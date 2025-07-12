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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2880288128822883> Додано: Суб 12 лип, 2025 19:11 _hunter написав: Дюрі-бачі написав: Буває. Сестра кума вернулась зі Словаччини, хоча 3 роки жила там, але "замахалася" і вже "не витягує" там жити від зарплати до зарплати. А ще й дочці йти в перший клас у вересні.



Тепер пробує через суд відмінити розлучення з чоловіком, якого таки забрали в ЗСУ (він більше року ходив добровольцем, його не брали через алкоголізм, але потім таки взяли) і він зник безвісті... Буває. Сестра кума вернулась зі Словаччини, хоча 3 роки жила там, але "замахалася" і вже "не витягує" там жити від зарплати до зарплати. А ще й дочці йти в перший клас у вересні.Тепер пробує через суд відмінити розлучення з чоловіком, якого таки забрали в ЗСУ (він більше року ходив добровольцем, його не брали через алкоголізм, але потім таки взяли) і він зник безвісті...

Ну, 15 лямов -- хороший стимул, но на каком основании она "отменяться" собралась -- если в зявлении ее фамилия стоит? -- "ой, все!"? Ну, 15 лямов -- хороший стимул, но на каком основании она "отменяться" собралась -- если в зявлении ее фамилия стоит? -- "ой, все!"?

За толику малую українська феміда і не на таке очі закриє))) А так згоден - безпринципна сучка. За толику малую українська феміда і не на таке очі закриє))) А так згоден - безпринципна сучка. gonchik74

Повідомлень: 1027 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лип, 2025 19:12 _hunter написав: Bolt написав: _hunter написав: Проблема в том, что не только один год теряется: ребенку сейчас 18 - т.е. за кордон вывезти уже не получится. А повторно поступать будет сложнее без подг

отовки.

И со "срочкой" (оно же БЗВП) теперь что-то непонятно происходит... Проблема в том, что не только один год теряется: ребенку сейчас 18 - т.е. за кордон вывезти уже не получится. А повторно поступать будет сложнее без подготовки.И со "срочкой" (оно же БЗВП) теперь что-то непонятно происходит...

Поступить не проблема. Результат НМТ действителен 3 года. Ужезарегили електронний кабинет вступника. Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!

Пример, далеко ходить не надо. у соседа сыну исполнялоось 18 ть ещё до окончания школы.. Вывезли в Польшу , арендовали квартиру. Пошёл месяц поработал в кебабную-выгали, месяц в МАКдональдс.тоже самое. Короче родаки скрепя серцем по косарю баксов в месяц ему посылают. Как раз на аренду и покушать. Поступить не проблема. Результат НМТ действителен 3 года. Ужезарегили електронний кабинет вступника. Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!Пример, далеко ходить не надо. у соседа сыну исполнялоось 18 ть ещё до окончания школы.. Вывезли в Польшу , арендовали квартиру. Пошёл месяц поработал в кебабную-выгали, месяц в МАКдональдс.тоже самое. Короче родаки скрепя серцем по косарю баксов в месяц ему посылают. Как раз на аренду и покушать.

Так а тут бы он что делал? 🤷 Или считаете, что за 4-5 лет в универе -- набрался бы желания карьеру строить?.. Так а тут бы он что делал? 🤷 Или считаете, что за 4-5 лет в универе -- набрался бы желания карьеру строить?..

Сиденье тут в несколько раз дешевле, чем там обходится. Сиденье тут в несколько раз дешевле, чем там обходится. Bolt Повідомлень: 3515 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лип, 2025 19:24 Bolt написав: _hunter написав: Bolt написав: Поступить не проблема. Результат НМТ действителен 3 года. Ужезарегили електронний кабинет вступника. Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!

Пример, далеко ходить не надо. у соседа сыну исполнялоось 18 ть ещё до окончания школы.. Вывезли в Польшу , арендовали квартиру. Пошёл месяц поработал в кебабную-выгали, месяц в МАКдональдс.тоже самое. Короче родаки скрепя серцем по косарю баксов в месяц ему посылают. Как раз на аренду и покушать. Поступить не проблема. Результат НМТ действителен 3 года. Ужезарегили електронний кабинет вступника. Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!Пример, далеко ходить не надо. у соседа сыну исполнялоось 18 ть ещё до окончания школы.. Вывезли в Польшу , арендовали квартиру. Пошёл месяц поработал в кебабную-выгали, месяц в МАКдональдс.тоже самое. Короче родаки скрепя серцем по косарю баксов в месяц ему посылают. Как раз на аренду и покушать.

Так а тут бы он что делал? 🤷 Или считаете, что за 4-5 лет в универе -- набрался бы желания карьеру строить?.. Так а тут бы он что делал? 🤷 Или считаете, что за 4-5 лет в универе -- набрался бы желания карьеру строить?..

Сиденье тут в несколько раз дешевле, чем там обходится. Сиденье тут в несколько раз дешевле, чем там обходится.

Это-то понятно. Но так-то и перспектив в несколько раз меньше...

