#<1 ... 2940294129422943 Додано: Пон 08 вер, 2025 04:59 Re: Еміграція, заробітчанство Бетону должно понравиться.

В начале ролика 2 иммигранта.

Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.

Вроде как в Дубаях был.

Ну и здоровый добрый юмор.

rjkz

Повідомлень: 17752 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8673 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 09:30 До пана Арнольда треба відноситися з повагою: зараз досить вдало заробляє гроші в Європі.

Цілодобово по ТБ іде реклама садового інструменту від компанії ParkSide.

Впевнено рекламує шуруповерти та засоби обрізання гілок.

Навіть я «купився»: маю електричний подовжувач на 15 м.

Реклама чесна: якісні інструменти та все для дому в надширокому асортименті.

Прямо дивно: компанія продукує все на світі від звичайних шурупів по дереву (правда із незвичайним засобом для закручування - в кожну коробку додається «біта» особливої 8-и гранноі форми Н25) до подрібнювачів гілок та електричних ножівок.

Цікаво, що все це продається в LIDL.

Так що колишній губернатор Каліфорнії та зірка екранів час не марнує! akurt

Повідомлень: 11251 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 09:42 Еміграція, заробітчанство

News from Canada

(Або «Важкою вона є, царська каторга»)



News from Canada

(Або «Важкою вона є, царська каторга»)



З лютого 2024 року в Канаді живуть та працюють члени родини моєї племінниці: чоловік+жінка+двоє дітей 10 та 13 років).



Виповнився 1 рік як племінниця, після того як довго шукала роботу, почала працювати та працює в магазині Second Hand.

Ось свіжий погляд на життя.

(Нагадаю: ні вона, ні він не мали і не мають ніякої спеціальної освіти, ніякої професії, взагалі «університетів не кінчали»).



«Я пропрацювала вже рік у своєму теперішньому центрі і мені підняли зарплату на 32 центи на годину…



Якщо правду, то треба шукати нову роботу. Але мова моя краще не стала, доводі страшно йти на нову, та й умови не скрізь хороші.



Тут усі працюють так як ніде, втомлюєшся фізично на роботі на будь-якому місці, скрізь: тут виживають із персоналу всі соки.



Я за рік "вигоріла" на роботі, ніби я 5 років пропрацювала на цегельному заводі.



Вчитися дуже дорого і складно, тому більшість молоді місцевої НЕ навчаються, а працюють на важких роботах.

У нас на фірмі купа канадців, які там по 20-30 і більше років працюють на однакових позиціях та їм ОК.

Як прийшла касиром у 17 - так і пішла касиром у 72 ... не хочуть відповідальності та зростання…»



(Кінець цитат)



P.S. Чоловік працює «на доставці» в ті години, коли не лежить на канапі, покурючи індійські наддешеві цигарки (3,5 $ пачка) та протягуючи пиво з банки по 0,5$.

А дітям - рай, в школу бігають, підстрибуючи від задоволення… akurt

Повідомлень: 11251 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 10:46 rjkz написав: Бетону должно понравиться.

В начале ролика 2 иммигранта.

Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.

Вроде как в Дубаях был.

Ну и здоровый добрый юмор.

Бетону должно понравиться.В начале ролика 2 иммигранта.Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.Вроде как в Дубаях был.Ну и здоровый добрый юмор.

Как же он задрал, этот Владимир. Юмором это было первые 54 ролика на 247м ролике, с одним и тем же сюжетом, это уже выглядит как один зациклившийся рилз. "Когда не чувствуешь когда надо вовремя остановиться". Как же он задрал, этот Владимир. Юмором это было первые 54 ролика на 247м ролике, с одним и тем же сюжетом, это уже выглядит как один зациклившийся рилз. "Когда не чувствуешь когда надо вовремя остановиться". airmax78

В начале ролика 2 иммигранта.

Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.

Вроде как в Дубаях был.

Ну и здоровый добрый юмор.

Бетону должно понравиться.В начале ролика 2 иммигранта.Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.Вроде как в Дубаях был.Ну и здоровый добрый юмор.

Как же он задрал, этот Владимир. Юмором это было первые 54 ролика на 247м ролике, с одним и тем же сюжетом, это уже выглядит как один зациклившийся рилз. "Когда не чувствуешь когда надо вовремя остановиться". Как же он задрал, этот Владимир. Юмором это было первые 54 ролика на 247м ролике, с одним и тем же сюжетом, это уже выглядит как один зациклившийся рилз. "Когда не чувствуешь когда надо вовремя остановиться".



Шопаделать.

"Актер одной роли".

Зато Шварцу зашло.

Когда-то он на баскетбольной площадке возле КПИ (если я не ошибаюсь) ботана изображал.

Как-бы пока прет, то эти пранки и делает.

И я так понимаю неплохо зарабатывает на контенте и теперь на своем бренде.

В целом, чувак некисло тягает железо, и в целом много чего физически может.

Ну и лучше быть в такой форме, и вести здоровый образ жизни чем наоборот.

