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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2882288328842885 Додано: Пон 14 лип, 2025 15:13 Amazon - контора конкретна!

Дбають про своїх працівників, потужна юридична підтримка кожного іноземця.

Щорічно великі бонуси: в червні людям виплатили по 80 000$.

Але і вимагають чіткість в роботі: суворе виконання завдань в терміни.

Там «байдикувати» не проучається.

Цікавий факт за червень: одну людину переманили в іншу компанію.

Рекрутер дуже сумував. Треба було відпрацювати 2 тижня.

На протязі 2-х тижнів знайшли заміну і нова людина приступила до роботи.

Все чітко! akurt

Повідомлень: 11086 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 15:36 akurt



Амазон -- це Безос? Те саме падло, що гавкнуло “працівники мають бути в постійному страху...” 😒







fox767676 написав:



найбільша в Бразилії українська діаспора, найбільше сконцентрована у місті Прудентополіс та столиці штату, місті Куритиба. Одне з найстаріших українських поселень — містечко Дорізон. Префектура міста Уніан-да-Віторія в бразильському штаті Парана встановила пам'ятник Тарасу Шевченкові у відреставрованому Українському сквері.



Демографія

Парана є шостим найгустонаселенішим штатом Бразилії з високим рівнем урбанізації.[4] Опитування Бразильського інституту географії і статистики (IBGE) 2005 року дало наступний розподіл за расами у штаті: білі люди — (73,0 %), pardos (нащадки європейців та індіанців) — (23,3 %), чорні — (2,5 %) та індіанці — (1,2 %).[5]



Населення Парани походить, насамперед, зі Східної Європи, але тут оселилися також німці, португальці та японці.[6]



У муніципалітеті Прудентополіс українська мова визнана офіційною[7]. найбільша в Бразилії українська діаспора, найбільше сконцентрована у місті Прудентополіс та столиці штату, місті Куритиба. Одне з найстаріших українських поселень — містечко Дорізон. Префектура міста Уніан-да-Віторія в бразильському штаті Парана встановила пам'ятник Тарасу Шевченкові у відреставрованому Українському сквері.ДемографіяПарана є шостим найгустонаселенішим штатом Бразилії з високим рівнем урбанізації.[4] Опитування Бразильського інституту географії і статистики (IBGE) 2005 року дало наступний розподіл за расами у штаті: білі люди — (73,0 %), pardos (нащадки європейців та індіанців) — (23,3 %), чорні — (2,5 %) та індіанці — (1,2 %).[5]У муніципалітеті Прудентополіс українська мова визнана офіційною[7].



Цін нема.

Мале місто. 50тис?



Ціни сусіднього 200?тисячника:



https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... nta+Grossa



Житло трохи дешевше.

Зарплати трохи вищі... Амазон -- це Безос? Те саме падло, що гавкнуло “працівники мають бути в постійному страху...” 😒Цін нема.Мале місто. 50тис?Ціни сусіднього 200?тисячника:Житло трохи дешевше.Зарплати трохи вищі... Bobua

Повідомлень: 2644 З нами з: 24.08.10 Подякував: 120 раз. Подякували: 175 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 16:15 akurt написав: До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів». До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».

Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.

А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.

Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.

Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик. Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик. Gastarbaiter Повідомлень: 3729 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 лип, 2025 16:29 Gastarbaiter написав: akurt написав: До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів». До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».

Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.

А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.

Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.

Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик. Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним.А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово.Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають.Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик.

так отож, видумали чумку, позвільняли, потім набрали віддалено, а тепер знову хочуть загнати в стійло так отож, видумали чумку, позвільняли, потім набрали віддалено, а тепер знову хочуть загнати в стійло flyman

Повідомлень: 40072 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2843 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2882288328842885 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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