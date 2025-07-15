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#<1 ... 2884288528862887 Додано: Вів 15 лип, 2025 00:11 Так, цей уродженець вулиці «Орловська» в Дніпрі, який маскується за назвою померлого ринку в Харкові (дуже хоче прізвище, яке закінчується якщо і не «ко», то хоча б на «ов», сподівалася/сподівався, що я його працевлаштую в Туреччині.

Раптом - восени минулого року - він/вона зʼясував, що я фактично не мешкаю в Туреччині.



Саме тут «зайшла коса на камінь»….



Раніше він просто вийшов на Донецьке щосе (там - подейкують - в напрямку на захід стоять «дєвочкі», а в напрямку на Донецьк - «мальчікі»).

Дві години «роботи» - на Айран з АТБ заробив…

А тут я так підвів - каюсь - мене немає в Туреччині

- працевлаштувати на так звичну роботу не можу - та - я і не обіцяв. Я «не по этим дєлам».

Ну і ніколи не підтримував засалених пейсатих…

То він дуже злий на мене.

Дуже. Пише дурна щоденно. То помста.



Уявіть собі: працівник синагоги з Дніпра - в Стамбулі.

Це ж сюжет кіно для Федерико Фелліні.

Або для Луки Гуаданьіно.

Я його фільм «Назви мене своїм імʼям» на жаль не дивився, але гадаю «голуба» спільнота Європи підтримала б такого актора… akurt

Повідомлень: 11094 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 00:54 Re: Еміграція, заробітчанство "Семьёныч", я уроженец Проспекта Свободы, самый лучший гетто на земле после Тихуаны, а на Орловской провёл лучшие годы, когда не надо было работать, а рублей на сберкнижке у деда было ....

Ты это, определись, я в Стамбуле, или на Фрунзенском, ты ж типа львивянын породистый, поэтому свинину марсельские арабы тебе привозят только халяльную, ту что сами не доели.

Заодно поменяй ник на Жюль Булычёв. Я с олимпиады и первого просмотра "Человека-амфибии" и "Ангар-18" люблю фантастику, особенно пиздунов-фантастов. барабашов

Повідомлень: 5219 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лип, 2025 03:01 «Гершомович», я ж казав: не плач і не проси, 50 гривень не дам.

Зароби: знаєш як. В Стамбулі навіть мечеть «Blue». Іноземці ходять… хтось і «приBlue»…

А взагалі досвід неймовірно цікавий. Якось я не вивчав питання: в Стамбулі синагога є? akurt

Повідомлень: 11094 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3995 раз. Подякували: 1438 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2884288528862887 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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