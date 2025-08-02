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#<1 ... 2897289828992900 Додано: Суб 02 сер, 2025 17:46 rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: В целом, могу посоветовать не цепляться за море.

Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.

Мы только на прошлой неделе первый раз купались.

Хотя гуляем по набережной довольно часто.

Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.

А в первые годы были на пляже часто.

Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами. В целом, могу посоветовать не цепляться за море.Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.Мы только на прошлой неделе первый раз купались.Хотя гуляем по набережной довольно часто.Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.А в первые годы были на пляже часто.Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.

В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.



Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?

Приелось.

Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей. Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?Приелось.Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей.

Эт который доставщиком на доордаше работает? Эт который доставщиком на доордаше работает? Bolt Повідомлень: 3535 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 272 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 17:55 rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: В целом, могу посоветовать не цепляться за море.

Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.

Мы только на прошлой неделе первый раз купались.

Хотя гуляем по набережной довольно часто.

Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.

А в первые годы были на пляже часто.

Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами. В целом, могу посоветовать не цепляться за море.Да, этто прикольно, но через пару лет вы будете про него вспоминать пару раз в год.Мы только на прошлой неделе первый раз купались.Хотя гуляем по набережной довольно часто.Говорят, что одесситов называют - "спички", у них голова загорелая, а остальное тело - белое. Живут у моря и не ценят.А в первые годы были на пляже часто.Почему-то в основном выходцы из стран бссср тяготеют к таким районам, они обычно не котируются американцами.

Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.

В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать. Возможно, Вы и правы. Но ещё, наверное, зависит от удаленности от моря. Если это нужно час по пробкам в одну сторону ехать, то да, каждый день не будешь ездить.В любом случае, польский климат и националистическая истерия начинают напрягать.

Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?

Приелось.

Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей. Ну 20 минут пешком до моря/океана - это далеко?Приелось.Мирошниченко на ЮТубе сопли распускает как скучает за Польшей.

Теж дивлюсь Мірошниченка, діло зовсім не в морі, а в тому що в Польщі він був з нормальною професією (щось типу ріелтором) і жив він там щось з 2014 року, а в США він таксист і роки 3 всього. Теж дивлюсь Мірошниченка, діло зовсім, а в тому що в Польщі він був з нормальною професією (щось типу ріелтором) і жив він там щось з 2014 року, а в США він таксист і роки 3 всього. BIGor

Повідомлень: 10066 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1861 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 18:00 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: На свіжому фото: колектив лікарів госпіталю, який входить в трійку найвідоміших та найуспішніших в США. Там є і наші…

Вчора один з них повернувся додому о 23:00.

Хоча повинен був працювати до 17:00… На свіжому фото: колектив лікарів госпіталю, який входить в трійку найвідоміших та найуспішніших в США. Там є і наші…Хоча повинен був працювати до 17:00…

Оце я би сказав "по американськи", попрацювати безкоштовно на дядю, в результаті наступного дня помилиться на одному з клієнтів , не хотів би я попасти на хірурга з фатальним недосипом і вигорянням.



Пане, Акурт, як думаєте, чого у водіїв автобусів/TIR-ів в Європі обмеження на водіння - по 8 год? Оце я би сказав "по американськи", попрацювати безкоштовно на дядю, в результаті наступного дня помилиться на одному з клієнтів, не хотів би я попасти на хірурга з фатальним недосипом і вигорянням.Пане, Акурт, як думаєте, чого у водіїв автобусів/TIR-ів в Європі обмеження на водіння - по 8 год? BIGor

Повідомлень: 10066 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1861 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 18:18 По-перше, чого ж безкоштовно... В США позанормова робота оплачується вдвічі...

По-друге, а якщо рятували життя людині... akurt

Повідомлень: 11142 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4002 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 18:23 BIGor написав: Пане, Акурт, як думаєте, чого у водіїв автобусів/TIR-ів в Європі обмеження на водіння - по 8 год? Пане, Акурт, як думаєте, чого у водіїв автобусів/TIR-ів в Європі обмеження на водіння - по 8 год?

Тому що і НЕ для водіїв автобусів - якщо я мандрую Європою, то планую маршрут так, щоби проіжджати 800...1000 км, а це буває близько 12 годин.

