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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лип, 2025 12:27
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет.
Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.
Сибарит написав:
Мне давно интересно, откуда
в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными?
ІТ-шники звичайні.
Слуги наріда- казнокради , крашанки па 17 за шт., і де наразі цей міністр оборони України?Послом а Америку
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:35
slonomag написав: Дюрі-бачі написав:
хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.
Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.
Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.
У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.
Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому"
За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же
Откуда бабло
?
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:48
Vadim_ написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав:
хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.
Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.
Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.
У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.
Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому"
За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же
Откуда бабло
?
Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него есть
Просто складирует где-то на счету и все.
Ну вот нет у него необходимости покупать что-то новое/дорогое или домохозяйку нанимать когда он и сам в состоянии попылесосить и завтрак себе приготовить. Просто не надо это человеку. А мы все думаем что они от бедности так живут. Хотя домохозяек наверное и правда мало кто может себе позволить на полную ставку - в Европе это и правда роскошь иметь раба
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:53
slonomag написав:
Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.
Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.
Всегда так делал, хоть в Украине, хоть где. Настоящее жлобство -- это высмеивать человека, старающегося поступать разумно, только лишь из-за своих тараканов ("не дай бог, чтобы кто-нибудь не подумал, что я бедный").
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Додано: Вів 08 лип, 2025 12:56
slonomag написав: Vadim_ написав:
За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же
Откуда бабло
?
Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него есть
Просто складирует где-то на счету и все.
В нормальной стране за 20-30 лет нормальной работы на нормальной работе при бережливом отношении к ресурсам и отсутствии "понтов" можно вполне собрать приличную сумму на счете. Если в течение этого времени хотя-бы минимально расти в карьере, то сумма, по украинским меркам, может в результате оказаться и вовсе неприличной.
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:02
slonomag написав:Он директор какого-то пивного завода в Германии.
Так что я думаю деньги у него есть
Просто складирует где-то на счету и все.
Ну вот нет у него необходимости покупать что-то новое/дорогое или домохозяйку нанимать когда он и сам в состоянии попылесосить и завтрак себе приготовить. Просто не надо это человеку. А мы все думаем что они от бедности так живут. Хотя домохозяек наверное и правда мало кто может себе позволить на полную ставку - в Европе это и правда роскошь иметь раба
Дякую!
Питань більше не маю.
Я теж самотужки пітстригаю газон, обприскую, обрізаю дерева і за огородом доглядаю ,виноград (на стіл і робимо вино), копаю город і з жінкою вириваєм бурьян , як відрізняється смак свого від того шо на базарі "дамашнее не брызганное",це потрібно спробувати.
я обрабатываю все овощи и фруктовые деревья с виноградом минимум 5 РАЗ, да ПЯТЬ раз!!! для себе , -фунгициды + инсектициды , чим обробляють і СКІЛЬКИ ті шо на базарі і у супермаркетах я хз
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:18
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Реально люди багато живуть.
Кум явно так не думає. Багато десь в Монако живуть.
Я думаю, це помилкова думка.
В мене критерій інший:
- дуже охайні будинки;
- як правило з червоної цегли; дуже якісно все побудовано;
- чисті вікна з якісними рамами;
- доглянута територія навкруги.
Як це не дивно прозвучить, але досить дорого одягнені люди.
Цікаво про супермаркети: найдешевше пиво вартує 0,55€. Далі уточнення: залогова ціна за банку 0,25 €. В цілому 0,80€.
Тому у кожного автомата з прийому банок стоять хлопці та кидають і кидають в його нутро банки.
Це має подвійний ефект: ніде немає сміття ні папірця, ні банки.
Я перетнув кордон (умовний) з Францією - і помітна різниця. Франція більш провінціальна, біль «сільська».
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:36
Еміграція, заробітчанство
News from New York
Сусідом пана rjkz є мій колишній підлеглий Максим, який волею долі опинився в США (зараз вже перевіз жінку та сина). Він має статус TPS.
Він реально опинився в США випадково: на день початку війни працював на рибкомбінаті в штаті Аляска (за кваліфікацією інженер-електромеханік, мав тимчасову робочу візу).
Я йому надіслав текст з цього форуму про умови життя в славетному Нью Йорку (текст сьогодні вище). Попросив Максима прокоментувати.
Ось його коментар. Гадаю буде цікаво з приводу того, чи дійсно в еміграції все медом намазано.
«К сожалению, этой чистой воды правда😉
Только при заселении в апартамент приходится надеяться на тихих и мирных соседей☺️…
Вот у нас к примеру такая же ситуация - мы до недавних пор слышали каждое движение, каждую игру, которую ей предлагал сыграть ее хозяин - собаку.
Но благо, они как месяца 3 съехали🙏🏻
Заселились вроде, тьфу-тьфу-тьфу норм ребята ( дай Бог не сглазить)…»
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:42
Vadim_ написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав:
хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.
Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.
Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.
У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.
Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому"
За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же
Откуда бабло
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там як в анегдоті: в теорії є 3 мільйони $, а на практиці дві шлюхи і старий пдрс
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Додано: Вів 08 лип, 2025 13:56
akurt написав:
Я думаю
Ви нічого мабуть не маєте але міркуєте дуже потужно
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