Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:19

Круто Трамп взявся. Не повезло чувакам.
Якось мекси на нелегалці десятиріччями в США сидять без депортації.
https://censor.net/ua/photonews/3569504 ... -bijentsiv
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 20:55

  Bolt написав:Круто Трамп взявся. Не повезло чувакам.
Якось мекси на нелегалці десятиріччями в США сидять без депортації.
https://censor.net/ua/photonews/3569504 ... -bijentsiv

Прямо через Медика-Шегині депортував? В нас вже там кордон з USA? :shock:
