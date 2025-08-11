Замало інформації, щоб в загальному зрозуміти ситуацію.
То, щось по типу, як якась єврейська бабця скаже в мене онук ІТ вець, по 20 годин в компі сидить, а що він там по 20 годин в Доту рубиться, вона не скаже. 😎
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:43
Додано: Пон 11 сер, 2025 18:01
Погоджуюся, що замало інформації, бо звʼязаний не напряму.
Спробую отримати докладну інформацію - його родичі у Львові - якраз закінчують ремонт в квартирі на Стрийській - я сам хлопця ніколи не бачив.
Отримаю - якщо не буде заважати учень ребе із Дніпра, який знову почав біситися на форумі, думаючи, що я буду його годувати - напишу.
Додано: Пон 11 сер, 2025 18:35
Бо цілком імовірно, ситуація може виглядати і так:
Пи. Си.
Зауважив одну закономірність подібних блогерів, що втекли з рашки після початку мобілізації в 22муп році. Ніби норм ведуть канал, досить цікаво часом. Але, коли канал починає ставати більш-менш популярним дивним чином зливаються.
Таке враження, що до них приходять хлопці з однієї організації і проводять роз"яснювально-профілактичну бесіду, після чого канал або закривається, або починає гнати пургу в стілі Алекса. Брєжнева.
Додано: Пон 11 сер, 2025 18:52
Ну, я не психотерапевт, але там зрозуміла річ із серії (колись звучало як анекдот): «Не всех еще война убила!» (рос.).
Не рідкісна річ, ми таких бачили і бачимо на Фінансовому форумі України.
Правда, є старшими за цього блогера десь в 2,5 рази, але розуму так і не набралися…
Але пройде 4 роки і на ринок праці вийдуть молоді фахівці, їх багато (пункт 3), збоченцям їх не подолати!
