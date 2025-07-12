RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2880288128822883>
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 19:11

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Буває. Сестра кума вернулась зі Словаччини, хоча 3 роки жила там, але "замахалася" і вже "не витягує" там жити від зарплати до зарплати. А ще й дочці йти в перший клас у вересні.

Тепер пробує через суд відмінити розлучення з чоловіком, якого таки забрали в ЗСУ (він більше року ходив добровольцем, його не брали через алкоголізм, але потім таки взяли) і він зник безвісті...

Ну, 15 лямов -- хороший стимул, но на каком основании она "отменяться" собралась -- если в зявлении ее фамилия стоит? -- "ой, все!"? :lol:

За толику малую українська феміда і не на таке очі закриє))) А так згоден - безпринципна сучка.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 19:12

  _hunter написав:
  Bolt написав:
  _hunter написав:Проблема в том, что не только один год теряется: ребенку сейчас 18 - т.е. за кордон вывезти уже не получится. А повторно поступать будет сложнее без подг
отовки.
И со "срочкой" (оно же БЗВП) теперь что-то непонятно происходит...

Поступить не проблема. Результат НМТ действителен 3 года. Ужезарегили електронний кабинет вступника. Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!
Пример, далеко ходить не надо. у соседа сыну исполнялоось 18 ть ещё до окончания школы.. Вывезли в Польшу , арендовали квартиру. Пошёл месяц поработал в кебабную-выгали, месяц в МАКдональдс.тоже самое. Короче родаки скрепя серцем по косарю баксов в месяц ему посылают. Как раз на аренду и покушать.

Так а тут бы он что делал? 🤷 Или считаете, что за 4-5 лет в универе -- набрался бы желания карьеру строить?..

Сиденье тут в несколько раз дешевле, чем там обходится.
Bolt
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 19:24

  Bolt написав:
  _hunter написав:
  Bolt написав:Поступить не проблема. Результат НМТ действителен 3 года. Ужезарегили електронний кабинет вступника. Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!
Пример, далеко ходить не надо. у соседа сыну исполнялоось 18 ть ещё до окончания школы.. Вывезли в Польшу , арендовали квартиру. Пошёл месяц поработал в кебабную-выгали, месяц в МАКдональдс.тоже самое. Короче родаки скрепя серцем по косарю баксов в месяц ему посылают. Как раз на аренду и покушать.

Так а тут бы он что делал? 🤷 Или считаете, что за 4-5 лет в универе -- набрался бы желания карьеру строить?..

Сиденье тут в несколько раз дешевле, чем там обходится.

Это-то понятно. Но так-то и перспектив в несколько раз меньше...
И опять же: это на сейчас дешевле. А понизят моб-возраст, например - и все становится уже не так однозначно :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10009
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 19:29

  Bolt написав:Та йому то програмування і так не дуже потрібне Планується, що в тестувальники піде.

Вообще-то хороший тестировщик должен понимать, как работает программа.
Если общие предметы даются, а с программированием затык, значит это просто не его. Надо пробовать что-нибудь другое.
Ничего страшного в этом нет. Далеко не все могут вывернуть мозги наизнанку таким образом, как это нужно для программирования.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6458 раз.
Подякували: 21597 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:39

  Bolt написав:Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!

Там це де саме?
Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.
У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.
Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.
Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.
Water
 
Повідомлень: 3196
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:53

Світ змінюється щодня…
Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.
Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.
Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…

Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11082
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3996 раз.
Подякували: 1438 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 06:53

  Water написав:
  Bolt написав:Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!

Там це де саме?
Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.
У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.
Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.
Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.

Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І
Bolt
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 07:05

akurt
сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…

Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.


Ще більше часу на виноград під стріхою, опеньки з фундаменту і баклахи з водою гріти на сонці.
Ну і флудити по 30 повідомлень в день
Hotab
 
Повідомлень: 15683
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2433 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 07:20

  Hotab написав:akurt
сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…

Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.


Ще більше часу на виноград під стріхою, опеньки з фундаменту і баклахи з водою гріти на сонці.
Ну і флудити по 30 повідомлень в день

ИИ позволит легко увеличить количество сообщений до 150 без ущерба качеству основной работы, наносимого применением ИИ.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6458 раз.
Подякували: 21597 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 08:22

  Bolt написав:
  Water написав:
  Bolt написав:Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!

Там це де саме?
Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.
У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.
Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.
Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.

Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І

Пам'ятається ще на етапі підготовки до НМТ навчання туго ішло, так що в політесі ще порядно поступили поставивши реальну оцінку, а не тягнучи за вуха всю бакалавратуру. Для нормальної ІТ-кар'єри потрібні значно кращі результати ще зі школи.
До речі, якраз студенти-медики мають право виїхати за кордон в рамках мобільності:
"Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру", – пояснив Лобунько. https://tsn.ua/ukrayina/viyizd-studenti ... 53379.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7013
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 2880288128822883>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4250)
12.07.2025 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.