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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2869287028712872>
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 22:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяц


Дякуєм Вашому куму що завжди є що обсудити.
5м3 не так і багато душу. Ось 15м3 холодної інша справа, але навряд чи вона для душа))

  The_Rebel написав:я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок.

Це то правда, але не коли пралка через день починає гупати о 23й в деяких єкономістів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 22:25

З приводу пригод кума пана Дюрі-бачі.
Ну дійсно люди по-іншому живуть, інші стандарти життя.
В ці інші стандарти важко нашим «вписатися».
Наші люди мені вчора так сказали:
- Даремно наші люди жаліться на зайву бюрократію, безкінечні штрафи та те, що тебе да якусь «провину» можуть «вкинути». Якщо розібратися неупереджено, то все логічно, все продумано, все точно - і все чітко! Просто треба звикнути».
Ну дійсно наша людина може тягнути рояль по підʼїзду, і не тільки.
Наша людина не може зрозуміти, чому місто Ужгород - попередня батьківщина кума Дбрі-бачі - занедбане нещасне українське місто по якому їздять автівки Порше та Бентлі.
Вони також не розуміють, що всі міста Німеччини - а я за попередні дні проїхав багатьма - такі чистенькі і такі акуратні, наче вилізані язиком. Будинки просто як дівчатка.
І все побудовано як не в 1503, так в 1695 роках.
Вразив собор в місті Нюрнберг.
Там фотогалерея, що було із собором в кінці Другоі світової війни: фактично залишився після бомбардувань тільки фундамент.
Все відновили. Все як в 1503 році було.

Блін, ну працьовиті та «правильні» люди, які живуть за правилами.
Нам вчитися та вчитися.

P. S. Перебуваючи саме зараз в одному з готелів міста Безансон (Франція), звернув увагу на табличку (французькою): «Ваш номер прибирала Lena”. Проставлено наголос на першу голосну. У французькій мові наголос завжди на голосну в кінці слова. Наша…
Еміграція. Заробітчанство.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 22:48

  Дюрі-бачі написав:Переїхав кум в квартиру яка дешевше і виявилось вже після переїзду, що кондиціонер один і слабенький, не витягує охолодити всю квартиру. А власник мало того, що сам не хоче встановити другий кондиціонер, так ще заборонив це робити куму за свої гроші.
В старій квартирі кондиціонер був в кожній кімнаті.
І взагалі кум вже жаліє про переїзд, бо сусіди поскаржилися власнику на те, що "нові мешканці забагато ванну приймають", а той зателефонував куму і просив приймати менше ванни.
Хоча власник сам погодився, що він оплачує всі комунальні послуги, в тому числі і воду, крім електроенергії, і ні слова не казав про ліміти і в договорі їх нема. На минулій квартирі кум використовував більше 5 м3 гарячої і 15 м3 холодної в місяць...


В НЙ я еще не встречал того, чтобы арендатор платил за воду и отопление.
Остальное - как повезет.
В любом случае, пусть посылает в сад лендлорда.
В следующий раз ему скажут меньше ходить в туалет?
В НЙ встречал лендлордов, которые не хотели сдавать большим семьям, мотивация - один человек обходится по воде в 70 долларов примерно.
С кондиционером - не знаю немецких устоев, но можно взять комнатный мобильный кондей, он правда не сильно удобный и не то чтобы очень эффективный, но как-то лучше чем ничего.
Надо только решить будет вопрос с выхлопом - в окно или еще куда.
Если-бы там были американские подъемные окна, то можно было-бы оконный поставить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 23:01

Всі «мобільні кондиціонери» на практиці не є мобільними.
Тому що вони повинні випускати гаряче повітря через отвір у стіні (це якщо пристрій вдалося поставити поруч - вихід гарячого повітря через отвір в стіні діаметром близько 150 мм), або через гофру, яку виводять у пластикову вставку, яка зазвичай додається до кондиціонера).
В деяких окремих випадках є вирішенням проблеми, але не завжди.
Крім того, досить шумний пристрій. Бо все працює в кімнаті. Я мав такий для кімнати на третьому поверсі приватного будинка.
Так що порада «так собі»…
Правду сказано: «…не знаю немецких устоев, но можно взять комнатный мобильный кондей».
Не знаєш - то не треба давати поради.
Раніше аналогічне від пана rjkz зустрічалося:
- «… я в Канаді не був, але дам пораду, як там краще жити та працювати!»
- «…я в Туреччині не був, але дам пораду, як там краще жити та працювати!»
Як говорив Михайло Жванецький - а він ніколи не помилявся: «Тщательнее надо быть, товарищи…»
Тільки Жванецький би оцінив цю фразу: «Если-бы там были американские подъемные окна, то можно было-бы оконный поставить.»
Ех, аби в Німеччині були б «амеріканскіє подьйомніе окна»…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 07 лип, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 23:39

Re: Еміграція, заробітчанство

В Испании тоже кондер так просто не поставишь. Живя в аренде практически невозможно. Так как это хозяин должен подолбаться, послать запрос меру дома/урбанизации, получить добро, выклянчить место куда его вывести (тупо на фасад нельзя) и тд. А если это 3й кондер на 1 квартиру, то могут еще и не разрешить, типа другим жильцам тоже нужно куда-то свои кондеры выводить, а кол-во разрешенных мест не резиновое.
Да и вообще тут не принято что-то делать когда квартира уже сдана. Поэтому надо сразу смотреть чтобы все что тебе надо было и работало. Я когда снимал предыдущий дом, мы сразу оговорили что владелец меняет все вентиляторы, ставит норм холодильник и бойлер, так как у него все древнее стояло 20 летней давности.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 23:57

Re: Еміграція, заробітчанство

За ролики у нас тоже есть запрет, и на скейты, и на самокаты в том числе. Но у нас это оправдано так как весь двор в мелкой плитке (5*10см), тоесть это как минимум просто опасно - колесо попадет между плитками и мало не покажется. Ну и в плане шума, ладно днем, но когда в 22 часа кто-то летит на скейте по этой плитке, то слышно наверное и в соседней урбанизации.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 00:03

  slonomag написав:В Испании тоже кондер так просто не поставишь. Живя в аренде практически невозможно. .

