Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2906290729082909 Додано: Вів 12 сер, 2025 10:09 whois2010 написав: flyman написав: Gastarbaiter написав: Плиточники вже фсьо... Вимираюча професія.

Плиточники вже фсьо... Вимираюча професія.

і яка сумма інвестиції на робота, і через скільки років вона окупиться і при якій ціні за укладку 1 м2? і яка сумма інвестиції на робота, і через скільки років вона окупиться і при якій ціні за укладку 1 м2?

вітчизяні плиточники у безпеці: поки у робота такі габарити, він не влізе в жоден совковий санвузол або кухню на 6,5-8 квадратів. При радянщині навмисно будували квартири розміром з собачу конуру, зазираючи у майбутнє, щоб пролетаріат-плиточник не залишився без роботи в еру роботів.

По роботу залишається питання: запил плитки на углах під 45 градусів, складні переходи, ревізійні люки, геометрія/співпадіння малюнку, розетки і т.і вітчизяні плиточники у безпеці: поки у робота такі габарити, він не влізе в жоден совковий санвузол або кухню на 6,5-8 квадратів. При радянщині навмисно будували квартири розміром з собачу конуру, зазираючи у майбутнє, щоб пролетаріат-плиточник не залишився без роботи в еру роботів.По роботу залишається питання: запил плитки на углах під 45 градусів, складні переходи, ревізійні люки, геометрія/співпадіння малюнку, розетки і т.і

Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти. Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти. Bolt Повідомлень: 3555 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 276 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 сер, 2025 10:13 whois2010 написав: flyman написав: Gastarbaiter написав: Плиточники вже фсьо... Вимираюча професія.

Плиточники вже фсьо... Вимираюча професія.

і яка сумма інвестиції на робота, і через скільки років вона окупиться і при якій ціні за укладку 1 м2? і яка сумма інвестиції на робота, і через скільки років вона окупиться і при якій ціні за укладку 1 м2?

вітчизяні плиточники у безпеці: поки у робота такі габарити, він не влізе в жоден совковий санвузол або кухню на 6,5-8 квадратів. При радянщині навмисно будували квартири розміром з собачу конуру, зазираючи у майбутнє, щоб пролетаріат-плиточник не залишився без роботи в еру роботів.

По роботу залишається питання: запил плитки на углах під 45 градусів, складні переходи, ревізійні люки, геометрія/співпадіння малюнку, розетки і т.і вітчизяні плиточники у безпеці: поки у робота такі габарити, він не влізе в жоден совковий санвузол або кухню на 6,5-8 квадратів. При радянщині навмисно будували квартири розміром з собачу конуру, зазираючи у майбутнє, щоб пролетаріат-плиточник не залишився без роботи в еру роботів.По роботу залишається питання: запил плитки на углах під 45 градусів, складні переходи, ревізійні люки, геометрія/співпадіння малюнку, розетки і т.і

Бачив відео де такі роботи доволі швидко укладають плитку сотнями м2 в якомусь ТРЦ. Так що плиточникам лишаються халтури в житлових об'єктах і марафетити кути після роботів. Робота лишиться, але масові/великі об'єкти підуть до роботів. Бачив відео де такі роботи доволі швидко укладають плиткув якомусь ТРЦ. Так що плиточникам лишаються халтури в житлових об'єктах і марафетити кути після роботів. Робота лишиться, але масові/великі об'єкти підуть до роботів. BIGor

Повідомлень: 10085 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1460 раз. Подякували: 1865 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 сер, 2025 10:14 Bolt написав: Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти. Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти.

Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом. Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8686 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6469 раз. Подякували: 21616 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 сер, 2025 10:28 Сибарит написав: Bolt написав: Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти. Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти.

Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом. Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом.

Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось. Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось. Bolt Повідомлень: 3555 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 276 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 сер, 2025 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Сибарит написав: Bolt написав: Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти. Та і в сучасному котеджі на другий поверх по напвігвинтовим сходами його не дуже випхаєш, щоб санвузол обкласти.

Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом. Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом.

Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось. Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось. І як потім меблі затягувати, норм? І як потім меблі затягувати, норм? Faceless

Модератор Повідомлень: 36505 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1495 раз. Подякували: 8233 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 сер, 2025 10:38 Bolt написав: Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются

Надеюсь, что на первом этаже есть хоть одна спальня. Боюсь, что уже лет через 10 Вы подниматься на второй этаж перестанете. Надеюсь, что на первом этаже есть хоть одна спальня. Боюсь, что уже лет через 10 Вы подниматься на второй этаж перестанете. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8686 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6469 раз. Подякували: 21616 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 сер, 2025 11:03 Faceless написав: Bolt написав: Сибарит написав: Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом. Так может это изобретение приведет к началу человеческого проектирования жилья? А то в современном коттедже я и себя на второй этаж занесу с трудом.

Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось. Я у себя как дом проектировал, больше всего с лестницами намахался. Чтобы компактно вместить.Ширина 90 см, высота ступени 20,5см. Обе с полувинтов начинаются, чтобы слишком длинными не были, а то комнаты короче пришлось бы делать. Ну и благодаря, что слишком широкими не делал на втором этаже удалось СУ втулить(правди еще кусок центральной стены пришлось не 40 см, а 20 делать. Но хорошо получилось. І як потім меблі затягувати, норм? І як потім меблі затягувати, норм?

Зараз все розборне. Меблі пл місцю збирали. Два роки тому треба було дивани поміняти місцями між другим поверхом і мансардою. Розібрав переніс. Єдине, декілька років тому треба було винести старий диван(типа каркасні початку нульових) не виходив, прийшлось розламатм, потім пригадав, що я його привіз, ще коли перила не були зварені. Зараз все розборне. Меблі пл місцю збирали. Два роки тому треба було дивани поміняти місцями між другим поверхом і мансардою. Розібрав переніс. Єдине, декілька років тому треба було винести старий диван(типа каркасні початку нульових) не виходив, прийшлось розламатм, потім пригадав, що я його привіз, ще коли перила не були зварені. Bolt Повідомлень: 3555 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 276 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2906290729082909 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор