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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лип, 2025 21:53
Water Різні бувають. Син знайомих так без контролю підсів на травку і з навчання відрахували...
Додано: Нед 13 лип, 2025 22:08
Всім слідувати оголошеним курсом: байдикувати!
Людина знає, що говорить: поріг в 400 000 повідомлень на форумі перейшов.
Скоро буде 500 000!
«Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея.» (цитата з книги: Бернард Шоу «Афоризми»).
Додано: Нед 13 лип, 2025 23:40
Про «закат Європи» думаю - а я зараз живу в Європі - ви поспішили говорити, але то таке…
Ваша думка цікава та заслуговує на обговорення.
Те, що десь там висить український прапор вас не повинно водити в оману.
Є інші чинники і серед них головний - це легалізація, або чи отримаєте ви Вид на проживання в Бразилії.
Саме з цього треба починати.
Для Бразилії підставою для отримання ВНП є:
- працевлаштування. Точно все ОК?
- навчання в аспірантурі;
- возʼєднання родини (?);
- лікування;
- релігійна діяльність (точно католицьку віру сповідуєте);
- інвестиції в підприємства за правилами. ЦБ (!) Бразилії.
- пенсіонер : треба підтвердження отримання 2000$ (!) на місяць;
- цифровий «кочевник».
Ось це основній чинники.
А те, що десь там є школа України або прапор вивішено: нічого не означає.
Он вчора президент Польщі сам знімав на палаці українські прапори…
Додано: Пон 14 лип, 2025 00:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Достатньо першого\останнього
По своій компанії бачу що південноамериканські філії стрімко розширюються і керівні\провідні ланки заповнюються вихідцями з Білорусі\України
Приваблює кліматичний пояс Парани, расовий склад з превалюючою східно \центрально європейською частиною, етно-культурне розмаїття цих елементів, без домінування якогось одного, помірні ціни на нерухомість, віддаленість Бразилії від геополітичних поясів напруги, її технолгічна суб'єктність (третій в світі виробник цивільної авіації).
Європа з т.з. безпеки у 2025 це шило на мило.
Новополяків взагалі не розумію, так можно було і в росії жити, тільки постійно вибачатися за те що ти українець. Але рф хоча б геополітично суб'єктна, а польщі жити серед одних українофобів у постійному страху що нападуть інші.
А життя воно одне.
Балкани, як мінімум православну частину, скоріш за все тишком-нишком підгребе під себе москва з часом, через "м`яку силу"
Додано: Пон 14 лип, 2025 01:18
Тотальна українофобія в Польщі - це перебільшення. Не все так драматично на побутовому рівні. Чесно кажучи, навіть не знаю, що зараз гірше: бути українцем у Польщі, чи російськомовним українцем в Україні.
Додано: Пон 14 лип, 2025 06:08
Та я тому його за бугор і не відправляв, знаючи, чим приблизно то може закінчитися. Тільки тут я попав на умовну штуку баксів, а там ми було на порядок більш гроші. Тут меі деякі хфаківці радили для оплати навчання ще квартиру продати. Так, на старості років, ще без пенсійного фонду би лишився .
В нас,, як війна почалась, трохи транзитом людей перейшло, що до Польщі їхало в перші тижні. Ну і в мене деякий час жив мій троюрідний брат і приаіз з собою сестру дружини його рідного брата. Так їй терміново треба було до Познані. В неї там в універі 'донька на англійській філології вчилась. Ну і довчилась, що практично відраховувати. Тож мама їхала якось то залагоджувати.
Додано: Пон 14 лип, 2025 12:06
Мільонери-ніщеброди, або багаті теж плачуть в СЩА
Додано: Пон 14 лип, 2025 12:57
Мені здається правильно зробили. Хто хоче навчатися/працювати, то будь-де навчиться, а хто не хоче то і після Гарварду роботу не знайде. Тим більше зараз можна в інтернеті будь-яку програму навчання знайти самому, в т.ч. лекції з Гарварду. У мене колишній колега ще до війни знайшов роботу в Гуглі, хоча закінчив якийсь Богом забутий Ніжинський інститут, навіть назви не згадаю. У цій сфері потрібні скіли, а не лички. Звичайно, може після західного вузу легше знайти першу роботу. Але потім уже все вирівнюється, а про диплом ніхто і не згадує. Принаймні ніхто з моїх колег, крім джунів, вже не пам'ятає коли останній раз вони показували диплом
Додано: Пон 14 лип, 2025 13:08
Це правда з невеликим уточненням.
Сам диплом - я говорю про дипломи університетів США - практично не тримають в руках не тільки роботодавці, але і ті, кому його видано.
Тому що:
а) головне це те, де ти вчився та що закінчив. Про це достатньо сказати та вказати в анкеті.
б) наявність/відсутність при необхідності перевіряється в он-лайн режимі.
Особисто я був присутній на врученні дипломів різних університетів в США - останній раз влітку 2023 року в Сан Францисько: вручення дипломів СИМВОЛІЧНЕ: випускнику вручають декоративний папірець, це просто «святкова формальність». Там немає ні слова «диплом», ні імені, просто емблема університету. Головне бути привселюдно у традиційному вбранні випускників та можливо в останній раз побачити своїх професорів: розлетяться ж птахи-випускники по світу…
Сам диплом приходить поштою випускнику через місяць або три.
Так що те, що ніхто не дивиться на диплом - правда від самого початку.
Тому насправді: сам папірець ніхто не дивиться, бо немає потреби.
Але якщо ти закінчив Гарвард або університет в Ніжині - то така велика дистанція, що не варто і міряти.
Позавчора говорив з племінником - досить успішний програміст, працює на компанію в США. Живе в Європі. Закінчив магістратуру одного досить відомого університету в Україні.
Так ось він сказав, що рівень підготовки програмістів так впав, що НЕ треба показувати диплом, достатньо сказати, що ти закінчив той (його) університет - і вже далі не розмовляють.
Диплом реально можна не показувати.
Цитата: «…мене колишній колега ще до війни знайшов роботу в Гуглі…» Вірю і знаю такі приклади.
На цю тему навіть здивував наш українець, який працює в компанії Amazon. Коли я в нього спитав: «А правда, що в компанію Amazon беруть виключно випускників University of California?” - він відповів, що це не є правдою: принаймні їх колектив (розбитий на групи по 7 програмістів) складається з випускників різних університетів різних країн, часто таких університетів, про які він і не чув. Можливо, і ніженський.
Справа ж в тому, що в тебе в голові: є «клепка», чи немає.
Раджу подивитися на посилання нижче: мене в офіс не впустили, розмова була ось тут на вході. Можна погуляти навкруги будівлі одного з підрозділів Amazon та подивитися в яких умовах працюють програмісти з «клепкою» в голові. До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».
Додано: Пон 14 лип, 2025 13:50
В Амазоні, це на їх Новій Пошті?
В Амазоні в команді "вільна каса"
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