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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лип, 2025 21:12
Bolt написав: flyman написав: akurt написав:
Світ змінюється щодня…
Зараз же навіть ІТ-ники працюють за допомогою Штучного інтелекту.
Ну крім тих, хто думав ногОМ, а не головОМ.
Ті як сиділи в «глибокому попі» - так і сидять…
Зараз же як: розумний ІТ-ник те, що раніше робив за день - за допомогою штучного інтелекту робить за 1 (одну) годину.
а решту 7 годин байдикує
Тут же відос цьотки постили, що на індійську фірму в Америці робить. Автоматизують процеси. Автоматизувати фірму, 10 тис народа на мороз. В тч програмістів
трохи підождіть, і буде "хотіли як краще, а вийшло як завжди", тобто повтор краху доткомів, чумки... так і тут, накодять сотні нєфті вайбкода, а потім то все комусь таки прийдеться розгрібати після АІ автоматизаторів, що з "штучноінтелектом а не ногом". Чи тут таки вірять в добрих ельфів та злих гномів, що прилетить фея махне палочкою і суди замінять Дреди, урядові установи скрипти, а "живі" гроші біткоєни?
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Додано: Нед 13 лип, 2025 21:17
flyman
Коли прийде час розгрібати, дехто вже буде на глибині 1.5 метри від рідкої філіппінської венеричної хвороби 😅
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Додано: Нед 13 лип, 2025 21:22
Bolt написав:
Ну это смотря на кого учится. Я когда в политехе учился пары практически каждый день с 8.30 до 16.00.это пока добрался на работу, потом с работы, уже после 21.00.Полумертвый упал. Учиться, когда? Тем более забугор, все тяжелее.
За кордоном усе простіше. Звісно перший курс буде важкувато... без мами.
Далі підуть якісь роботи, різні, курсові, практика, які вже в універі будуть оплачувать. Йому не потрібно працювать ні в якому Маклональдсі, він просто займається своєю справою і зразу отримує за це гроші. З дипломом бакалавра західного універу у нього відчинені усі двері. З нашим дипломом треба подовбатись шоб його підтвердить. Плюс саме середовище, він живе в Європі і зразу зрозуміє шо до чого.
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Додано: Нед 13 лип, 2025 21:53
Water Різні бувають. Син знайомих так без контролю підсів на травку і з навчання відрахували...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 13 лип, 2025 22:08
flyman написав:
а решту 7 годин байдикує
Всім слідувати оголошеним курсом: байдикувати!
Людина знає, що говорить: поріг в 400 000 повідомлень на форумі перейшов.
Скоро буде 500 000!
«Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.» (цитата з книги: Бернард Шоу «Афоризми»).
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Додано: Нед 13 лип, 2025 23:40
fox767676 написав:
Кто что думает, может на фоне "заката Европы" норм вариант ?
Про «закат Європи» думаю - а я зараз живу в Європі - ви поспішили говорити, але то таке…
Ваша думка цікава та заслуговує на обговорення.
Те, що десь там висить український прапор вас не повинно водити в оману.
Є інші чинники і серед них головний - це легалізація, або чи отримаєте ви Вид на проживання в Бразилії.
Саме з цього треба починати.
Для Бразилії підставою для отримання ВНП є:
- працевлаштування. Точно все ОК?
- навчання в аспірантурі;
- возʼєднання родини (?);
- лікування;
- релігійна діяльність (точно католицьку віру сповідуєте);
- інвестиції в підприємства за правилами. ЦБ (!) Бразилії.
- пенсіонер : треба підтвердження отримання 2000$ (!) на місяць;
- цифровий «кочевник».
Ось це основній чинники.
А те, що десь там є школа України або прапор вивішено: нічого не означає.
Он вчора президент Польщі сам знімав на палаці українські прапори…
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Додано: Пон 14 лип, 2025 00:06
akurt написав:
Для Бразилії підставою для отримання ВНП є:
- працевлаштування. Точно все ОК?
