Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 25 сер, 2025 09:26
Еміграція, заробітчанство
News from France
Отак радієш-радієш, що дитина вступила на навчання в університет Франції, а глянув в календар: скоро початок навчального року.
Треба ж десь жити…
Береш в руки «піонерський горн» - дуєш в нього:
«Люди! Допоможіть вирішити питання з квартирою в оренду!»
А у відповідь від наших українців:
«Житло краще шукати напряму через господарів чи людей, що вже зняли і шукають собі сусідів в квартиру (colocataire). Обережно, є багато шахраїв!
Для агенцій потрібно мати солідне досьє, де офіційна зарплата в три рази більше, чим орендна плата плюс гаранта з високою зарплатою, який зможе заплатити за вас борг, в разі несплати.
Там на одну квартиру до десятка чи два кандидатур.
Зараз криза житла в Франції , бажаючих зняти більше, чим пропозицій.»
Трохи легше тому, хто мислив стратегічно:
Завтра зі Львова на Польшу виїжджають дідусь та бабуся того студента, що вчиться в Познані - на авто - привезуть онуку купу смаколиків в ту квартиру, де буде жити студент другого курсу, а квартиру купили дідусь та бабуся ЗАВЧАСНО, а з Польщі поїдуть ДО СЕБЕ В ІСПАНІЮ, де на їх чекає квартира, куплена років 7 тому за 170 000€.
Це невеличке курортне місто Calp - неподалік від міста Бенідорм.
Місто невеличке, а ціни «величкі» - приватна оселі стартує щ ціни в 400 000€.
Ну це для бідноти.
Сказали, що у віллах по 1 000 000€ живуть - ви думаєте хто?
Вгадали: українці…
-
5
Додано: Пон 25 сер, 2025 10:21
Спочатку смаколики відберуть польскі митники бо"nie wolno", дадуть мандата 200 зл. А в Іспанії виявиться, що на їх віллі живуть окупаси. 😎
1