И опять же: это на сейчас дешевле. А понизят моб-возраст, например - и все становится уже не так однозначно Это-то понятно. Но так-то и перспектив в несколько раз меньше...И опять же: это на сейчас дешевле. А понизят моб-возраст, например - и все становится уже не так однозначно _hunter Повідомлень: 10009 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 488 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лип, 2025 19:29 Bolt написав: Та йому то програмування і так не дуже потрібне Планується, що в тестувальники піде. Та йому то програмування і так не дуже потрібне Планується, що в тестувальники піде.

Вообще-то хороший тестировщик должен понимать, как работает программа.

Если общие предметы даются, а с программированием затык, значит это просто не его. Надо пробовать что-нибудь другое.

Ничего страшного в этом нет. Далеко не все могут вывернуть мозги наизнанку таким образом, как это нужно для программирования. Вообще-то хороший тестировщик должен понимать, как работает программа.Если общие предметы даются, а с программированием затык, значит это просто не его. Надо пробовать что-нибудь другое.Ничего страшного в этом нет. Далеко не все могут вывернуть мозги наизнанку таким образом, как это нужно для программирования. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8592 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6458 раз. Подякували: 21597 раз. Профіль 132 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лип, 2025 22:39 Bolt написав: Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?! Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!

Там це де саме?

Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.

У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.

Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.

Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК. Там це де саме?Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК. Water Повідомлень: 3196 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 лип, 2025 22:53 Світ змінюється щодня…

Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.

Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.

Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…



Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину. akurt

Повідомлень: 11082 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3996 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 06:53 Water написав: Bolt написав: Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?! Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!

Там це де саме?

Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.

У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.

Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.

Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК. Там це де саме?Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.

Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І Bolt Повідомлень: 3515 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 268 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 07:05 akurt

сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…



Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.





Ще більше часу на виноград під стріхою, опеньки з фундаменту і баклахи з водою гріти на сонці.

Ну і флудити по 30 повідомлень в день Ще більше часу на виноград під стріхою, опеньки з фундаменту і баклахи з водою гріти на сонці.Ну і флудити по 30 повідомлень в день Hotab Повідомлень: 15683 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2433 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 07:20 Hotab написав: akurt

сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…



Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.





Ще більше часу на виноград під стріхою, опеньки з фундаменту і баклахи з водою гріти на сонці.

Ну і флудити по 30 повідомлень в день Ще більше часу на виноград під стріхою, опеньки з фундаменту і баклахи з водою гріти на сонці.Ну і флудити по 30 повідомлень в день

ИИ позволит легко увеличить количество сообщений до 150 без ущерба качеству основной работы, наносимого применением ИИ. ИИ позволит легко увеличить количество сообщений до 150 без ущерба качеству основной работы, наносимого применением ИИ. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8592 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6458 раз. Подякували: 21597 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 лип, 2025 08:22 Bolt написав: Water написав: Bolt написав: Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?! Вывезти я его и сейчас могу, только что он там будет делать?!

Там це де саме?

Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.

У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.

Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.

Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК. Там це де саме?Там можливо завершити колєдж і йти працювать. Спеціальність будь-яка, яка подобається, саме подобається, а не програмістом.У Словакії у 19 років вступають до університетів, якщо норм інгліш, добре було-б зразу на ньому вчитись. Або вчить якусь польську, словацьку.Особисто я за те, шоб вивезти, повернутись встигне полюбому.Я тут одному 17-річному радив виїхать, вступать до університету в Європі, не послухав, вступив до медичного універу, на 3 курсі зрозумів шо це не його, зараз якось тягне медицину, але вчиться на айтішника. Виїхать не може, бо зараз 20 років, хоча батьки по роботі виїхали в одну з країн поруч, робота пов`язана з ВПК.

Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І Та забугор мав на увазі. Я вже проце думав. Пл перше, як вже писали вище, перебування там це значно вищі розходи. Ну і По-друге немає впевненості, що там навчання не закінчилось би так само, як тутз набаг6гато більшими фінансовими втратами.Я в курсі, що тіж поляки наробили купу типа комерційних вузів заточених під наших, вигнати не виженуть, але і користі від того навчая ноль. І

Пам'ятається ще на етапі підготовки до НМТ навчання туго ішло, так що в політесі ще порядно поступили поставивши реальну оцінку, а не тягнучи за вуха всю бакалавратуру. Для нормальної ІТ-кар'єри потрібні значно кращі результати ще зі школи.

До речі, якраз студенти-медики мають право виїхати за кордон в рамках мобільності:

https://tsn.ua/ukrayina/viyizd-studenti ... 53379.html "Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) повинні навчатись на денній формі навчання та в рамках програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру", – пояснив Лобунько. Пам'ятається ще на етапі підготовки до НМТ навчання туго ішло, так що в політесі ще порядно поступили поставивши реальну оцінку, а не тягнучи за вуха всю бакалавратуру. Для нормальної ІТ-кар'єри потрібні значно кращі результати ще зі школи.До речі, якраз студенти-медики мають право виїхати за кордон в рамках мобільності: Ой+

Повідомлень: 7013 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1113 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2880288128822883> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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