Втрачаєш увагу... Можеш заснути за кермом...



Крім того, не порівнюйте роботу по 12 годин лікаря та водія-дальнобійника.

Моя мама працювала лікарем "Швидка допомога" - зміна були як раз по 12 годин.

Зміна на зміну не припадала - бувало ще можна було полежати в кімнатах відпочинку, а бувало, що возили постраждалих без кінця, або рятували життя...



Ну а взагалі бачите, чому Мірошніченко жалкує за Польщею, де був ріелтором...

Працював - не працював - гроші прийшли...



До речі: він з Польщі був депортований.

Так що то його мрії із серії недосяжного... Тому що і НЕ для водіїв автобусів - якщо я мандрую Європою, то планую маршрут так, щоби проіжджати 800...1000 км, а це буває близько 12 годин.Втрачаєш увагу... Можеш заснути за кермом...Крім того, не порівнюйте роботу по 12 годин лікаря та водія-дальнобійника.Моя мама працювала лікарем "Швидка допомога" - зміна були як раз по 12 годин.Зміна на зміну не припадала - бувало ще можна булоа бувало, що возили постраждалих без кінця, або рятували життя...Ну а взагалі бачите, чому Мірошніченко жалкує за Польщею, де був ріелтором...Працював - не працював - гроші прийшли...До речі: він з Польщі бувТак що то його мрії із серії недосяжного... Востаннє редагувалось akurt в Суб 02 сер, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11142 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4002 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 18:30 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: По-друге, а якщо рятували життя людині... По-друге, а якщо рятували життя людині...

Якщо порятунок життя американця залежить від того, чи емігрант-лікар лишиться після зміни чи ні - то у мене для американців погані новини. Якщо порятунок життя американця залежить від того, чи емігрант-лікар лишиться після зміни чи ні - то у мене для американців погані новини. BIGor

Повідомлень: 10066 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1455 раз. Подякували: 1861 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 18:31 Хі-хі, так я ж вище - як репортаж з Канади - написав: "Не плануйте хворіти..."

То тільки в Україні всі лікування, операції та прийоми у лікарів - безкоштовно або даром.

Я он записався у Франції на УЗД - тільки на 6 вересня - ціна 35 євро...

Так що однозначно всім: НЕ ХВОРІТИ! akurt

Повідомлень: 11142 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4002 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 21:03 akurt написав: Хі-хі, так я ж вище - як репортаж з Канади - написав: "Не плануйте хворіти..."

То тільки в Україні всі лікування, операції та прийоми у лікарів - безкоштовно або даром.

Я он записався у Франції на УЗД - тільки на 6 вересня - ціна 35 євро...

Так що однозначно всім: НЕ ХВОРІТИ! Хі-хі, так я ж вище - як репортаж з Канади - написав: "Не плануйте хворіти..."То тільки в Україні всі лікування, операції та прийоми у лікарів - безкоштовно або даром.Я он записався у Франції на УЗД - тільки на 6 вересня - ціна 35 євро...Так що однозначно всім: НЕ ХВОРІТИ!

Це скільки в французьких мінзарах? А в побаченнях? Це скільки в французьких мінзарах? А в побаченнях? flyman

Повідомлень: 40256 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 22:15 flyman написав: Це скільки в французьких мінзарах? А в побаченнях? Це скільки в французьких мінзарах? А в побаченнях?

Я не знаю, що на воронєжській мові означає «в мінзарах», бо по кладовищам гукати/шукати «в побаченнях» червононосих панянок не линдав.

То у нас є тут один хваХівець.

Всі його знають… Я не знаю, що на воронєжській мові означає «в мінзарах», бо по кладовищам гукати/шукати «в побаченнях» червононосих панянок не линдав.То у нас є тут один хваХівець.Всі його знають… akurt

Повідомлень: 11142 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4002 раз. Подякували: 1446 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 сер, 2025 22:20 BIGor написав: з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе). з Кракова більшість польотів йдуть з запізненнями, ну і вартість Ранейр часто це 300 злотих (75 уе).

29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро. 29 вересня Краків-Барі 11:15 28 ойро. Water Повідомлень: 3276 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2897289828992900 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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