну приймають", а той зателефонував куму і просив приймати менше ванни.Хоча власник сам погодився, що він оплачує всі комунальні послуги, в тому числі і воду, крім електроенергії, і ні слова не казав про ліміти і в договорі їх нема. На минулій квартирі кум використовував більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяць...



В НЙ я еще не встречал того, чтобы арендатор платил за воду и отопление.

Остальное - как повезет.

В любом случае, пусть посылает в сад лендлорда.

В следующий раз ему скажут меньше ходить в туалет?

В НЙ встречал лендлордов, которые не хотели сдавать большим семьям, мотивация - один человек обходится по воде в 70 долларов примерно.

С кондиционером - не знаю немецких устоев, но можно взять комнатный мобильный кондей, он правда не сильно удобный и не то чтобы очень эффективный, но как-то лучше чем ничего.

Надо только решить будет вопрос с выхлопом - в окно или еще куда.

Если-бы там были американские подъемные окна, то можно было-бы оконный поставить. В НЙ я еще не встречал того, чтобы арендатор платил за воду и отопление.Остальное - как повезет.В любом случае, пусть посылает в сад лендлорда.В следующий раз ему скажут меньше ходить в туалет?В НЙ встречал лендлордов, которые не хотели сдавать большим семьям, мотивация - один человек обходится по воде в 70 долларов примерно.С кондиционером - не знаю немецких устоев, но можно взять комнатный мобильный кондей, он правда не сильно удобный и не то чтобы очень эффективный, но как-то лучше чем ничего.Надо только решить будет вопрос с выхлопом - в окно или еще куда.Если-бы там были американские подъемные окна, то можно было-бы оконный поставить. rjkz

Повідомлень: 17610 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8641 раз. Подякували: 5445 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 23:01 Всі «мобільні кондиціонери» на практиці не є мобільними.

Тому що вони повинні випускати гаряче повітря через отвір у стіні (це якщо пристрій вдалося поставити поруч - вихід гарячого повітря через отвір в стіні діаметром близько 150 мм), або через гофру, яку виводять у пластикову вставку, яка зазвичай додається до кондиціонера).

В деяких окремих випадках є вирішенням проблеми, але не завжди.

Крім того, досить шумний пристрій. Бо все працює в кімнаті. Я мав такий для кімнати на третьому поверсі приватного будинка.

Так що порада «так собі»…

Правду сказано: «…не знаю немецких устоев, но можно взять комнатный мобильный кондей».

Не знаєш - то не треба давати поради.

Раніше аналогічне від пана rjkz зустрічалося:

- «… я в Канаді не був, але дам пораду, як там краще жити та працювати!»

- «…я в Туреччині не був, але дам пораду, як там краще жити та працювати!»

Як говорив Михайло Жванецький - а він ніколи не помилявся: «Тщательнее надо быть, товарищи…»

Тільки Жванецький би оцінив цю фразу: «Если-бы там были американские подъемные окна, то можно было-бы оконный поставить.»

Ех, аби в Німеччині були б «амеріканскіє подьйомніе окна»… Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 лип, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11057 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3988 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 23:39 Re: Еміграція, заробітчанство В Испании тоже кондер так просто не поставишь. Живя в аренде практически невозможно. Так как это хозяин должен подолбаться, послать запрос меру дома/урбанизации, получить добро, выклянчить место куда его вывести (тупо на фасад нельзя) и тд. А если это 3й кондер на 1 квартиру, то могут еще и не разрешить, типа другим жильцам тоже нужно куда-то свои кондеры выводить, а кол-во разрешенных мест не резиновое.

Да и вообще тут не принято что-то делать когда квартира уже сдана. Поэтому надо сразу смотреть чтобы все что тебе надо было и работало. Я когда снимал предыдущий дом, мы сразу оговорили что владелец меняет все вентиляторы, ставит норм холодильник и бойлер, так как у него все древнее стояло 20 летней давности. slonomag Повідомлень: 688 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лип, 2025 23:57 Re: Еміграція, заробітчанство За ролики у нас тоже есть запрет, и на скейты, и на самокаты в том числе. Но у нас это оправдано так как весь двор в мелкой плитке (5*10см), тоесть это как минимум просто опасно - колесо попадет между плитками и мало не покажется. Ну и в плане шума, ладно днем, но когда в 22 часа кто-то летит на скейте по этой плитке, то слышно наверное и в соседней урбанизации. slonomag Повідомлень: 688 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 00:03 slonomag написав: В Испании тоже кондер так просто не поставишь. Живя в аренде практически невозможно. . В Испании тоже кондер так просто не поставишь. Живя в аренде практически невозможно. .

Саме так.

Я здивований, що цього не знає мешканець New York.

Але це до кращого: ми всі розуміємо, що поради можна давати тільки на привокзальній площі будь-якого міста в будь-якій країні з приводу сексу: там будь-яка маячня підходить.

В якості порад. Саме так.Я здивований, що цього не знає мешканець New York.Але це до кращого: ми всі розуміємо, що поради можна давати тільки на привокзальній площі будь-якого міста в будь-якій країні з приводу сексу: там будь-яка маячня підходить.В якості порад. akurt

Повідомлень: 11057 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3988 раз. Подякували: 1434 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2868286928702871 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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