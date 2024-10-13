Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 12:29

Прихват комусь обробив заявки сьогодні? Я створив на вихідних і досі 0 реакції. Зазвичай обробляли до обіду.
klug
 
Повідомлень: 9184
З нами з: 18.08.14
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 12:48

  klug написав:Прихват комусь обробив заявки сьогодні? Я створив на вихідних і досі 0 реакції. Зазвичай обробляли до обіду.



В ICU теж зранку висять заблоковані
ukr0014959
 
Повідомлень: 603
З нами з: 05.01.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 13:11

  ukr0014959 написав:В ICU теж зранку висять заблоковані

Також в ICU кошти заблоковані, станом на 14:00. Вкотре переконуюсь, що з цим брокером краще операції планувати з запасом.

UPD: Написав на пошту підтримки, за 15 хв. розморозились кошти. Чи пов'язано це, чи само собою - не знаю.
ternofond
Повідомлень: 62
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Якщо за мене не писали, то, думаю, що не пов'язано, бо теж кошти стали доступні! )
V2
Повідомлень: 8351
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 14:49

Re: Ринок ОВДП

Свого часу тут на гілці ОВДП досить суворо хейтили за обговорення питань використання кредитного ліміту під купівлю ОВДП, намагаючись не привертати надмірну увагу, яка може призвести до закриття такої можливості. Тому, м’яко кажучи, дивує дискусія у гілці Привату!!!, яку розгорнули Ой+, angra та won – скільки та як можна заробити на КЛ - ОВДП. Цікаво чим вони керуються? Що знають як? Бачу таким і введення Приватом комісії 0.5% не достатня, треба ще зняти обмеження у 50грн.
Хай вже виходять зразу з такою пропозицією
VASH
 
Повідомлень: 886
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 15:07

VASH Для привату та інших небагатьох банків, що дають таку можливість, це не секрет. Навіть більше є дзвінки від банку з пропозицією купляти за кл. А от 0.5℅ точно про приват? Та і комісії 50 грн платити зовсім не обов'яково. А от ботів, які тільки безперервно дякують одному форумчанину банять, а подяки анулюють.
Ой+
Повідомлень: 7394
З нами з: 19.04.12
Подякував: 112 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2026 15:13

Ой+ Пишите еще... Ну ладно там один (пламенный любитель ДІЇ) без году неделя как зарегистрировался на форуме, но остальные???
VASH
 
Повідомлень: 886
З нами з: 26.10.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 07:37

Navegantes
скажіть, а після того як у дії ввели комісію на придбання овдп, якщо не помиляюсь 0.2%, такі швидкі операції як сьогодні купив fix а завтра продав, мають сенс?
antiexpert
Повідомлень: 12
З нами з: 10.07.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 08:02

Re: Ринок ОВДП

antiexpert написав:Navegantes
скажіть, а після того як у дії ввели комісію на придбання овдп, якщо не помиляюсь 0.2%, такі швидкі операції як сьогодні купив fix а завтра продав, мають сенс?
Ні, абсолютно не мають.
0.02 зʼїдає прибуток десь шість-сім днів.
vadymbanker
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
