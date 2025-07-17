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#<1 ... 2887288828892890 Додано: Сер 16 лип, 2025 11:22 slonomag написав: Water написав: Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус? Одного разу відпочивав через TUI. Перед цим рахував якщо напряму забронювать переліт+отель, виходила ціна 1:1, АЛЕ через туроператора зворотній рейс не дуже був, ну та й ладно, подумав я, доберемось. Приколи почались при оплаті, рахунок побільшав рівно на 100 баксів, на моє питання чому? Рахунок тупо зменшили на цю сотку. Рейси туди/назад звичайні, не чартер. Так, в аеропорту зустрічав їхній автобус, а мені він до чого? Я машину в оренду в аеропорту узяв/повернув. Більше нічого від туроператора не було, бачив в аеропорту їхній стіл з дєвочкой, але не зрозумів для чого він, показать де чекає автобус?

Не все берут машину, если едешь на ленивый отдых с аквапарком прямо в отеле чтобы тупо у бассейна валяться/на горках кататься Не все берут машину, если едешь на ленивый отдых с аквапарком прямо в отеле чтобы тупо у бассейна валяться/на горках кататься

Нє, такий відпочинок я не люблю.

в отеле часто сидят представители агенства - можно к ним приставать со всякими вопросами. наличие укр сотрудника под рукой удобно. А не самому бегать по отелю, искать как врача вызвать. Так что при равной цене я бы выбирал ТО чем все самому организовывать.

В моєму випадку ніяких представників TUI в отелі не було. Нє, такий відпочинок я не люблю.В моєму випадку ніяких представників TUI в отелі не було. Water Повідомлень: 3203 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 11:45 Striker написав: Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей. Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.

Українська молодь у Польщі така сама: мат-перемат і крики. Польська молодь трохи адекватніша, але не набагато. За адекватністю треба, мабуть, у Японію їхати (хоча теж не факт). Українська молодь у Польщі така сама: мат-перемат і крики. Польська молодь трохи адекватніша, але не набагато. За адекватністю треба, мабуть, у Японію їхати (хоча теж не факт). Gastarbaiter Повідомлень: 3735 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 11:59 Re: Еміграція, заробітчанство TUR написав: (по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже (по цене), хоть в результате (питание, шезлонги и зонтики на пляже и т.д.) может выйти легко дороже

Питання не тільки в ціні, а ще й в сервісі. От в тій же Одеській області, особливо південніше Затоки, значно дешевше, але сервіс такий, що не хочеться відпочивати. Аналогічні проблеми десь в Болгарії. В Чорногорії не був ніколи, а от в Хорватії персонал готовий бігати і запропонувати тобі що завгодно, ли би дав їм гроші, але не переходить межу нав'язливості як в Туреччині (і за відгуками - в Єгипті). А в Греції бігаєш сам і силою змушуєш взяти твої гроші, а персонал бурчить, що ти відірвав їх від відпочинку...

Striker написав: Як там з адекватністю молоді Як там з адекватністю молоді

вітаю. ми стикнулися із розривом поколінь і перетворилися на "старих буркотливих дідів"

P.S. Мені самому дуже некомфортно працювати із колегами з "нового покоління" (особливо молодше 22-25 років). Бо вони можуть в будь-яку хвилину просто кинути роботу і піти бо заборонили песика з собою в офіс приводити чи просто забагато знаків оклику в повідомленні, але доводиться. Питання не тільки в ціні, а ще й в сервісі. От в тій же Одеській області, особливо південніше Затоки, значно дешевше, але сервіс такий, що не хочеться відпочивати. Аналогічні проблеми десь в Болгарії. В Чорногорії не був ніколи, а от в Хорватії персонал готовий бігати і запропонувати тобі що завгодно, ли би дав їм гроші, але не переходить межу нав'язливості як в Туреччині (і за відгуками - в Єгипті). А в Греції бігаєш сам і силою змушуєш взяти твої гроші, а персонал бурчить, що ти відірвав їх від відпочинку...вітаю. ми стикнулися із розривом поколінь і перетворилися на "старих буркотливих дідів"P.S. Мені самому дуже некомфортно працювати із колегами з "нового покоління" (особливо молодше 22-25 років). Бо вони можуть в будь-яку хвилину просто кинути роботу і піти бо заборонили песика з собою в офіс приводити чи просто забагато знаків оклику в повідомленні, але доводиться. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5579 З нами з: 29.07.22 Подякував: 889 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 12:29 Gastarbaiter написав: Striker написав: Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей. Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.

Українська молодь у Польщі така сама: мат-перемат і крики. Польська молодь трохи адекватніша, але не набагато. За адекватністю треба, мабуть, у Японію їхати (хоча теж не факт). Українська молодь у Польщі така сама: мат-перемат і крики. Польська молодь трохи адекватніша, але не набагато. За адекватністю треба, мабуть, у Японію їхати (хоча теж не факт).

