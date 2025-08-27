Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2923292429252926 Додано: Вів 26 сер, 2025 22:51

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Идеальный для банка первый взнос 20%Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метрНапример 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыспервый взнос 180 000 злотыхпроцентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.

Цікаво, де Ви взяли таку низьку ставку в 6,2%?

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Najlep ... 90968.html

Цікаво, де Ви взяли таку низьку ставку в 6,2%?

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Najlep ... 90968.html

Тут найменший RRSO 7,05%. І це банк 100% з якимось "додатковими" умовами.

Додано: Вів 26 сер, 2025 23:05

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Идеальный для банка первый взнос 20%Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метрНапример 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыспервый взнос 180 000 злотыхпроцентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.

А відео про Німеччину, 10% початковий внесок (на першу квартиру збирала 2 роки, 13К євро), іпотека 3% (крайня 3.5%), виплата по іпотеці рівна оренді (в якій живуть), а в інших оренда перекриває виплату (перший рік невеликий плюс в 70 євро і з кожним роком плюс збільшується).

А відео про Німеччину, 10% початковий внесок (на першу квартиру збирала 2 роки, 13К євро), іпотека 3% (крайня 3.5%), виплата по іпотеці рівна оренді (в якій живуть), а в інших оренда перекриває виплату (перший рік невеликий плюс в 70 євро і з кожним роком плюс збільшується).

Але аудитор великої четвірки перекинув стрілки на Польщу.

Додано: Вів 26 сер, 2025 23:07

Маю рахунок Select в банку Santander, там треба кілька умов виповнити(наприклад щомісячне поповнення мінімум на 10 000 злотих)

Та в mBank mKonto Intensive 10% перший внесок під 6,4% річних

Додано: Вів 26 сер, 2025 23:11

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Идеальный для банка первый взнос 20%Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метрНапример 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыспервый взнос 180 000 злотыхпроцентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет.

А відео про Німеччину, 10% початковий внесок (на першу квартиру збирала 2 роки, 13К євро), іпотека 3% (крайня 3.5%), виплата по іпотеці рівна оренді (в якій живуть), а в інших оренда перекриває виплату (перший рік невеликий плюс в 70 євро і з кожним роком плюс збільшується).

Але аудитор великої четвірки перекинув стрілки на Польщу. А відео про Німеччину, 10% початковий внесок (на першу квартиру збирала 2 роки, 13К євро), іпотека 3% (крайня 3.5%), виплата по іпотеці рівна оренді (в якій живуть), а в інших оренда перекриває виплату (перший рік невеликий плюс в 70 євро і з кожним роком плюс збільшується).Але аудитор великої четвірки перекинув стрілки на Польщу.

Авторка відео купувала квартиру вартістю 120 000 евро в 2019 році, тому 13 000(разом з оплатами) і дорівнює 10% першого внеска по іпотеці.

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Додано: Сер 27 сер, 2025 00:11

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

до чого тут Польща (і планування міжвоєнних будинків з г і палок), якщо обговорюється відео про інвестстратегію в нерухомість Німеччини (відео)?

Додано: Сер 27 сер, 2025 00:12

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

Краков ще вранці був в Польщі, і згадується в цитаті. А що ви там обговорюєте то ваші проблеми

Додано: Сер 27 сер, 2025 01:26

Идеальный для банка первый взнос 20%

Средняя цена по Кракову 15 000 злотых за метр

Например 3 комнатная 60 метров*15 000= 900тыс

первый взнос 180 000 злотых

процентная ставка будет 6,2% годовых на данный момент(в сентябре обещают понижение)

Ежемесячный платеж вместе со всеми страховками будет от 5 до 6 тыс, если на 20лет. Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к Досі складно прийняти, що в Польщі планування ненайкращих часів совка. 3к в 60 метрів, коли в сучасному будинку в Україні це вважатиметься маленькою 2к чи просторою 1к

до чого тут Польща (і планування міжвоєнних будинків з г і палок), якщо обговорюється відео про інвестстратегію в нерухомість Німеччини (відео)? до чого тут Польща (і планування міжвоєнних будинків з г і палок), якщо обговорюється відео про інвестстратегію в нерухомість Німеччини (відео)?

В рейхе тоже надо знать где брать.

Хомяк вон писал что наберёт себе в дерёвне под КарлМарксШтадтом шикарных домов доХонекерных времён дешевле чем такой же шлак в частном секторе Борщаги.

Кому он их сдавать дороже ипотеки собирался и не надо ли их перед этих недорого(дешевле входа в бетон или хотя бы паритет) откапиталить руками новых цыганоГэДэРовцев - не уточнял.

В ФРГ в сёлах народ живёт и даже жирует.

но на свежих G63 и S580 почему то не ездит. Ездят на аудюхах гольф класса.

В рейхе тоже надо знать где брать.

Хомяк вон писал что наберёт себе в дерёвне под КарлМарксШтадтом шикарных домов доХонекерных времён дешевле чем такой же шлак в частном секторе Борщаги.

Кому он их сдавать дороже ипотеки собирался и не надо ли их перед этих недорого(дешевле входа в бетон или хотя бы паритет) откапиталить руками новых цыганоГэДэРовцев - не уточнял.

В ФРГ в сёлах народ живёт и даже жирует.

но на свежих G63 и S580 почему то не ездит. Ездят на аудюхах гольф класса.

Хотя домик в 500-700куе становится нормой.

Додано: Сер 27 сер, 2025 02:13

Я не специалист в этом вопросе, но краем уха правой пятки левой ноги слышал, что в некоторых демштатах можно БЫЛО получить права вообще без документов. И вот получается, что будучи "легалом" получили права и на основании их потом СДЛ (надо иметь стаж обычных прав до получения СДЛ), потом статус "фсЁ", а права все еще действуют.Я не специалист в этом вопросе, но краем уха правой пятки левой ноги слышал, что в некоторых демштатах можно БЫЛО получить права вообще без документов.

Не путайте процедуры получения прав и CDL. Они разные.

Получить обычные права действительно можно без разрешения на работу, как и без знания языка. Но вот для получения CDL такое разрешение необходимо, наличия обычных прав не достаточно. И это федеральное требование.



Не путайте процедуры получения прав и CDL. Они разные.

Получить обычные права действительно можно без разрешения на работу, как и без знания языка. Но вот для получения CDL такое разрешение необходимо, наличия обычных прав не достаточно. И это федеральное требование.

Стаж обычных прав не нужен. Достаточно факта их наличия. Люди приезжают и через месяц садятся на трак. При этом наличие иностранных прав и иностранного опыта в расчет не берется от слова вообще.



Вы меня недопоняли, я имел ввиду, что получив СДЛ будучи в статусе и с разрещением на работу, после утраты статуса и разрешения на работу, СДЛ остается.

Тракдрайверы обычно работают по 1099 поэтому никто не спрашиваеет действует ли разрешение на работу.

Именно таким образом можно иметь СДЛ не имея разрешения на работу.

Вы меня недопоняли, я имел ввиду, что получив СДЛ будучи в статусе и с разрещением на работу, после утраты статуса и разрешения на работу, СДЛ остается.

Тракдрайверы обычно работают по 1099 поэтому никто не спрашиваеет действует ли разрешение на работу.

Именно таким образом можно иметь СДЛ не имея разрешения на работу.

Кстати, на одном из новостных каналов на ЮТ , украинка спрашивала что ей делать - она продолжала работать после окончания статуса и разрешения на работу . Тут провтык ее работодателя, но и ее тоже.