- навчання в аспірантурі;
- возʼєднання родини (?);
- лікування;
- релігійна діяльність (точно католицьку віру сповідуєте);
- інвестиції в підприємства за правилами. ЦБ (!) Бразилії.
- пенсіонер : треба підтвердження отримання 2000$ (!) на місяць;
- цифровий «кочевник».
Достатньо першого\останнього
По своій компанії бачу що південноамериканські філії стрімко розширюються і керівні\провідні ланки заповнюються вихідцями з Білорусі\України
Приваблює кліматичний пояс Парани, расовий склад з превалюючою східно \центрально європейською частиною, етно-культурне розмаїття цих елементів, без домінування якогось одного, помірні ціни на нерухомість, віддаленість Бразилії від геополітичних поясів напруги, її технолгічна суб'єктність (третій в світі виробник цивільної авіації).
Європа з т.з. безпеки у 2025 це шило на мило.
Новополяків взагалі не розумію, так можно було і в росії жити, тільки постійно вибачатися за те що ти українець. Але рф хоча б геополітично суб'єктна, а польщі жити серед одних українофобів у постійному страху що нападуть інші.
А життя воно одне.
Балкани, як мінімум православну частину, скоріш за все тишком-нишком підгребе під себе москва з часом, через "м`яку силу"
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fox767676
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Додано: Пон 14 лип, 2025 01:18
fox767676 написав:
Новополяків взагалі не розумію, так можно було і в росії жити, тільки постійно вибачатися за те що ти українець. Але рф хоча б геополітично суб'єктна, а польщі жити серед одних українофобів у постійному страху що нападуть інші.
А життя воно одне.
Тотальна українофобія в Польщі - це перебільшення. Не все так драматично на побутовому рівні. Чесно кажучи, навіть не знаю, що зараз гірше: бути українцем у Польщі, чи російськомовним українцем в Україні.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 01:49
Gastarbaiter
про російськомовність ну це так так точно кремлівська пропаганда )
русским свободно общаюсь и в Киеве, и в Ужгороде, и в Ковеле.
ну допустим я еще переключаюсь время от времени, но полностью русскоговорящую маму еще никто не упрекал.
другое дело слушать дебилизм сми, и официальных спикеров, особенно 2023-2024, вот это действительно интеллектуальная пытка для думающих людей может быть, независимо от лингвистики.
Ну так и в Польше чем дальше от событий, тем больше вспоминают "волынскую резню", уже какой-то специальный день памяти жертв ввели. В 90-х про это никто не вспоминал, ездили спокойно сюда утюги со сковордками покупали, хотя по идее очевидцы еще оставались. В 2013 на запрос коммунистов\регионалов от ВРУ польскому сейму, поляки сказали что претензий к ОУН-УПА не имеют, можете майданить под их флагами. А потом как промосковский вектор исключили из политики в 2014, и прозападный стал безальтернативным, поляки начали потихоньку выебываться. И так скоро, с такими тенденциями, еще и за богдана хмельницкого и за колиивщину иски предьявят.
И вот это слушать все , оправдываться, что-то доказывать
какая-то архаизация сознания всех славянских народов происходит
поэтому я скептичен в отношении Европы что восточнее Эльбы
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Додано: Пон 14 лип, 2025 06:08
Дюрі-бачі написав:Water
Різні бувають. Син знайомих так без контролю підсів на травку і з навчання відрахували...
Та я тому його за бугор і не відправляв, знаючи, чим приблизно то може закінчитися. Тільки тут я попав на умовну штуку баксів, а там ми було на порядок більш гроші. Тут меі деякі хфаківці радили для оплати навчання ще квартиру продати. Так, на старості років, ще без пенсійного фонду би лишився .
В нас,, як війна почалась, трохи транзитом людей перейшло, що до Польщі їхало в перші тижні. Ну і в мене деякий час жив мій троюрідний брат і приаіз з собою сестру дружини його рідного брата. Так їй терміново треба було до Познані. В неї там в універі 'донька на англійській філології вчилась. Ну і довчилась, що практично відраховувати. Тож мама їхала якось то залагоджувати.
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