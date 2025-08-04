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ЄС планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році: що далі
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 сер, 2025 14:26
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
ЄС планує поетапне завершення тимчасового захисту для українців у 2027 році: що далі
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