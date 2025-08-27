Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Интересно почему в Польше такие высокие ставки на ипотеку? В Испании 2-3%, в Германии 3-3.5%, а в Польше от 6%. С 6% конечно никакая аренда не покроет платежи по ипотеке. Может у вас там и депозиты дают по 4-5% годовых и тогда впринципе все эти игры с недвигой не имеют смысла. Просто у нас депозиты это что-то типа 1% годовых - вообще нет смысла их смотреть.

Власна валюта, власний популізм, власна інфляція, власні ставки на іпотеку.

З іншого боку власна економіка росте, а не стагнує як в зоні євро.

Власна валюта, власний популізм, власна інфляція, власні ставки на іпотеку.
З іншого боку власна економіка росте, а не стагнує як в зоні євро.
Якщо ВВП за рік росте на 3%, а інфляція 6%, то це краще чим ріст ВВП 0%, а інфляція 3%.

Зараз депозити в середньому біля 3,5% до оподаткування. Але і іпотека не 6%, а біля 7,5-8%, я скидував вище таблицю. Інфляція щось біля 3%.

В Польше тоже были ставки около 3,5-4,5% до ковида. А потом пошли все эти вертолетные деньги, постоянное повышение минималки, война - и инфляция стала двузначной. Соответственно, и учетную ставку Национальный банк пока держит высоко. В еврозоне такой инфляции не было.

Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче.

Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты.

Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.



Насколько я знаю, среди водителей эти штаты не считаются самыми легкими для получения CDL. Более того, некоторые с этой целью "временно переселяются" в ту самую Флориду. Поменять CDL на местные потом легче.

Мне это видится дежурным наездом на демократические штаты.

Или опять тема выдачи CDL подменяется темой выдачи обычных прав.

Я далек от восхищения демократами, но ради справедливости должен заметить, что дальнобойщики работают и зарабатывают, а демократы заботятся совсем не о таких.

Форумчанин року Повідомлень: 8720 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6473 раз. Подякували: 21621 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 13:35 Панове змусили подивитися, яка практика іпотеки у Франції.

Візьмемо МІНІМАЛЬНУ ціну на садибу в 240 000 євро.

Арифметика тут така:

- ціна квадратного метра мінімум 1690 євро за кв.м.

- присадибна ділянка може бути від 3 до 100 соток землі;

- оплата нотаріусу за всі операції купівлі продажу (сплачує Покупець): 19 200 євро;

(Le montant estimé est donné à titre indicatif. Les frais de notaire représentent environ 8% du prix pour les biens anciens et 3% du prix pour les biens neufs.)

- повна ціна для Покупця (ріелтору він нічого не платить взагалі - то справа відносин між продавцем та ріелтором): 259 200 євро;

- величина кредиту: 240 000 євро;

- перший внесок 20% або 48 000 євро;

- термін іпотеки: 20 років (максимальний 25 років);

- сума позики: 211 200 євро;

- відсоткова ставка: 3,4 відсотка;

- ціна кредиту: 80 160 євро;

- Mensualités (щомісячні платежі): 1 214 € / mois*



Для довідки: у Франції це - мінімалка. Таку зарплатню отримують - як правило - наші українці, які працюють у Франції. Українські студенти отримують стипендію 700 євро. akurt

Додано: Сер 27 сер, 2025 17:02

(обсяг мозку (якщо такий взагалі є) в кубічних сантиметрах) х (2 євро). Щотижнево.

Все за "Методом Лагранжа", який тут озвучував пан флайман.



P.S. Зараз спілкуюся з паном Тарасом - мешканцем Анталії - мандрує Грузією, в Батумі - ще не розкрив секрет, чи хоче саме там щось купити - в тому місті, де письменник флайман - вже біля 430 000 (!) дурнуватих пустопорожніх повідомлень на форумі - що тільки не зробиш, аби не працювати - колись планував купити на 42-му поверсі квартирку. В Батумі...

Здається, тоді мова йшла про інвестицію в сумі не більше 30 000 доларів.



