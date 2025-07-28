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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 лип, 2025 08:48
Bolt написав: akurt написав: flyman написав:
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Що ж тут дивного?
Я знаю декілька унікальних випадків:
- один красень закінчів КМА та все життя - вже рівно 20 років - «дурью мается» (рос.).
- два красеня закінчили University of California та пішли працювати в MacDonalds.
Не всі люди здатні думати/працювати головОМ, а не ногОМ.
Комусь треба і туалети прибирати, і бордюрний камінь укладати, і коробки в АТБ розвантажувати…
Зараз цікавий квест дивитися дані сайту vstup щодо статистики подачі документів абітурієнтами.
Є рекорди: в один університет на одну спеціальність подано 1 (одну) заяву і ту на бюджетне місце. Середній конкурсний бал: 133,6!
Конкурс: 1 особа на 1 бюджетне місце. Клас!
Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️
на їх хвоні малий буде вундеркіндом,
аби не як писав Некрасов: Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 28 лип, 2025 08:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 08:50
Shaman написав: akurt написав:
Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».
Питаю на днях: як воно зараз?
- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.
Було двоє - всі в он-лайн режимі.
Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.
Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…
Вчаться…
але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують...
згідно легенди професор ж.д. технікуму, колективний автор під псевдо акурт мав би бути в темі
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Додано: Пон 28 лип, 2025 09:21
akurt написав:
дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин»
зараз на неї багато місць бюджету, плюс бали дають на конкурс.
але кому вона в Україні потрібна?
Це не говорячи про те що 70% абітурієнтів не знають похідної від Х. Рівень знань дуже низький і без НУШ, 5 років онлайн навчання... ну як навчання, просто отримування вчителями зарплати. Хоча є і гарні вчителі, наприклад не повірите, але в моєму прикладі це фізрук
, ось так, і пригать заставляв і віджиматись і це все онлайн, не жалівся на життя, про 150 років низької зарплати, а брав і робив
.
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Додано: Пон 28 лип, 2025 10:00
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Малий знову поступає, вже неозброєним оком виднто, що конкурсні бали значно нижче ніж минулорічні. Сам сок почнеться роки через чотири(якщо доживемо) підтягнеться перший рік, шо вчився по НУШ. ☠️
а що сталося? чого знову поступає?
Вже тут писав недавно.
За три хвости. Завалив всі предмети пов"язані зі спеціальністю. На шару вдалось тільки дискретну математику проскочити.
й на яку спеціальність тепер?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 10:02
Bolt написав: Shaman написав: akurt написав:
Мій однокурсник є доцентом і викладає дуже цікаву науку «Теорія механізмів і машин».
Питаю на днях: як воно зараз?
- Та ось як: я ж студентів бачу на екрані монітора.
Було двоє - всі в он-лайн режимі.
Один - хлопець - слухає про «кінематичні пари» та одночасно сортує металобрухт.
Другий студент - то жінка. Дивлюсь: а вона в кабіні якогось величезного транспортного засобу - я не зрозумів, чи трамвай, чи тролейбус…
Вчаться…
але так, до відома - сортують хіба що кольоровий брухт. звичайний брухт вручну не сортують...
Дивно.
Брухт вже посортованим має бути. Принаймні я так здаю.
ви ж підготовлена людина, з освітою
більшість здає як є
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