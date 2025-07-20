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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2888288928902891
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 13:33

Еміграція, заробітчанство

News from France

Цікава мапа нижче:
Зображення
Праворуч зверху - Литва. Чудова країна, яка в ці дні є під таким же пресом можливих історичних подій/негараздів, як і Україна. Я бував в Литві - вперше ще студентом: Каунас, Вільнюс, Паневежис - де жила подруга мами. Потім - на своєму авто, пам"ятаю, як дуже довго кружляв в страшенну зливу Вільнюсом, намагаючись знайти вулицю, де мене чекали друзі мого брата... Литовці... Дуже хороші люди... Правда, на парковці авто в Паневежисі хтось зачепив моє авто - несуттєво правда - але втік... Написав заяву в поліцію та поїхав далі... буває...

На півдні ліворуч - Марокко. Сьогодні захотілося там побувати, бо там - як мені здалося - якщо і не живуть, то народжуються дуже хороші люди...
З одним з марокканців сьогодні спілкувася з 9 ранку до 12:00 дня. У себе вдома - у Франції.

Останній тиждень "глючив" мій домашній інтернет від компанії Orange: іх фірмовий модем Livebox 5 (оптика) почав жити своїм життям: сам по собі перезавантажується, інтернет то з"являється, то зникає.
Подав заявку на ремонт. Для початку вони мені видали безкоштовно 200 Гб мобільного інтернету - в компенсацію за незручності.
Вчора в телефонному режимі намагалися відремонтувати: надавали команди що робити з модемом, як оновити його програмне забезпечення, питали, яка реакція модема і так ділі. Питали, чи зможу я під"їхати в офіс забрати новий модем, але потім все ж погодилися надіслати зранку спеціаліста від фірми.

Авто із спеціалістом - Пежо чи Рено (не роздивлявся) "пиріжок" з купою драбин на даху з"явився десь о 9:00: зупинився біля відкритої брами та попросив дозволу заїхати на територію.

З авто вийшов молодий чоловік років 25-30. Представився та почав "колядувати" з модемом та мережею. Я намагався не заважати та не дивитися що він та як робить...
Перезавантажив примусово модем - немає зв"язку. Потім зробив ревізію блоку, в який заходить оптичний кабель. Немає зв"язку. Потім приніс з авто новий модем вже нового покоління - Livebox 7 - немає зв"язку. Потім вийшов на вулицю та перевірив розподільчу коробку на перехресті - немає зв"яку. Потім прийшов і набрав на смартофні текст - що мене здивувало: УКРАІНСЬКОЮ (!!!!????) про те, що проблема десь на лінії далі нашої вулиці і він ненадовго поїде шукати проблему.
Повернувся не довше, ніж через 10 хвилин. Під"єднав новий модем - і о чудо - все запрацювало та ще й на пристойній швидкості! Навчив мене користуватися новим досить непростим модемом.

Все це - англійською , що мене теж дивувало. Я сказав, що ми з України.
Хлопець сказав: "Я це зрозумів по автомобільних номерах"
І додав далі:
- Я знаю Україну! Я - як і Ви - іноземець для Франції - переїхав з Литви.
- ООООООООО!!!!
- Але я не литовець....
(тут тільки я почав придивлятися до його обличччя: неймовірно симпатичний хлопець з правильними рисами обличчя, мені задалося трохи "засмаглий" - але тільки трошки - і я би не сказав, що схожий на литовця... Гарний легінь - не нарваний, гречний... дуже статечний...)
- Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...

В мене відвисла щелепа від несподіванки, і я сказав англійською, що він найкращій в світі фахівець з інтернету: і це правда, він послідовно перевірив все, де можуть бути причини, і модем, і розподільчі коробки (відкривав та перебрав там заправку оптичного кабеля), і оперував різними пристроями для перевірки оптичного кабеля, і кабелі по вулицям...

Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання в ці страшні (зранку спілкувався з одеситами.... мовчу...) часи.

І якщо ти знаєш англійську мову та маєш гідну кваліфікацію/професію - то виживеш.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 14:39

  akurt написав:- Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...

Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання

І якщо ти знаєш англійську мову та маєш гідну кваліфікацію/професію - то виживеш.

Марокко це бувша французська, як і Алгерія, Тунезія та частково іспанська колонія.
Мови в них відповідно або французська, або іспанська, плюс в школі англійська.
Колір шкіри відповідний, багато перемішано з французами або іспанцями.
Стосовно праці як технік з обслуговування в даному випадку, 90% потрібно навчання в ЄС, плюс практика роки 3, плюс знання мови на дуже високому рівні. Тому він і працює у Франції. Нас так тупо на таку роботу ніхто не візьме.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:22

Еміграція, заробітчанство

Як відомо, відомий на всю Україну незвичними витівками один з учасників форуму витратив останні 10 років свого життя на тритомне наукове дослідження «Інфляція в тих 197 країнах, в яких я ніколи не був та в найближчі 1/2 сторіччя вже не буду».
Чисто для доповнення його фінансово-економічних досліджень, а він із 400 000 дописів на цьому форумі близько 100 000 дописів присвятив Туреччині, де звісно ніколи не був та вже ніколи не буде, такий цікавий факт про інфляцію.
(Примітка: працездатності нам всім можна заздрити: в 2018-2024 роках щоденно на цьому форумі - щоденно! - оприлюднював курс турецької ліри до долара - неймовірна працездатність із серії «Труд Сизифа»).
В середу група людей української діаспори прямуює на екскурсію підземною рікою в серці гір імʼям Піринеі, які відокремлюють Францію від Іспанії:
https://maps.app.goo.gl/V7zv2Ui2tM2hMX1d7?g_st=ipc
Так ось:
- рік 2017 ціна квитка 10,80 €.
- рік 2025 ціна квитка 16,50 €.
Гадаю буде розміщено цю інформацію в IV томі видатних наукових досліджень.

P.S. Дрібничка але цікаво: за 8 років 10 євро перетворилися на 6,5€…
Цікаво, що в 2017 році співвідношення $/€ було таким самим, що і зараз.
Виходить, що 10$ року 2017 перетворилися на 6,5$ року 2025…
В 2017 році турист хоч з України, хоч із США платив за квиток 10,80*1,17=12,64$.
Зараз заплатить 16,50*1,17=19,31$.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Хто ж цэ, "Семьёнытшч"????
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:32

Цэ не ты, Ааронович.
Твоя задача розказували киянам про голубі будинки на тещиному язику.
akurt
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