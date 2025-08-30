Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В українській діаспорі Канади - раптове замішання, тривожна метушня; переляк, викликаний таким замішанням. Найбільш знаменитий український блогер - "Канадський Марк", який вже років 20 мешкає в Канаді, має свій будинок та стабільну роботу - раптом оголосив, що хоче щось змінити все в житті та переїхати жити в Європу. Ще не відомо: це він так пожартував (ніби-то ні), хоче набрати більше переглядів сенсацією, чи дійсно захотів "На волю, в пампаси!" (с)
Ну, здивував... Ну, подивимося...
P.S. Звісно, він давно має громадянство Канади. Щось попередньо вже готував - десь місяць тому зробив поїздку в США і був в Каліфорнії.
му*** який на Клікбейтних назвах робить собі перегляди. Раз дивився 15 ти хвилинний ролік, під назвою щось типа"Канадійці були в шоці від українців". Суть якого, що до українців які орендували житло в канадців, прийшли якось його власники і були здивовані від чистоти, кус підтримували орендаря. Нагадуючи відео на 15 хв звіздежа.Побюсч періодично відоси , то українці тікають з Польщі до Канади, а через два тижня "Чому українці тікають з Канади до Польщі?!" Короче відписався від того му***. Дивлюсь він вже 211 тис підписоти накрутив. Мені тяжко сказати, але я думаю, що він зі своїх говновідосиків, мінімум штуку американських баксів щомісяця має. Походу за останній час к-сть підписників впала. https://www.viewstats.com/@canadianmark/channelytics
Сибарит написав:На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты
ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою. А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати
Сибарит написав:На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты
ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою. А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати
Не варто розкидатися безапеляційними заявами. Ну хіба що ставку ігнорувати дійсно нерозумно, але високу ставку ніякий ануїтет не приховає.
Сибарит написав:На практике, при ипотеке на десятилетия, стоит просчитывать разные варианты
ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою. А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати
Нарешті хоч одна твереза думка. А то понавигадували щось про "стабільність" і "зрозумілість". Ануітет виглядає більш привабливішим тому, що дозволяє взяти кредит на більшу суму за однакової суми місячного платежу, яка, згідно з сучасними правилами, розраховується банком на підставі доходів клієнта. Оскільки банку вигідніше розтягнути кредит якнайдовше, то він зацікавлений в занижені максимальної суми і схилянні клієнта до ануітетної схеми.
Якщо клієнт з клепкою, він може перетворити ануітетну схему на класичну самотужки, і не повідомляючи про це банк. Для цього треба, щоб договір дозволяв передчасне погашення без санкцій, і вносити в рахунок погашення кредиту додаткову суму з кожним плановим платежем. Звісно, якщо це, на думку позичальника, вигідно.