Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:…або колишній студент якого не взяли на $500K.
Наполегливість, з якою пан flyman хоче заробити вказані гроші, які він прохлопав вухами, звʼязавшись в 2018-2021 роках з дуже поганою компанією, яка сама пішла на дно і його потягнула за собою, заслуговує на повагу. Сказано ж: «Поганим є той солдат, який не мріє стати генералом». Про “$500K”. Позавчора рейсом Alaska Airlines “San Francisco -
[текст далі було видалено мною під час редагування - приблизно через 1 годину після оприлюднення. Містив реальний план подорожі наших програмістів під час відпустки.]
Так що мріяти про «$500К» можна. Звісно, якщо було би думати в 2018-2021 головОМ, а не ногОМ.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 сер, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Спілкуюся з людьми, які раніше мешкали в Анталії але скористалися нагодою та виїхали в Канаду.
Одна з них - неповна родина: мама та син, який в минулому році закінчив «Одеську мореходку». Мама прожила в Туреччині 20 років (!). Незручно було питати, син має гени українські чи турецькі. Не важливо вже… Дивували мене безмежно: приїхали в саме дороге місто Канади Ванкувер - і там буквально «відриваються» - і концерти, і катамарани, і походи на озера та в гори. В мене було враження, що мамі не 45 років, а 16, ну може 18… «Дорвалася до безкоштовного».
Сьогодні до неї просте запитання: - Ну, що, залишаєтеся в Канаді? (мається на увазі не син, тому в рейс іти), а саме вона) Ось відповідь (цитата): - Да. Нет. Объясняю. Да. И в то же время нет. 🤣🤣🤣
P.S. Ванкувер - портове місто. Більша частина круїзних лайнерів на Аляску йде саме з цього канадського порту.
Важливо ще розуміти, що ці 50 Євро з банок - че вже чисте нетто. А його зарплата програміста в 15 Євро ще обкладалася 40% податками. Не та країна побудувала комунізм.
Сьогодні продовжив спілкуватися за пані Тетяною, яка "знайшла себе в Канаді" після довгого проживання в Туреччині. Обговорювали мій позаминулорічний візит в Канаду (я прилетів із Сан Францисько, де був тиждень, в Канаду та перебував там 2 тижня, базуючись в основному в місті Калгарі, провінція Альберта. Саме з Калгарі в червні 2023 відправився в Дублін (Ірландія)).
Додала таке (мова оригіналу без редагування): "Ми з чоловіком були в Альберті в цьому році, і хочу вам сказати, що порівняно з Квебеком дуже все відрізняється. У Альберті зовсім інша ментальність, більш консервативні настрої, краще працює державна система, суттєво меньші податки, більш заможні люди, меньш наркотиків та безхатьок.
(Примітка моя: я теж наполегливо шукав наркоманів та безхатьок, але ніде не знайшов)
Нам дуже сподобалася Альберта. Більш того, ми були запрошені як гості до українського села Вігревіля, що від Едмонтону о 1.5 години на Схід їхати і були вражені кількістю українців, що там мешкають багато поколінь, ніби ми були вдома, в Україні. Це просто неймовірне щось!
То ж у цілому хочу вам сказати, що в Канаді різні Провінції мають дуже багато відмінностей, як різні країни і лише єдине, що їх поєднує - це мапа".
Примітка моя: це те, про що ми не один раз говорили на цій гілці і до чого ніяк не можуть звикнути наші люди: - Сполучені шати Америки - це сполучення РІЗНИХ окремих держав з різними законами та Правилами життя. - Канада - федеративна конституційна монархія з парламентською системою правління, що входить до складу Співдружності націй; її главою є монарх Великобританії (як король Канади). До складу федерації входять 10 провінцій та 3 території. І ці провінції є в певному смислі окремими державами.
Пані Тетяна додала із сумом: "Податки у Квебеці космічні..."