Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:27

Нью-Васюки

  Bolt написав:Цікаво, це буде якоюсь альтернативою для депо, ОВГЗ чи оренди.

https://censor.net/biz/news/3572328/v-u ... voyi-birji

Нью-Васюки
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:15

Еміграція, заробітчанство

News from France

Спілкуюся з українською діаспорою у Франціі.
Одна пані задає питання:

«…батьки їдуть до Франції, вони 70+, мама на колясці, тато теж погано ходить, інваліди. Знайомих не мають, чи можуть вони поїхати до центру розміщення в будь яке місто, або тільки до Парижа?»

Відповідь наші дали таку:
«У Парижі повний треш! У таборі нормальна людина, здорова людина не витримає! В Парижі зробили єдиний центр де поселяють - більше в містах не посилають… якщо маєте адрес і де жити то можна, щоб ви мали на увазі - за ними догляду не буде - ви мусите доглядати самі за своїми батьками і вони тут не зможуть оформити пенсії по інвалідності. Якщо ви будете мати субсидиарну захист, то можете оформляти батькам пенсію. Якщо ви з окупованих територій: Одеса Харків Миколаїв Дніпро Донецьк і ще 4 міста то можете спокійно оформляти «Субсидиарний захист» на 4 роки, але не можна 4 рокі їздити в Україну. Нехай щастить вам і вашим батькам».

Ех, важкі часи…
Моя мама все життя говорила: «Аби не було війни!»
akurt
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 14:50

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Щось позитивно зрушилося в Канаді: раптом Міграційна служба почала рухати тисячі заявок на надання Виду на проживання.
Причому таких заявок, які лежали без руху вже більше року.
Правда, поки що тільки провінція Манітоба (там, де Вінніпег).
Нашим людям здалося, що побачили світло в кінці тунелю: треба ж планувати життя далі трьох передбачених Програмою CUAET років…
akurt
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:40

Re: Еміграція, заробітчанство

Так, знайомі отримали запрошення, чи як воно там називається. І ще більше 1800 людей
Faceless
