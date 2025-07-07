Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.
5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))
Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 22:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.
5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))
Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів.
Додано: Пон 07 лип, 2025 22:25
З приводу пригод кума пана Дюрі-бачі.
Ну дійсно люди по-іншому живуть, інші стандарти життя.
В ці інші стандарти важко нашим «вписатися».
Наші люди мені вчора так сказали:
- Даремно наші люди жаліться на зайву бюрократію, безкінечні штрафи та те, що тебе да якусь «провину» можуть «вкинути». Якщо розібратися неупереджено, то все логічно, все продумано, все точно - і все чітко! Просто треба звикнути».
Ну дійсно наша людина може тягнути рояль по підʼїзду, і не тільки.
Наша людина не може зрозуміти, чому місто Ужгород - попередня батьківщина кума Дбрі-бачі - занедбане нещасне українське місто по якому їздять автівки Порше та Бентлі.
Вони також не розуміють, що всі міста Німеччини - а я за попередні дні проїхав багатьма - такі чистенькі і такі акуратні, наче вилізані язиком. Будинки просто як дівчатка.
І все побудовано як не в 1503, так в 1695 роках.
Вразив собор в місті Нюрнберг.
Там фотогалерея, що було із собором в кінці Другоі світової війни: фактично залишився після бомбардувань тільки фундамент.
Все відновили. Все як в 1503 році було.
Блін, ну працьовиті та «правильні» люди, які живуть за правилами.
Нам вчитися та вчитися.
P. S. Перебуваючи саме зараз в одному з готелів міста Безансон (Франція), звернув увагу на табличку (французькою): «Ваш номер прибирала Lena”. Проставлено наголос на першу голосну. У французькій мові наголос завжди на голосну в кінці слова. Наша…
Еміграція. Заробітчанство.
Додано: Пон 07 лип, 2025 22:48
В НЙ я еще не встречал того, чтобы арендатор платил за воду и отопление.
Остальное - как повезет.
В любом случае, пусть посылает в сад лендлорда.
В следующий раз ему скажут меньше ходить в туалет?
В НЙ встречал лендлордов, которые не хотели сдавать большим семьям, мотивация - один человек обходится по воде в 70 долларов примерно.
С кондиционером - не знаю немецких устоев, но можно взять комнатный мобильный кондей, он правда не сильно удобный и не то чтобы очень эффективный, но как-то лучше чем ничего.
Надо только решить будет вопрос с выхлопом - в окно или еще куда.
Если-бы там были американские подъемные окна, то можно было-бы оконный поставить.
Додано: Пон 07 лип, 2025 23:01
Всі «мобільні кондиціонери» на практиці не є мобільними.
Тому що вони повинні випускати гаряче повітря через отвір у стіні (це якщо пристрій вдалося поставити поруч - вихід гарячого повітря через отвір в стіні діаметром близько 150 мм), або через гофру, яку виводять у пластикову вставку, яка зазвичай додається до кондиціонера).
В деяких окремих випадках є вирішенням проблеми, але не завжди.
Крім того, досить шумний пристрій. Бо все працює в кімнаті. Я мав такий для кімнати на третьому поверсі приватного будинка.
Так що порада «так собі»…
Правду сказано: «…не знаю немецких устоев, но можно взять комнатный мобильный кондей».
Не знаєш - то не треба давати поради.
Раніше аналогічне від пана rjkz зустрічалося:
- «… я в Канаді не був, але дам пораду, як там краще жити та працювати!»
- «…я в Туреччині не був, але дам пораду, як там краще жити та працювати!»
Як говорив Михайло Жванецький - а він ніколи не помилявся: «Тщательнее надо быть, товарищи…»
Тільки Жванецький би оцінив цю фразу: «Если-бы там были американские подъемные окна, то можно было-бы оконный поставить.»
Ех, аби в Німеччині були б «амеріканскіє подьйомніе окна»…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 лип, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 лип, 2025 23:39
Re: Еміграція, заробітчанство
В Испании тоже кондер так просто не поставишь. Живя в аренде практически невозможно. Так как это хозяин должен подолбаться, послать запрос меру дома/урбанизации, получить добро, выклянчить место куда его вывести (тупо на фасад нельзя) и тд. А если это 3й кондер на 1 квартиру, то могут еще и не разрешить, типа другим жильцам тоже нужно куда-то свои кондеры выводить, а кол-во разрешенных мест не резиновое.
Да и вообще тут не принято что-то делать когда квартира уже сдана. Поэтому надо сразу смотреть чтобы все что тебе надо было и работало. Я когда снимал предыдущий дом, мы сразу оговорили что владелец меняет все вентиляторы, ставит норм холодильник и бойлер, так как у него все древнее стояло 20 летней давности.
Додано: Пон 07 лип, 2025 23:57
Re: Еміграція, заробітчанство
За ролики у нас тоже есть запрет, и на скейты, и на самокаты в том числе. Но у нас это оправдано так как весь двор в мелкой плитке (5*10см), тоесть это как минимум просто опасно - колесо попадет между плитками и мало не покажется. Ну и в плане шума, ладно днем, но когда в 22 часа кто-то летит на скейте по этой плитке, то слышно наверное и в соседней урбанизации.
Додано: Вів 08 лип, 2025 00:03
Саме так.
Я здивований, що цього не знає мешканець New York.
Але це до кращого: ми всі розуміємо, що поради можна давати тільки на привокзальній площі будь-якого міста в будь-якій країні з приводу сексу: там будь-яка маячня підходить.
В якості порад.
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