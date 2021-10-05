|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 сер, 2025 17:48
Doda, добові ліміти на картці або просто заніс цей ресурс до чорного списку.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6353
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 10 сер, 2025 18:28
Doda написав:
Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?
Банка трохи йобобо у цьому плані: непоодинокі відмови на нормальних ресурсах. Навіть при поповненні Vodafone була відмова.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8869
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 1244 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 10 сер, 2025 19:57
klug написав: Doda написав:
Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?
Банка трохи йобобо у цьому плані: непоодинокі відмови на нормальних ресурсах. Навіть при поповненні Vodafone була відмова.
Vodafone якраз поповнює без проблем, а з комуналеою ніяк.
-
Doda
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:44
Doda написав:
Відмова при оплаті Стартовою на PayHub. В чому може бути причина?
Моя працює безпроблемно
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3789
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1545
|1033682
|
|
|1350
|294458
|
Нед 10 сер, 2025 18:23
klug
|
|165
|142866
|
|