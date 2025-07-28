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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2892289328942895 Додано: Пон 28 лип, 2025 00:12 akurt написав: flyman написав: 17M views 17M views

Що ж тут дивного?

Я знаю декілька унікальних випадків:

- один красень закінчів КМА та все життя - вже рівно 20 років - «дурью мается» (рос.).

- два красеня закінчили University of California та пішли працювати в MacDonalds.



Не всі люди здатні думати/працювати головОМ, а не ногОМ.

Комусь треба і туалети прибирати, і бордюрний камінь укладати, і коробки в АТБ розвантажувати…

Зараз цікавий квест дивитися дані сайту vstup щодо статистики подачі документів абітурієнтами.

Є рекорди: в один університет на одну спеціальність подано 1 (одну) заяву і ту на бюджетне місце. Середній конкурсний бал: 133,6!

Конкурс: 1 особа на 1 бюджетне місце. Клас! Що ж тут дивного?Я знаю декілька унікальних випадків:- один красень закінчів КМА та все життя - вже рівно 20 років - «дурью мается» (рос.).- два красеня закінчили University of California та пішли працювати в MacDonalds.Не всі люди здатні думати/працювати головОМ, а не ногОМ.Комусь треба і туалети прибирати, і бордюрний камінь укладати, і коробки в АТБ розвантажувати…Зараз цікавий квест дивитися дані сайту vstup щодо статистики подачі документів абітурієнтами.Є рекорди: в один університет на одну спеціальність подано 1 (одну) заяву і ту на бюджетне місце. Середній конкурсний бал: 133,6!Конкурс: 1 особа на 1 бюджетне місце. Клас!

Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️ Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️ Bolt Повідомлень: 3522 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 00:43 Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».

Питаю на днях: як воно зараз?

- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.

Було двоє - всі в он-лайн режимі.

Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.

Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…

Вчаться… akurt

Повідомлень: 11127 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4000 раз. Подякували: 1444 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 00:53 Bolt написав: Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️ Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️

а що сталося? чого знову поступає? а що сталося? чого знову поступає? Shaman

Повідомлень: 9213 З нами з: 29.09.19 Подякував: 770 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 00:54 akurt написав: Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».

Питаю на днях: як воно зараз?

- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.

Було двоє - всі в он-лайн режимі.

Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.

Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…

Вчаться… Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».Питаю на днях: як воно зараз?- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.Було двоє - всі в он-лайн режимі.Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…Вчаться…

але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують... але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують... Shaman

Повідомлень: 9213 З нами з: 29.09.19 Подякував: 770 раз. Подякували: 1631 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 01:03 akurt написав: Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…

Вчаться… Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…Вчаться…

Это по-настоящему страшно!

ТММ - не та наука, которая позволяет воспринимать лекции только на слух.

Хорошо, что я сейчас езжу там, где нет ОТ. Это по-настоящему страшно!ТММ - не та наука, которая позволяет воспринимать лекции только на слух.Хорошо, что я сейчас езжу там, где нет ОТ. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8647 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6465 раз. Подякували: 21604 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 07:16 akurt написав: Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».

Питаю на днях: як воно зараз?

- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.

Було двоє - всі в он-лайн режимі.

Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.

Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…

Вчаться… Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».Питаю на днях: як воно зараз?- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.Було двоє - всі в он-лайн режимі.Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…Вчаться…

Взагалі не знаю, як Тут моя могила(ТММ),Теор мех, та Опір матеріалів вчать нинішні студенти, якщо в школі вже практично не вчать фізику. Принаймні НМТ з неї складає мало випускників. Взагалі не знаю, як Тут моя могила(ТММ),Теор мех, та Опір матеріалів вчать нинішні студенти, якщо в школі вже практично не вчать фізику. Принаймні НМТ з неї складає мало випускників. Bolt Повідомлень: 3522 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 07:19 Shaman написав: Bolt написав: Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️ Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️

а що сталося? чого знову поступає? а що сталося? чого знову поступає?

Вже тут писав недавно.

За три хвости. Завалив всі предмети пов"язані зі спеціальністю. На шару вдалось тільки дискретну математику проскочити. Вже тут писав недавно.За три хвости. Завалив всі предмети пов"язані зі спеціальністю. На шару вдалось тільки дискретну математику проскочити. Bolt Повідомлень: 3522 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 07:20 Shaman написав: akurt написав: Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».

Питаю на днях: як воно зараз?

- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.

Було двоє - всі в он-лайн режимі.

Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.

Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…

Вчаться… Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».Питаю на днях: як воно зараз?- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.Було двоє - всі в он-лайн режимі.Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…Вчаться…

але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують... але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують...

Дивно.

Брухт вже посортованим має бути. Принаймні я так здаю. Дивно.Брухт вже посортованим має бути. Принаймні я так здаю. Bolt Повідомлень: 3522 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 08:06 теорія механізмів і деталей машин)) Чому ТММ, якщо ТМДМ?)

«Твоя могила і друга могила»))



Скільки я по ній КДЗ зробив на продаж.. мммм.. тільки так і виживав… А, ну ще податки Барабашова, точно.. Hotab Повідомлень: 15804 З нами з: 15.02.09 Подякував: 402 раз. Подякували: 2438 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 лип, 2025 08:24 Hotab написав: Чому ТММ, якщо ТМДМ?)

«Твоя могила і друга могила»)) Чому ТММ, якщо ТМДМ?)«Твоя могила і друга могила»))

Теорія машин і механізмів.

Деталі машин окремий предмет.

В нас ще є нього курсач був двоступеневий редуктор розрахувати і накреслити. Теорія машин і механізмів.Деталі машин окремий предмет.В нас ще є нього курсач був двоступеневий редуктор розрахувати і накреслити. Bolt Повідомлень: 3522 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 270 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2892289328942895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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