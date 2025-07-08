В якому плані рухатись куму я раніше написав.
У кума питання, чи це ви просто потриндіть на форумі? Якщо є питання, хай приходить особисто на форум, поспілкуємось.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лип, 2025 14:21
Додано: Вів 08 лип, 2025 14:31
Вони просто працюють, з 7 до 16, або з 8 до 17, частково віддалено. Чомусь так заведено працювать з самого ранку, з 7 або 8, з 9 або 10 зовсім мало хто так працює. Обов`язкова перерва на обід, плюс обов`язковий вихідний у неділю. В нас один з керівників був німець, вони більш ощадливі, ніж ми. В офісі заткнуть пробкою рукомийник, набрать трішечки води, вмитись та помить руки... Я таке перший раз бачив, при цьому, за зарплату людини можна було тільки здогадуватись. Наші врубали рукомийник на повну, й неспішно мили руки.
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:09
Re: Еміграція, заробітчанство
Це кум мені скаржиться, щоб не йти до "мозгоправа", бо вони всі (3 шт.) як один в Німеччині намагаються переконати, що він тиран, який портить життя кумі (бо до війни вони не планували більше 1 дитини, але потім за згодою народили 2 і 3) і вони повинні розлучитися...
Додано: Вів 08 лип, 2025 15:15
хай зробить хід конем: віддасть незадоволених в ювенальну юстицію
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:31
Це просто не вони за цю воду платять. Впевнений, що вдома економлять кожну краплину. Не знаю, скільки там в Німеччині вода коштує, а в мене за місяць води на 50 дол. йде навіть при економному підході (от тільки посудомийки поки що немає). Хоча я воду просто так не лив навіть в дитинстві, коли воно платилося фіксованою сумою на місяць без усяких лічильників.
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:43
Це в офісі однієї дуже відомої у всьому світі компанії? Покажи фото офісного рукомийника.
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:56
Тебе чи кума?
Вода, опалення це не виключено купляє все власник будинку за гроші, які включені у кварплату, можливо у договорі є такий пункт. Тобто, умовно кожен місяць 200 ойро йде на комуналку, крім електрики. Ось вклався- молодець, але повернення коштів скоріш за все не буде, ось якщо перебрав, то це збитки власнику, про що він і попереджає. Але може буть шо перебор по ітогу року піде за рахунок кума, в договорі потрібно дивитись.
Електрика не входить, бо постачання електрики різними енергокомпаніями, плюс ти можеш вибрать різні тарифи, це вони люблять шось вибирать, тобто, нема єдиного тарифа, він може бути різний для кожної квартири, при цьому проводка та ж сама. Хай пориється в інеті, є сайт, де зібрані усі тарифи. За дефолтом там скоріш за все йде шось екологічне, не саме дешеве. Хай перейде на ядерну електрику, вона зазвичай дешевше всього. Ще хай слідкує за контрактом, бо там може буть до 31.12.2025 ціна 15 центів, а в наступному році 35. Розірвання контракту- попередження за 3 місяці, не встиг- на наступний увесь рік ціна 35.
Це для порівняння, порядок цифр я не знаю.
В електрику входить доставка, це він скоріш за все не поміняє.
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:58
Де??? ,
усі віддалено шо роблять?
а хто годує свиней і крутить хвости телицям?
Додано: Вів 08 лип, 2025 16:59
Стосовно одягу
Якшо ви в Німеччині бачите гарно вдягнену жінку, це не німкеня, це хто завгодно- француженка, італійка, іспанка, наші, але не німкеня.
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|