Шопаделать."Актер одной роли".Зато Шварцу зашло.Когда-то он на баскетбольной площадке возле КПИ (если я не ошибаюсь) ботана изображал.Как-бы пока прет, то эти пранки и делает.И я так понимаю неплохо зарабатывает на контенте и теперь на своем бренде.В целом, чувак некисло тягает железо, и в целом много чего физически может.Ну и лучше быть в такой форме, и вести здоровый образ жизни чем наоборот.Так-же как некогда в видеосалонах пример Шварца в свое время мотивировал многих идти в спортзал, китайские боевики привели к популяризации восточных единоборств. В НЙ подростки или в Роблокс/Майнкрафт по домам рубятся или, если родители компами не обеспечили, дурь курят (так и хочется написать "за гаражами", но нет, в открытую. Черные в основном). rjkz

Повідомлень: 17752 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8673 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 18:03 Re: Еміграція, заробітчанство

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... em-grivnya Удивительные вещи в мире происходят: rjkz

Повідомлень: 17752 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8673 раз. Подякували: 5489 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 19:06 Дійcно, дивні речі відбуваються: чергову людину, яка за останні 2/3 сторіччя не була в Туреччині жодного (!) разу, раптом хвилює курс турецької ліри, якої в них зроду не було (!), до української гривні, якої в декого не було в наявності багато-багато років....



Невже назбирали гроші на відпочинок в Туреччині?

Реально дивні речі відбуваються... akurt

Повідомлень: 11251 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 19:12 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: Бетону должно понравиться.

В начале ролика 2 иммигранта.

Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.

Вроде как в Дубаях был.

Ну и здоровый добрый юмор.

Бетону должно понравиться.В начале ролика 2 иммигранта.Один из Австрии, второй - бывший киевлянин.Не знал, что Владимир уже в США.Вроде как в Дубаях был.Ну и здоровый добрый юмор.

Как же он задрал, этот Владимир. Юмором это было первые 54 ролика на 247м ролике, с одним и тем же сюжетом, это уже выглядит как один зациклившийся рилз. "Когда не чувствуешь когда надо вовремя остановиться". Как же он задрал, этот Владимир. Юмором это было первые 54 ролика на 247м ролике, с одним и тем же сюжетом, это уже выглядит как один зациклившийся рилз. "Когда не чувствуешь когда надо вовремя остановиться".



Шопаделать.

"Актер одной роли".

Зато Шварцу зашло.

Когда-то он на баскетбольной площадке возле КПИ (если я не ошибаюсь) ботана изображал.

Как-бы пока прет, то эти пранки и делает.

И я так понимаю неплохо зарабатывает на контенте и теперь на своем бренде.

В целом, чувак некисло тягает железо, и в целом много чего физически может.

Ну и лучше быть в такой форме, и вести здоровый образ жизни чем наоборот.

Так-же как некогда в видеосалонах пример Шварца в свое время мотивировал многих идти в спортзал, китайские боевики привели к популяризации восточных единоборств. В НЙ подростки или в Роблокс/Майнкрафт по домам рубятся или, если родители компами не обеспечили, дурь курят (так и хочется написать "за гаражами", но нет, в открытую. Черные в основном). Шопаделать."Актер одной роли".Зато Шварцу зашло.Когда-то он на баскетбольной площадке возле КПИ (если я не ошибаюсь) ботана изображал.Как-бы пока прет, то эти пранки и делает.И я так понимаю неплохо зарабатывает на контенте и теперь на своем бренде.В целом, чувак некисло тягает железо, и в целом много чего физически может.Ну и лучше быть в такой форме, и вести здоровый образ жизни чем наоборот.Так-же как некогда в видеосалонах пример Шварца в свое время мотивировал многих идти в спортзал, китайские боевики привели к популяризации восточных единоборств. В НЙ подростки или в Роблокс/Майнкрафт по домам рубятся или, если родители компами не обеспечили, дурь курят (так и хочется написать "за гаражами", но нет, в открытую. Черные в основном).

У нас все вторично. Даже пранки. На баскетбольной площадке были совсем другие пацаны, но не суть. Они тоже очень примитивно косплеили серию видосов которые записывает один околобаскетбольный трюкач по прозвищу Проф (тоже достал уже - 100500 видосов +/- одинаковых).

https://www.youtube.com/watch?v=GgIxIZhEAs0

43 млн просмотров... капец...

У нас все вторично. Даже пранки. На баскетбольной площадке были совсем другие пацаны, но не суть. Они тоже очень примитивно косплеили серию видосов которые записывает один околобаскетбольный трюкач по прозвищу Проф (тоже достал уже - 100500 видосов +/- одинаковых).

https://www.youtube.com/watch?v=GgIxIZhEAs0

43 млн просмотров... капец...

