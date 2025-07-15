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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2884288528862887
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 00:11

Так, цей уродженець вулиці «Орловська» в Дніпрі, який маскується за назвою померлого ринку в Харкові (дуже хоче прізвище, яке закінчується якщо і не «ко», то хоча б на «ов», сподівалася/сподівався, що я його працевлаштую в Туреччині.
Раптом - восени минулого року - він/вона зʼясував, що я фактично не мешкаю в Туреччині.

Саме тут «зайшла коса на камінь»….

Раніше він просто вийшов на Донецьке щосе (там - подейкують - в напрямку на захід стоять «дєвочкі», а в напрямку на Донецьк - «мальчікі»).
Дві години «роботи» - на Айран з АТБ заробив…
А тут я так підвів - каюсь - мене немає в Туреччині
- працевлаштувати на так звичну роботу не можу - та - я і не обіцяв. Я «не по этим дєлам».
Ну і ніколи не підтримував засалених пейсатих…
То він дуже злий на мене.
Дуже. Пише дурна щоденно. То помста.

Уявіть собі: працівник синагоги з Дніпра - в Стамбулі.
Це ж сюжет кіно для Федерико Фелліні.
Або для Луки Гуаданьіно.
Я його фільм «Назви мене своїм імʼям» на жаль не дивився, але гадаю «голуба» спільнота Європи підтримала б такого актора…
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 00:54

Re: Еміграція, заробітчанство

"Семьёныч", я уроженец Проспекта Свободы, самый лучший гетто на земле после Тихуаны, а на Орловской провёл лучшие годы, когда не надо было работать, а рублей на сберкнижке у деда было ....
Ты это, определись, я в Стамбуле, или на Фрунзенском, ты ж типа львивянын породистый, поэтому свинину марсельские арабы тебе привозят только халяльную, ту что сами не доели.
Заодно поменяй ник на Жюль Булычёв. Я с олимпиады и первого просмотра "Человека-амфибии" и "Ангар-18" люблю фантастику, особенно пиздунов-фантастов.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 03:01

«Гершомович», я ж казав: не плач і не проси, 50 гривень не дам.
Зароби: знаєш як. В Стамбулі навіть мечеть «Blue». Іноземці ходять… хтось і «приBlue»…
А взагалі досвід неймовірно цікавий. Якось я не вивчав питання: в Стамбулі синагога є?
akurt
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