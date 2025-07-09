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Додано: Сер 09 лип, 2025 14:26
Re: Еміграція, заробітчанство
У нас кстати есть еще такой прикол как чем больше расход, тем дороже. Например тот же бассейн дешевле вызвать машину чтобы тебе наполнили, чем самому с крана это делать. Так как тебе надо одномоментно использовать 30+ кубов воды в 1 месяце + обычный расход и по итогу крайние кубы тебе посчитают чуть ли не по 10евро. А машина тебе обойдется 150-200евро, они сами приедут, все сделают, химию всякую сразу засыпят и через час уже купаться можно.
Додано: Сер 09 лип, 2025 14:46
А в рахунку шо вказано, тупо сума і куди сплачувать?
Скоріш за все у рахунку це все розписано.
Ціна за кіловат, це тільки Energie.
Ще є Netznutzung та податки, у т.ч. місцеві.
По ітогу воно не вийде в якусь фіксовану плату за кіловатт. Хоча якщо оператор взяв з запасом... тоді по ітогам року можливо роблять якійсь перерахунок.
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