Это конечно не такое мрачнейшее днище как "детский контент" и "распаковка" от наших бывших соотечественников (тоже перебравшихся в штаты) но куда-то в ту сторону. У нас все вторично. Даже пранки. На баскетбольной площадке были совсем другие пацаны, но не суть. Они тоже очень примитивно косплеили серию видосов которые записывает один околобаскетбольный трюкач по прозвищу Проф (тоже достал уже - 100500 видосов +/- одинаковых).43 млн просмотров... капец...Это конечно не такое мрачнейшее днище как "детский контент" и "распаковка" от наших бывших соотечественников (тоже перебравшихся в штаты) но куда-то в ту сторону. airmax78

Дякую. Подивився.

Перегляду трохи заважають речення, які з"являються весь час на екрані:

"ХЗ как набравшиеся кредитов на машины и дома, а такие есть, это все тянут, оставшись без работы. Что-то в последнее время нет оптимистических публикаций про Ю4Ю ни на Ютубе ни на форумах.



Если Заробитчанство, то надо понимать, что это все может кончится в любой момент и обзаводиться якорями (машина, недвига) не стоит.



Но что делать людям с конкретно-образным мышлением? Когда надо в ФБ показать "успешный успех" как можно быстрее?"



Ну, після 03:30 починається повна вакханалія чорношкірих, а той товстий афроамериканець на 03:40 дико кричить:

"These are black areas where whites are not welcome. This does not mean that whites are killed there, although this happens, blacks are killed there too, so everything is fine, there is no talk of racism.

There is a permanent smell of dope there."



До речі, відео знято тут:

Реально прикольне відео.Дякую. Подивився.Перегляду трохи заважають речення, які з"являються весь час на екрані:"ХЗ как набравшиеся кредитов на машины и дома, а такие есть, это все тянут, оставшись без работы. Что-то в последнее время нет оптимистических публикаций про Ю4Ю ни на Ютубе ни на форумах.Если Заробитчанство, то надо понимать, что это все может кончится в любой момент и обзаводиться якорями (машина, недвига) не стоит.Но что делать людям с конкретно-образным мышлением? Когда надо в ФБ показать "успешный успех" как можно быстрее?"Ну, після 03:30 починається повна вакханалія чорношкірих, а той товстий афроамериканець на 03:40 дико кричить:"These are black areas where whites are not welcome. This does not mean that whites are killed there, although this happens, blacks are killed there too, so everything is fine, there is no talk of racism.There is a permanent smell of dope there."До речі, відео знято тут:

https://maps.app.goo.gl/XRoDSiwDEx3TukxJ7 akurt

Повідомлень: 11251 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1467 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 вер, 2025 19:54 Re: Еміграція, заробітчанство

https://censor.net/ua/videonews/3572844 ... iyu-trampa



23-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до США, знайшли вбитою у станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.



Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.



"Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?", - відповів Трамп журналісту, який уточнив, що відео з’явилося у мережі лише нещодавно, хоча злочин стався ще у серпні.



У відповідь Трамп пообіцяв розібратися у справі.



"Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку", - сказав лідер США.



Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.



За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.



"Найближчих родичів пані Заруцької було повідомлено про її смерть та про цю оновлену інформацію у справі", - зазначили там.



Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.



У США вбили 23-річну біженку Ірину Заруцьку: Трамп пообіцяв дізнатися деталі. ВIДЕО23-річну українку Ірину Заруцьку, яка нещодавно приїхала до США, знайшли вбитою у станції легкорейкового транспорту у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається всі деталі справи.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News."Жахливо. Я про це не чув. Коли це сталося?", - відповів Трамп журналісту, який уточнив, що відео з'явилося у мережі лише нещодавно, хоча злочин стався ще у серпні.У відповідь Трамп пообіцяв розібратися у справі."Я перегляну відео і дізнаюся всі деталі до завтрашнього ранку", - сказав лідер США.Що відомо про вбивство Ірини Заруцької?Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу."Найближчих родичів пані Заруцької було повідомлено про її смерть та про цю оновлену інформацію у справі", - зазначили там.Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України. Джерело: https://censor.net/ua/v3572844

Дика історія, бо в США БЛМ - і те що нігер вбив білу дівчину - замовчувалося у СМІ, самі нігери почали збирати для вбивці гроші на адвоката в розмірі 1 00 000 дол США - дівчину вбили ще 23 серпня - а СМІ тільки прокинулись. Надіюсь як дойшло до Трампа - судова система сша не зможе вбивцю випустити і по старим традиціям його казнять на ел. стільці. Насправді США доволі небезпечна країна, дикий випадокДика історія, бо в США БЛМ - і те що нігер вбив білу дівчину - замовчувалося у СМІ, самі нігери почали збирати для вбивці гроші на адвоката в розмірі 1 00 000 дол США - дівчину вбили ще 23 серпня - а СМІ тільки прокинулись. Надіюсь як дойшло до Трампа - судова система сша не зможе вбивцю випустити і по старим традиціям його казнять на ел. стільці. BIGor

Повідомлень: 10138 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1469 раз. Подякували: 1869 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2940294129422943

