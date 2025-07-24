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#<1 ... 2891289228932894 Додано: Чет 24 лип, 2025 18:40 Hotab написав: Water написав: flyman написав: Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:

- романтичний

$1: пройтись по парку, пригостити морозивом

- романтичний+

$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати Ладно, якщо пан так ласкаво просить, то варіанти:- романтичний$1: пройтись по парку, пригостити морозивом- романтичний+$3: пройтись по парку, зайти в супермаркет взяти пакет 1л вина, шоколадку, печеньки, вернутись в парк, знайти вільну лавочку та попікнічкувати

Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш? Вхід в парк- 20 ойро з особи, морозиво 5. Чи ти морозиво не будеш, а в парк через паркан перелізеш?

Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана Кладовище - теж парк. Цукерки входять там в пакет Флаймана

Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12... Тим більше шо кількість квітів 4,6,8,10,12... Water Повідомлень: 3237 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 18:42 Water

Флайман гарний математик

Він знає, що деякі парні числа можна поділити вдало на 2 баришень: 6, 10 або 14 😅😅 Hotab Повідомлень: 15767 З нами з: 15.02.09 Подякував: 402 раз. Подякували: 2434 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 лип, 2025 18:51 Hotab написав: Water

Флайман гарний математик

Він знає, що деякі парні числа можна поділити вдало на 2 баришень: 6, 10 або 14 😅😅 Флайман гарний математикВін знає, що деякі парні числа можна поділити вдало на 2 баришень: 6, 10 або 14 😅😅

В сенсі надибав 4 квітки, запросив 2 баришні, пройшов у парк під виглядом мальчіка з двома баришнями нєтрадіціонної сексуальної орієнтації, попросить лізануть морозива. Теж варіант. В сенсі надибав 4 квітки, запросив 2 баришні, пройшов у парк під виглядом мальчіка з двома баришнями нєтрадіціонної сексуальної орієнтації, попросить лізануть морозива. Теж варіант. Water Повідомлень: 3237 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2891289228932894 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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