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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2871287228732874 Додано: Вів 08 лип, 2025 12:27 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет. Когда у тебя выбор просто лечь и умереть при 42 градусах жары, или попытаться хоть что-то сделать, то почему бы и нет.

Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.

Сибарит написав: Мне давно интересно, откуда в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными? Мне давно интересно,в нашей не самой богатой стране настолько завышенные запросы, что немцев считаем бедными?

ІТ-шники звичайні. Тут ще є варіант закрити двері в тій кімнаті де є кондиціонер і всій родині сидіти тісно, але в комфортних умовах.ІТ-шники звичайні.

Слуги наріда- казнокради , крашанки па 17 за шт., і де наразі цей міністр оборони України?Послом а Америку Слуги наріда- казнокради , крашанки па 17 за шт., і де наразі цей міністр оборони України?Послом а Америку Vadim_

Повідомлень: 3876 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 12:35 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним. хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.

Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.



Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.



У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.



Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому" Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому"

За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же

Откуда бабло ? За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько жеОткуда бабло Vadim_

Повідомлень: 3876 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 12:48 Vadim_ написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним. хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.

Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.



Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.



У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.



Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому" Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому"

За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же

Откуда бабло ? За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько жеОткуда бабло

Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него есть Просто складирует где-то на счету и все.



Ну вот нет у него необходимости покупать что-то новое/дорогое или домохозяйку нанимать когда он и сам в состоянии попылесосить и завтрак себе приготовить. Просто не надо это человеку. А мы все думаем что они от бедности так живут. Хотя домохозяек наверное и правда мало кто может себе позволить на полную ставку - в Европе это и правда роскошь иметь раба Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него естьПросто складирует где-то на счету и все.Ну вот нет у него необходимости покупать что-то новое/дорогое или домохозяйку нанимать когда он и сам в состоянии попылесосить и завтрак себе приготовить. Просто не надо это человеку. А мы все думаем что они от бедности так живут. Хотя домохозяек наверное и правда мало кто может себе позволить на полную ставку - в Европе это и правда роскошь иметь раба slonomag Повідомлень: 691 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 12:53 slonomag написав: Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.



Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство. Всегда так делал, хоть в Украине, хоть где. Настоящее жлобство -- это высмеивать человека, старающегося поступать разумно, только лишь из-за своих тараканов ("не дай бог, чтобы кто-нибудь не подумал, что я бедный"). Всегда так делал, хоть в Украине, хоть где. Настоящее жлобство -- это высмеивать человека, старающегося поступать разумно, только лишь из-за своих тараканов ("не дай бог, чтобы кто-нибудь не подумал, что я бедный"). M-Audio Повідомлень: 3393 З нами з: 23.03.11 Подякував: 630 раз. Подякували: 499 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 12:56 slonomag написав: Vadim_ написав: За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же

Откуда бабло ? За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько жеОткуда бабло

Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него есть Просто складирует где-то на счету и все. Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него естьПросто складирует где-то на счету и все. В нормальной стране за 20-30 лет нормальной работы на нормальной работе при бережливом отношении к ресурсам и отсутствии "понтов" можно вполне собрать приличную сумму на счете. Если в течение этого времени хотя-бы минимально расти в карьере, то сумма, по украинским меркам, может в результате оказаться и вовсе неприличной. В нормальной стране за 20-30 лет нормальной работы на нормальной работе при бережливом отношении к ресурсам и отсутствии "понтов" можно вполне собрать приличную сумму на счете. Если в течение этого времени хотя-бы минимально расти в карьере, то сумма, по украинским меркам, может в результате оказаться и вовсе неприличной. M-Audio Повідомлень: 3393 З нами з: 23.03.11 Подякував: 630 раз. Подякували: 499 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 13:02 slonomag написав: Он директор какого-то пивного завода в Германии. Так что я думаю деньги у него есть Просто складирует где-то на счету и все.



Ну вот нет у него необходимости покупать что-то новое/дорогое или домохозяйку нанимать когда он и сам в состоянии попылесосить и завтрак себе приготовить. Просто не надо это человеку. А мы все думаем что они от бедности так живут. Хотя домохозяек наверное и правда мало кто может себе позволить на полную ставку - в Европе это и правда роскошь иметь раба Так что я думаю деньги у него естьПросто складирует где-то на счету и все.Ну вот нет у него необходимости покупать что-то новое/дорогое или домохозяйку нанимать когда он и сам в состоянии попылесосить и завтрак себе приготовить. Просто не надо это человеку. А мы все думаем что они от бедности так живут. Хотя домохозяек наверное и правда мало кто может себе позволить на полную ставку - в Европе это и правда роскошь иметь раба

Дякую!

Питань більше не маю.

Я теж самотужки пітстригаю газон, обприскую, обрізаю дерева і за огородом доглядаю ,виноград (на стіл і робимо вино), копаю город і з жінкою вириваєм бурьян , як відрізняється смак свого від того шо на базарі "дамашнее не брызганное",це потрібно спробувати.