Я думаю это в первую очередь от места жительства зависит. В любой стране. Мы когда в Аликанте жили и ходили гулять в парк на границе с арабским районом, то там тоже было не очень. Бешенные детишки, пофигистические родители (арабы) и тд.



Хотя едешь в норм район где 99% испанцев и сразу другой уровень - вместо пива и сигарет народ с зерном ходит уточек кормить, и не дай бог кто-то хлеб кинет - для окружающих это сразу неадекват какой-то так как уточкам хлеб нельзя )



И в школах так же - где-то детишки на перемене матом переговариваются, семки жуют и прямо на пол кидают, а где-то все цивильно бутерброды из ланчбоксов кушают и мило общаются.



П.С. По поводу украинских и русских детей - у нас они особо не выделяются. Может потому-что их мало. Я бы сказал что они все-таки ближе к испанцам, чем к арабам (по поведению). Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем ) Я думаю это в первую очередь от места жительства зависит. В любой стране. Мы когда в Аликанте жили и ходили гулять в парк на границе с арабским районом, то там тоже было не очень. Бешенные детишки, пофигистические родители (арабы) и тд.Хотя едешь в норм район где 99% испанцев и сразу другой уровень - вместо пива и сигарет народ с зерном ходит уточек кормить, и не дай бог кто-то хлеб кинет - для окружающих это сразу неадекват какой-то так как уточкам хлеб нельзя )И в школах так же - где-то детишки на перемене матом переговариваются, семки жуют и прямо на пол кидают, а где-то все цивильно бутерброды из ланчбоксов кушают и мило общаются.П.С. По поводу украинских и русских детей - у нас они особо не выделяются. Может потому-что их мало. Я бы сказал что они все-таки ближе к испанцам, чем к арабам (по поведению). Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем ) slonomag Повідомлень: 704 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 14:15 slonomag написав: Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем ) Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем )

Адекватность (или наоборот) родителей далеко не всегда определяет поведение ребенка. Намного больше зависит от сложившегося детского коллектива.

Ну и я бы не переоценивал "интеллигентность" айтишников, медиков и прочих специалистов. В каждом офисе, где работал (и в Украине, и в Польше), периодически встречались кражи чужой еды из холодильника, несмытые унитазы, куча мусора на рабочем столе, оставленная в конце дня. И это не стройки, не склады - все, вроде, с высшим образованием, экономисты/IT/специалисты всякие. Адекватность (или наоборот) родителей далеко не всегда определяет поведение ребенка. Намного больше зависит от сложившегося детского коллектива.Ну и я бы не переоценивал "интеллигентность" айтишников, медиков и прочих специалистов. В каждом офисе, где работал (и в Украине, и в Польше), периодически встречались кражи чужой еды из холодильника, несмытые унитазы, куча мусора на рабочем столе, оставленная в конце дня. И это не стройки, не склады - все, вроде, с высшим образованием, экономисты/IT/специалисты всякие. Gastarbaiter Повідомлень: 3735 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 14:33 Gastarbaiter написав: slonomag написав: Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем ) Но тут ведь и родители в большинстве случаев адекватные - медики, ИТ, другие специалисты в своих областях. Ботаники в общем )

Адекватность (или наоборот) родителей далеко не всегда определяет поведение ребенка. Намного больше зависит от сложившегося детского коллектива.

Ну и я бы не переоценивал "интеллигентность" айтишников, медиков и прочих специалистов. В каждом офисе, где работал (и в Украине, и в Польше), периодически встречались кражи чужой еды из холодильника, несмытые унитазы, куча мусора на рабочем столе, оставленная в конце дня. И это не стройки, не склады - все, вроде, с высшим образованием, экономисты/IT/специалисты всякие. Адекватность (или наоборот) родителей далеко не всегда определяет поведение ребенка. Намного больше зависит от сложившегося детского коллектива.Ну и я бы не переоценивал "интеллигентность" айтишников, медиков и прочих специалистов. В каждом офисе, где работал (и в Украине, и в Польше), периодически встречались кражи чужой еды из холодильника, несмытые унитазы, куча мусора на рабочем столе, оставленная в конце дня. И это не стройки, не склады - все, вроде, с высшим образованием, экономисты/IT/специалисты всякие.

Я думаю что от родителей зависит в какой коллектив попадет ребенок. В какой школе будет учиться, на какие кружки ходить и в каком районе жить. И соответственно с кем общаться. Как в моем посте выше - арабская школа где все с 5 класса с ножами ходят или норм район где самый страшный грех у школьника это прогулять физ-ру и сходить с друзьями в игротеку на пол часа.