Саме так.
Я здивований, що цього не знає мешканець New York.
Але це до кращого: ми всі розуміємо, що поради можна давати тільки на привокзальній площі будь-якого міста в будь-якій країні з приводу сексу: там будь-яка маячня підходить.
В якості порад.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 03:11

  The_Rebel написав:Дюрі-бачі
Цікаво як сусіди контролюють розхід води :D. Чи це якась комунальна квартира зі спільним лічильником?

До речі, а як щодо пральних машин? Чи хоч цим в Німеччині не задовбують? Адже подекуди в Європах ними заборонено користуватися в квартирі, бо вібрації і шум завдають незручностей сусідам. І я от не знаю яка незручність більша - коли самому треба йти в інше приміщення чи будівлю з брудною білизною, чекати там, платити кожного разу, забирати її і нести назад. Чи інколи почути якийсь шум чи вібрацію від сусіда.

П.с. Хоча особисто я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок. Якось частіше попадав на квартири де зверху гупали снарядами (проживав качок, який тренувався вдома), тупотіли ногами діти шалено бігаючи зранку до пізнього вечора, а ночами часто сварилося одне подружжя через те що давно розійшлися в стосунках духовно, але спільні діти та метри квадратні не дозволяли зробити це фізично


В США именно в частных домах и в таунхомах и в новых домах есть стиралки с сушками.
В старых домах пирог перекрытия состоит из деревянных балок (бимы) к которым снизу прикручен гипсокартон(шитрок), сверху по бимам набита обрешетка (тонкие доски с зазором) и сразу по этой обрешетке лежит тоооненький паркет, а там где плитка - фанера(плайвуд) и по ней на сетке плитка.
То есть, звукоизоляции не то, чтобы нет, а еще хуже, чем если-бы этого перекрытия не было вообще.
Человек внизу - как в бочке, по которой фигачат кувалдой.
Все соседи снизу ненавидят своих соседей сверху.
Истории о стучащих в потолок шваброй соседях может рассказать каждый первый, живший в многоквартирном билдинге. И у меня такие соседи снизу были.
Поэтому стиралка сверху - это как перфоратор.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 05:18

  rjkz написав:
  The_Rebel написав:Дюрі-бачі
Цікаво як сусіди контролюють розхід води :D. Чи це якась комунальна квартира зі спільним лічильником?

До речі, а як щодо пральних машин? Чи хоч цим в Німеччині не задовбують? Адже подекуди в Європах ними заборонено користуватися в квартирі, бо вібрації і шум завдають незручностей сусідам. І я от не знаю яка незручність більша - коли самому треба йти в інше приміщення чи будівлю з брудною білизною, чекати там, платити кожного разу, забирати її і нести назад. Чи інколи почути якийсь шум чи вібрацію від сусіда.

П.с. Хоча особисто я ніколи не відчував дискомфорту від роботи сусідських пралок. Якось частіше попадав на квартири де зверху гупали снарядами (проживав качок, який тренувався вдома), тупотіли ногами діти шалено бігаючи зранку до пізнього вечора, а ночами часто сварилося одне подружжя через те що давно розійшлися в стосунках духовно, але спільні діти та метри квадратні не дозволяли зробити це фізично



В США именно в частных домах и в таунхомах и в новых домах есть стиралки с сушками.
В старых домах пирог перекрытия состоит из деревянных балок (бимы) к которым снизу прикручен гипсокартон(шитрок), сверху по бимам набита обрешетка (тонкие доски с зазором) и сразу по этой обрешетке лежит тоооненький паркет, а там где плитка - фанера(плайвуд) и по ней на сетке плитка.
То есть, звукоизоляции не то, чтобы нет, а еще хуже, чем если-бы этого перекрытия не было вообще.
Человек внизу - как в бочке, по которой фигачат кувалдой.
Все соседи снизу ненавидят своих соседей сверху.
Истории о стучащих в потолок шваброй соседях может рассказать каждый первый, живший в многоквартирном билдинге. И у меня такие соседи снизу были.
Поэтому стиралка сверху - это как перфоратор.

Чому майже усі тоді хотять туди, мазохісти? :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 08:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Переїхав кум в квартиру яка дешевше і виявилось вже після переїзду, що кондиціонер один і слабенький, не витягує охолодити всю квартиру. А власник мало того, що сам не хоче встановити другий кондиціонер, так ще заборонив це робити куму за свої гроші.
В старій квартирі кондиціонер був в кожній кімнаті.

А нащо кондиціонер в Берліні? От зараз зранку 7-00 в Берліні аж 14 градусів спеки :D Загалом за Польщу можу сказати, що дійсно спекотних днів може набереться 2 тижня на рік.
BIGor
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