akurt написав:Ну то - мабуть - трохи нервове після попередньої невдачі.
Пане Bolt! Контролюйте весь процес навчання з першого дня. Першокурснику не можна вірити. Потім «візьметься за голову»…
P.S. В цьому році бали дійсно суттєво зменшилися в абітурієнтів. Я вибірково дивився деякі спеціальності деяких університетів - так зустрічалися цифри і «113». Випадково зустрів один випадок: там при конкурсі майже 1:1 подав документи з пріоритетом «1» хлопець з балом 190,5. Стало аж цікаво: другорядний (якщо не сказати гірше) університет - спеціальність із серії «ніяка» - і раптом на першому місці для зарахування - фактично геній. Google знає все: виявилося, що його батько закінчив той університет. Ну аж цікаво буде, як геній буде вчитися… Так що і таке буває…
Тато має знайому яка працювала на цьому факультеті,зараз правда до Польщі поїхаоа. Наводили справки, тут більш лояльне ставлення до студентів ніж на програмуванні. Ну і вона сказала, що якщо, що ще може аваирішитичерез кафедру деякі проблеми. У вигляді стимула до навчання буде відеокарта яка наіпнулась на компі малого і гроші на яку він буде складати зі стипендії. Бо нову я купляти не збираюсь.
Так а може й не треба та морока з ВО, якщо ви сходу на то дивитеся, як на марний папірець? Хорошого сантехніка, електрика, плиточника і ШІ не замінить, і робота завжди буде
Папірець потрібен. Раптом до дружини на державну роботу получиться прилаштуватм на 15 тис чистими. Там папірець про ВО, як формальність потрібен.
В ці дні іде зарахування українських випускників шкіл на навчання в університетах України. В мережі багато фото з Чернівецького університету: величезні черги на вхід - абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні особисто здати оригінали документів в університет.
В той же час багато наших українців вчаться да кордоном. Я викладував раніше інформацію про навчання сина приятелів у Варшавській політехніці. Він вчиться за контрактом (7200 євро в рік) та навчання англійською. Зараз хлопець із іншими студентами на канікулах в Німеччині.
Є важлива особливість для наших майбутніх студентів в польських університетах: поляки суттєво змінили умови вступу для українців. Якщо ваші діти планують вступати до польських університетів - ще не пізно ознайомитися з нововведеннями: https://eurostudy.info/uk/novi-vimogi-d ... -2025-2026
Польща зараз все більше ізоліціонується, перше гасло після вступу нового перезидента - ні Євро ні мігрантам (добре що поки без PolExit). щодо ускладнення вступу в ВУЗи іноземцім - приклад: в Кракові вчаться біля 200 тис студентів - наступні вступні кампанії будуть гірше.
Ще з нового - відмінили безвіз з Грузією - тому 40 тисяч грузин що не мають робочих віз поступовопоїдуть додому.