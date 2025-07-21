Додано: Суб 19 лип, 2025 13:33

англійською

найкращій в світі фахівець з інтернету

І якщо ти знаєш англійську мову та маєш гідну кваліфікацію/професію - то виживеш.

News from FranceЦікава мапа нижче:Праворуч зверху - Литва. Чудова країна, яка в ці дні є під таким же пресом можливих історичних подій/негараздів, як і Україна. Я бував в Литві - вперше ще студентом: Каунас, Вільнюс, Паневежис - де жила подруга мами. Потім - на своєму авто, пам"ятаю, як дуже довго кружляв в страшенну зливу Вільнюсом, намагаючись знайти вулицю, де мене чекали друзі мого брата... Литовці... Дуже хороші люди... Правда, на парковці авто в Паневежисі хтось зачепив моє авто - несуттєво правда - але втік... Написав заяву в поліцію та поїхав далі... буває...На півдні ліворуч - Марокко. Сьогодні захотілося там побувати, бо там - як мені здалося - якщо і не живуть, то народжуються дуже хороші люди...З одним з марокканців сьогодні спілкувася з 9 ранку до 12:00 дня. У себе вдома - у Франції.Останній тиждень "глючив" мій домашній інтернет від компанії Orange: іх фірмовий модем Livebox 5 (оптика) почав жити своїм життям: сам по собі перезавантажується, інтернет то з"являється, то зникає.Подав заявку на ремонт. Для початку вони мені видали безкоштовно 200 Гб мобільного інтернету - в компенсацію за незручності.Вчора в телефонному режимі намагалися відремонтувати: надавали команди що робити з модемом, як оновити його програмне забезпечення, питали, яка реакція модема і так ділі. Питали, чи зможу я під"їхати в офіс забрати новий модем, але потім все ж погодилися надіслати зранку спеціаліста від фірми.Авто із спеціалістом - Пежо чи Рено (не роздивлявся) "пиріжок" з купою драбин на даху з"явився десь о 9:00: зупинився біля відкритої брами та попросив дозволу заїхати на територію.З авто вийшов молодий чоловік років 25-30. Представився та почав "колядувати" з модемом та мережею. Я намагався не заважати та не дивитися що він та як робить...Перезавантажив примусово модем - немає зв"язку. Потім зробив ревізію блоку, в який заходить оптичний кабель. Немає зв"язку. Потім приніс з авто новий модем вже нового покоління - Livebox 7 - немає зв"язку. Потім вийшов на вулицю та перевірив розподільчу коробку на перехресті - немає зв"яку. Потім прийшов і набрав на смартофні текст - що мене здивувало: УКРАІНСЬКОЮ (!!!!????) про те, що проблема десь на лінії далі нашої вулиці і він ненадовго поїде шукати проблему.Повернувся не довше, ніж через 10 хвилин. Під"єднав новий модем - і о чудо - все запрацювало та ще й на пристойній швидкості! Навчив мене користуватися новим досить непростим модемом.Все це -, що мене теж дивувало. Я сказав, що ми з України.Хлопець сказав: "Я це зрозумів по автомобільних номерах"І додав далі:- Я знаю Україну! Я - як і Ви - іноземець для Франції - переїхав з Литви.- ООООООООО!!!!- Але я не литовець....(тут тільки я почав придивлятися до його обличччя: неймовірно симпатичний хлопець з правильними рисами обличчя, мені задалося трохи "засмаглий" - але тільки трошки - і я би не сказав, що схожий на литовця... Гарний легінь - не нарваний, гречний... дуже статечний...)- Але я НЕ литовець - продовжував він - я з Марокко. Я емігрував в Литву - там жив 2 роки, поки не отримав легальний статус та переїхав в іншу країну ЄС, у Францію. Тепер тут і працюю, і живу...В мене відвисла щелепа від несподіванки, і я сказав англійською, що він: і це правда, він послідовно перевірив все, де можуть бути причини, і модем, і розподільчі коробки (відкривав та перебрав там заправку оптичного кабеля), і оперував різними пристроями для перевірки оптичного кабеля, і кабелі по вулицям...Я подумав: так і наші українці проходять різні етапи адаптації та об"єднання з іншими народами - заради виживання в ці страшні (зранку спілкувався з одеситами.... мовчу...) часи.