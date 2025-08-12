|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості.
Додано: Вів 12 сер, 2025 10:09
вітчизяні плиточники у безпеці: поки у робота такі габарити, він не влізе в жоден совковий санвузол або кухню на 6,5-8 квадратів. При радянщині навмисно будували квартири розміром з собачу конуру, зазираючи у майбутнє, щоб пролетаріат-плиточник не залишився без роботи в еру роботів.
По роботу залишається питання: запил плитки на углах під 45 градусів, складні переходи, ревізійні люки, геометрія/співпадіння малюнку, розетки і т.і
Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти.
Bolt
Додано: Вів 12 сер, 2025 10:13
По роботу залишається питання: запил плитки на углах під 45 градусів, складні переходи, ревізійні люки, геометрія/співпадіння малюнку, розетки і т.і
Бачив відео де такі роботи доволі швидко укладають плитку сотнями м2
в якомусь ТРЦ. Так що плиточникам лишаються халтури в житлових об'єктах і марафетити кути після роботів. Робота лишиться, але масові/великі об'єкти підуть до роботів.
BIGor
Додано: Вів 12 сер, 2025 10:14
Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом.
Сибарит
- Форумчанин року
Додано: Вів 12 сер, 2025 10:28
Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось.
Bolt
Додано: Вів 12 сер, 2025 10:32
І як потім меблі затягувати, норм?
Faceless
- Модератор
Додано: Вів 12 сер, 2025 10:38
Надеюсь, что на первом этаже есть хоть одна спальня. Боюсь, что уже лет через 10 Вы подниматься на второй этаж перестанете.
Сибарит
- Форумчанин року
Додано: Вів 12 сер, 2025 11:03
Зараз все розборне. Меблі пл місцю збирали. Два роки тому треба було дивани поміняти місцями між другим поверхом і мансардою. Розібрав переніс. Єдине, декілька років тому треба було винести старий диван(типа каркасні початку нульових) не виходив, прийшлось розламатм, потім пригадав, що я його привіз, ще коли перила не були зварені.
Bolt
