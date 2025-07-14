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Amazon - контора конкретна! Дбають про своїх працівників, потужна юридична підтримка кожного іноземця. Щорічно великі бонуси: в червні людям виплатили по 80 000$. Але і вимагають чіткість в роботі: суворе виконання завдань в терміни. Там «байдикувати» не проучається. Цікавий факт за червень: одну людину переманили в іншу компанію. Рекрутер дуже сумував. Треба було відпрацювати 2 тижня. На протязі 2-х тижнів знайшли заміну і нова людина приступила до роботи. Все чітко!
Амазон -- це Безос? Те саме падло, що гавкнуло “працівники мають бути в постійному страху...” 😒
fox767676 написав:
найбільша в Бразилії українська діаспора, найбільше сконцентрована у місті Прудентополіс та столиці штату, місті Куритиба. Одне з найстаріших українських поселень — містечко Дорізон. Префектура міста Уніан-да-Віторія в бразильському штаті Парана встановила пам'ятник Тарасу Шевченкові у відреставрованому Українському сквері.
Демографія Парана є шостим найгустонаселенішим штатом Бразилії з високим рівнем урбанізації.[4] Опитування Бразильського інституту географії і статистики (IBGE) 2005 року дало наступний розподіл за расами у штаті: білі люди — (73,0 %), pardos (нащадки європейців та індіанців) — (23,3 %), чорні — (2,5 %) та індіанці — (1,2 %).[5]
Населення Парани походить, насамперед, зі Східної Європи, але тут оселилися також німці, португальці та японці.[6]
У муніципалітеті Прудентополіс українська мова визнана офіційною[7].
akurt написав:До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».
Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним. А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово. Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають. Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик.
akurt написав:До речі, скаржаться на жорстку дисципліну… правда, є смаколики: парковка безкоштовна, зарядка електро автівок безкоштовна, 2-3 рази на тиждень в офісі «спільний обід» за рахунок фірми для «закріплення дружніх контактів».
Якщо до офісу не їздити, то й питання парковки та зарядки стає неактуальним. А щодо закріплення дружніх контактів, то можна й самим пару разів на місяць десь вибиратися на пиво - і все чудово. Оці примусові відбиття карткою в офісі до ефективності працівника нічого не додають. Коли мені пишуть з пропозиціями "гібридна праця: 3 дні з офісу, 2 дні з дому" - одразу йдуть у кошик.
так отож, видумали чумку, позвільняли, потім набрали віддалено, а тепер знову хочуть загнати в стійло