я обрабатываю все овощи и фруктовые деревья с виноградом минимум 5 РАЗ, да ПЯТЬ раз!!! для себе , -фунгициды + инсектициды , чим обробляють і СКІЛЬКИ ті шо на базарі і у супермаркетах я хз Дякую!Питань більше не маю.Я теж самотужки пітстригаю газон, обприскую, обрізаю дерева і за огородом доглядаю ,виноград (на стіл і робимо вино), копаю город і з жінкою вириваєм бурьян , як відрізняється смак свого від того шо на базарі "дамашнее не брызганное",це потрібно спробувати.я обрабатываю все овощи и фруктовые деревья с виноградом минимум 5 РАЗ, да ПЯТЬ раз!!! для себе , -фунгициды + инсектициды , чим обробляють і СКІЛЬКИ ті шо на базарі і у супермаркетах я хз Vadim_

Повідомлень: 3876 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 13:18 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Реально люди багато живуть. Реально люди багато живуть.

Кум явно так не думає. Багато десь в Монако живуть. Кум явно так не думає. Багато десь в Монако живуть.

Я думаю, це помилкова думка.

В мене критерій інший:

- дуже охайні будинки;

- як правило з червоної цегли; дуже якісно все побудовано;

- чисті вікна з якісними рамами;

- доглянута територія навкруги.

Як це не дивно прозвучить, але досить дорого одягнені люди.

Цікаво про супермаркети: найдешевше пиво вартує 0,55€. Далі уточнення: залогова ціна за банку 0,25 €. В цілому 0,80€.

Тому у кожного автомата з прийому банок стоять хлопці та кидають і кидають в його нутро банки.

Це має подвійний ефект: ніде немає сміття ні папірця, ні банки.



Я перетнув кордон (умовний) з Францією - і помітна різниця. Франція більш провінціальна, біль «сільська». Я думаю, це помилкова думка.В мене критерій інший:- дуже охайні будинки;- як правило з червоної цегли; дуже якісно все побудовано;- чисті вікна з якісними рамами;- доглянута територія навкруги.Як це не дивно прозвучить, але досить дорого одягнені люди.Цікаво про супермаркети: найдешевше пиво вартує 0,55€. Далі уточнення: залогова ціна за банку 0,25 €. В цілому 0,80€.Тому у кожного автомата з прийому банок стоять хлопці та кидають і кидають в його нутро банки.Це має подвійний ефект: ніде немає сміття ні папірця, ні банки.Я перетнув кордон (умовний) з Францією - і помітна різниця. Франція більш провінціальна, біль «сільська». akurt

Повідомлень: 11061 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3988 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 13:36 Еміграція, заробітчанство



News from New York



Сусідом пана rjkz є мій колишній підлеглий Максим, який волею долі опинився в США (зараз вже перевіз жінку та сина). Він має статус TPS.

Він реально опинився в США випадково: на день початку війни працював на рибкомбінаті в штаті Аляска (за кваліфікацією інженер-електромеханік, мав тимчасову робочу візу).

Я йому надіслав текст з цього форуму про умови життя в славетному Нью Йорку (текст сьогодні вище). Попросив Максима прокоментувати.

Ось його коментар. Гадаю буде цікаво з приводу того, чи дійсно в еміграції все медом намазано.



«К сожалению, этой чистой воды правда😉

Только при заселении в апартамент приходится надеяться на тихих и мирных соседей☺️…

Вот у нас к примеру такая же ситуация - мы до недавних пор слышали каждое движение, каждую игру, которую ей предлагал сыграть ее хозяин - собаку.

Но благо, они как месяца 3 съехали🙏🏻

Заселились вроде, тьфу-тьфу-тьфу норм ребята ( дай Бог не сглазить)…» akurt

Повідомлень: 11061 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3988 раз. Подякували: 1435 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 13:42 Vadim_ написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним. хоча самі німці цього не помічають і своє бідне життя вважають нормальним.

Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.



Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.



У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.



Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому" Так вот этот пункт ключевой. Для них выключать воду когда зубы чистишь не есть признак бедности, их просто так с детства приучили.Я бы сказал что они скорее бережливые. Хотя для украинцев это может выглядеть как бедность/жлобство.У меня сосед немец, у него тут "дача" за 450к евро, он ее даже не сдает когда его нет, а только сам приезжает пару раз в году (может 1-2 месяца за весь год набегает). При этом ездит на каком-то пежо 2000х и практически все вещи у него как с секонда какого-то.Сидели с ним на бассейне, у него свой шезлонг, такой древний, уже скотчем подклееный - я ему говорю пойди купи в Лидле новый, они сейчас по акции по 20евро. А он отвечает, а зачем, этот ведь еще работает. И так во всем. Ну вот так их воспитывают, что они с детства просто не понимают как это жить "по-богатому"

За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько же

Откуда бабло ? За счёт чего он живет?????????Откуда на дачу 450к? А ведь живёт в квартире наверное за столько жеОткуда бабло

там як в анегдоті: в теорії є 3 мільйони $, а на практиці дві шлюхи і старий пдрс там як в анегдоті: в теорії є 3 мільйони $, а на практиці дві шлюхи і старий пдрс flyman

Повідомлень: 40017 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лип, 2025 13:56 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Я думаю Я думаю

Ви нічого мабуть не маєте але міркуєте дуже потужно Ви нічого мабуть не маєте але міркуєте дуже потужно Vadim_

Повідомлень: 3876 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2871287228732874 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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