Надіслав мені пане Тарас фото з обмінного пункта:



Коментар його до фото такий:

"10 років тому курс в цій країні до ліри був 1 до 1... досі вважаєте, що в Туреччині все ок? Просто перевіряю)"



Я в Грузії останній раз був в 2022 році - саме в Батумі - їздив чисто, щоби подивитися: куди флайман буде вкладати гроші - він хотів в Батумі. Курс тоді не пам"ятаю. Взагалі щорічно з 2010 по 2017 роки катався на лижах в Гудаурі...

Свій репортаж про відвідування Батумі в 2022 птут оприлюднював.



Але воно не вклалося ні в Батумі, ні в Анталію, і в Філіппіни, ні в Польщу, ні в Нікарагуа, ні в Гондурас, ні в Монголію, ні в омріяну - колись тут рота не закривав - так нахвалював - Болгарію - нікуди - окрім кинутою Богом недобудови Бучі та покинутої Богом недобудови Жулян.

Бува...

Формула дуже проста:
(обсяг мозку (якщо такий взагалі є) в кубічних сантиметрах) х (2 євро). Щотижнево.
Все за "Методом Лагранжа", який тут озвучував пан флайман.

P.S. Зараз спілкуюся з паном Тарасом - мешканцем Анталії - мандрує Грузією, в Батумі - ще не розкрив секрет, чи хоче саме там щось купити - в тому місті, де письменник флайман - вже біля 430 000 (!) дурнуватих пустопорожніх повідомлень на форумі - що тільки не зробиш, аби не працювати - колись планував купити на 42-му поверсі квартирку. В Батумі...
Здається, тоді мова йшла про інвестицію в сумі не більше 30 000 доларів.

Надіслав мені пане Тарас фото з обмінного пункта:

Коментар його до фото такий:
"10 років тому курс в цій країні до ліри був 1 до 1... досі вважаєте, що в Туреччині все ок? Просто перевіряю)"

Я в Грузії останній раз був в 2022 році - саме в Батумі - їздив чисто, щоби подивитися: куди флайман буде вкладати гроші - він хотів в Батумі. Курс тоді не пам"ятаю. Взагалі щорічно з 2010 по 2017 роки катався на лижах в Гудаурі...
Свій репортаж про відвідування Батумі в 2022 птут оприлюднював.

Але воно не вклалося ні в Батумі, ні в Анталію, і в Філіппіни, ні в Польщу, ні в Нікарагуа, ні в Гондурас, ні в Монголію, ні в омріяну - колись тут рота не закривав - так нахвалював - Болгарію - нікуди - окрім кинутою Богом недобудови Бучі та покинутої Богом недобудови Жулян.
Бува...
Слава Богу - перехрестимося - не у всіх...

Спреды весьма впечатляют!

Форумчанин року Повідомлень: 8720 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6473 раз. Подякували: 21621 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 сер, 2025 17:31 Саме цікаве, що пан Тарас задумав...

Жовнір не простий - не відомий всім "молодий" з Філіппін.

Він прилетів в Грузію з Дубая.

А взагалі останні років 5-6 жив в Анталії.

Це щось задумав... Цікаво, цікаво...

Він на Туреччину дуже ображений останні 2 роки: там створив з української діаспори величезний бізнес - взявся здавати в оренду не менше 10 чи 20 квартир замість власників - по Договору з ними.

Плюс дві свої. Плюс як "чорний рієлтор"...

А турки з 2022 року наклали на той бізнес справжню "покуту" (покута - покарання за вчинений злочин; в даному випадку ніхто з тих українців - власників за здачу в короткострокову оренду квартир за баснословними цінами НЕ платив податків).

Лається жорстко. Навіть розлучився з четвертою вже по рахунку жінкою.



Але і з Дубаєм якось не склалося... хоча прожив там 2 місяці та спілкувався з нашими з тієї ж серії: "чорні" чи не чорні - я ж їх не знаю - рієлтори. akurt

Santander есть и в США, не знал что он испанский.

Хотя тут и Popular есть, вроде французский. Хорошие %% давал по депо, намного больше чем мой Чейз.

Santander есть и в США, не знал что он испанский.
Хотя тут и Popular есть, вроде французский. Хорошие %% давал по депо, намного больше чем мой Чейз.
Но я имел дело у Украине с их дочкой укрссибом и помня какие они на всю голову конченые...

