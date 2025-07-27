akurt написав:
Що ж тут дивного?
Я знаю декілька унікальних випадків:
- один красень закінчів КМА та все життя - вже рівно 20 років - «дурью мается» (рос.).
- два красеня закінчили University of California та пішли працювати в MacDonalds.
Не всі люди здатні думати/працювати головОМ, а не ногОМ.
Комусь треба і туалети прибирати, і бордюрний камінь укладати, і коробки в АТБ розвантажувати…
Зараз цікавий квест дивитися дані сайту vstup щодо статистики подачі документів абітурієнтами.
Є рекорди: в один університет на одну спеціальність подано 1 (одну) заяву і ту на бюджетне місце. Середній конкурсний бал: 133,6!
Конкурс: 1 особа на 1 бюджетне місце. Клас!
Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️