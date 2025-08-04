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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 сер, 2025 13:22
Сибарит написав:
Краткое содержание предыдущего сообщения:
Лежит мужик(М) под пальмой, ест банан, ни о чем не думает. Мимо проходит бизнесмен(Б) и говорит: ты вместо того, чтобы просто так лежать, лучше бы набрал ящик бананов, отнёс на рынок и продал.
М: Зачем?
Б: Затем нанял бы на эти деньги работника, который бы тебе собирал бананы, которые ты бы потом продавал. Затем бы нанял ещё одного и ещё..
М: Для чего?
Б: В итоге ты построил бы большой бизнес, который приносил бы тебе большие деньги, а ты бы лежал под пальмой и ничего не делал.
М: Я и сейчас лежу и ничего не делаю.
тільки будівельнику це не показуйте, бо зараз почнеться: "бідний папа, подивись в зеркало"
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Додано: Пон 04 сер, 2025 13:25
барабашов написав:
Вы посещали в Гасконии гей-клюбы в субботу, в ваш праздник?
Били бутИлки из под Вдовы Клико(за 2эвро) о содержимое крапового берета?
на шабат: Чай пили, ложки били, по-турецки говорили: «Челя-челяби, челяби-чяби-чяби».
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flyman
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