И да, всякое бывает, но какой % такого в офисе и на стройке? Я думаю в офисе это 5-10%, а на стройке 70-80%. Я думаю что от родителей зависит в какой коллектив попадет ребенок. В какой школе будет учиться, на какие кружки ходить и в каком районе жить. И соответственно с кем общаться. Как в моем посте выше - арабская школа где все с 5 класса с ножами ходят или норм район где самый страшный грех у школьника это прогулять физ-ру и сходить с друзьями в игротеку на пол часа.И да, всякое бывает, но какой % такого в офисе и на стройке? Я думаю в офисе это 5-10%, а на стройке 70-80%. slonomag Повідомлень: 704 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 15:10 Striker написав: Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей. Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.

У Лондоні підлітки заходять у автобус, шукають місця де сидіння одне навпроти одного і тупо закидують ноги на сидіння, пофіг чи брудне взуття чи ні, а також пофіг чи на сусідньому місці хтось сидить. А коли заходять групами, то це норма, ну і мат перемат також У Лондоні підлітки заходять у автобус, шукають місця де сидіння одне навпроти одного і тупо закидують ноги на сидіння, пофіг чи брудне взуття чи ні, а також пофіг чи на сусідньому місці хтось сидить. А коли заходять групами, то це норма, ну і мат перемат також The_Rebel

Повідомлень: 777 З нами з: 01.06.19 Подякував: 98 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лип, 2025 15:36 slonomag написав: Я думаю что от родителей зависит в какой коллектив попадет ребенок. В какой школе будет учиться, на какие кружки ходить и в каком районе жить. И соответственно с кем общаться. Как в моем посте выше - арабская школа где все с 5 класса с ножами ходят или норм район где самый страшный грех у школьника это прогулять физ-ру и сходить с друзьями в игротеку на пол часа.



И да, всякое бывает, но какой % такого в офисе и на стройке? Я думаю в офисе это 5-10%, а на стройке 70-80%. Я думаю что от родителей зависит в какой коллектив попадет ребенок. В какой школе будет учиться, на какие кружки ходить и в каком районе жить. И соответственно с кем общаться. Как в моем посте выше - арабская школа где все с 5 класса с ножами ходят или норм район где самый страшный грех у школьника это прогулять физ-ру и сходить с друзьями в игротеку на пол часа.И да, всякое бывает, но какой % такого в офисе и на стройке? Я думаю в офисе это 5-10%, а на стройке 70-80%.

У нас тут таких районов (арабских/украинских/негритянских/китайских) просто нет. Ну, может, где-то публика чуть побагаче, а где-то средний и рабочий класс живет. В школах есть какой-то выпендреж друг перед другом достатком родителей: кто где отдыхал, кому какой телефон купили, кого на новом Кайене привозят в школу, а кого на старом Рено. Хотя как-то был счучай, что их хотели всем классом сводить в театр, и почти поголовно все завыли, что по 100 злотых (25 евро) на билет - это очень дорого. Но то такое У нас тут таких районов (арабских/украинских/негритянских/китайских) просто нет. Ну, может, где-то публика чуть побагаче, а где-то средний и рабочий класс живет. В школах есть какой-то выпендреж друг перед другом достатком родителей: кто где отдыхал, кому какой телефон купили, кого на новом Кайене привозят в школу, а кого на старом Рено. Хотя как-то был счучай, что их хотели всем классом сводить в театр, и почти поголовно все завыли, что по 100 злотых (25 евро) на билет - это очень дорого. Но то такое Gastarbaiter Повідомлень: 3735 З нами з: 26.02.18 Подякував: 701 раз. Подякували: 615 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 лип, 2025 07:39 Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Striker написав: Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей. Як там з адекватністю молоді в Польщі, Америці і в інших країнах? Мене, крім тотальної корупції і беззаконня, вже починає дуже сильно бісити відсутність хоч якоїсь адекватності у підлітків. Повсюди мат-перемат, в міському транспорті крики, та куди не глянь - майже всюди відбиті неадекватні діточки. Ну і 99% з них - російська мова, російський контент і російське музло на телефонах. Просто дивишся на це все і думаєш, це ж і батьки такі ж кончені в більшості. Страшно уявити, як мій син буде з подібним бидлом вчитися і гуляти. Тут вже реально починаєш думати, що може варто емігрувати хоча б заради дітей.

Українська молодь у Польщі така сама: мат-перемат і крики. Польська молодь трохи адекватніша, але не набагато. За адекватністю треба, мабуть, у Японію їхати (хоча теж не факт). Українська молодь у Польщі така сама: мат-перемат і крики. Польська молодь трохи адекватніша, але не набагато. За адекватністю треба, мабуть, у Японію їхати (хоча теж не факт). Шо там, хікікоморі ще не масове явище? Шо там, хікікоморі ще не масове явище? Faceless

Модератор Повідомлень: 36437 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1494 раз. Подякували: 8229 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2887288828892890 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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