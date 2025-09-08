RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 22:13

Ця жахлива подія і відео обійшло увесь світ.
Всі співчувають, а вже співчувати пізно...

На відео добре видно, що загибла проігнорувала звичайні правила безпеки.
Вони однакові в кожній країні, наприклад в Україні хто скоїв злочин?
"35-річний місцевий житель, безробітний та раніше неодноразово судимий".
Де потерпіла 15-ти річна школярка линдала? Біля кладовища... О 18:30...
https://life.pravda.com.ua/society/u-ha ... zQkbDAkaDA.

Так само і на відео про загиблу бачимо, що повністю знехтувала безпекою: порожній вагон, сідає ззаду підозріла особа - ніякої ренакції - не припиняючи загибла говорити по телефону...
На жаль, порушила Правила безпеки.
Шкода. Жахливо.

Тут згадую дві речі:
1) Ми з жінкою помалу - бо натовп - рухаємося до входу в паризьке кабаре "Мулен руж".
Невідомо як між жінкою та мною раптом (!) - де й взявся - вперся 2-о метрового зросту чорношкірий - я опинився не за жінкою, а за ним! Дивлюся - а він уважніше мене дивиться на сережки жінки. Уважно роздивляється та наче й приміряється вже зірвати - можливо разом з вухами. Сережки не містили діамантів - прості фіаніти - але звичайна людина може подумати, що то діаманти та вирвати разом з шиєю... Відтіснили того збоченця.

2) В 2023 році в жовтні я був у справах в США - і треба було попасти із серця Силіконової долини - San Jose - в San Francisco. Були різні методи - а мені дуже хотілося покататися на американському диві - не смійтеся - звичайна електричка.
Це в США доволі рідкісний вид транспорту. Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько).
Так ось, НАШІ ледве мене відмовили їхати саме так - краще коротшою трасою на станцію на півдні Сан Францисько - а там краще зустрінуть на авто. Це хоч їхати за мною вдвічі далі для них та їхати через все місто з напруженими трафіком...
А чому: ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО! Наші не могли уявити, як це я поїду обраними вже маршрутом один в електричці....
"Цього НЕ можна робити! Там кримінал! Нормальні люди в електричках НЕ їздять!"

А пані не попередили. На жаль...
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 22:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько).

Самі місцеві просто натякають що Окленд небезпечний район
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 22:42

Є таке.
Саме там мешкає один наш українець, з яким я трохи знайомий.
Десь 5 років тому він купив там будинок - іпотека - за 750 000$.
Він має роботящі руки то почав його трохи ремонтувати - якраз був на вулиці біля будинка - повз йшли двоє чорношкірих і була чи музика в них гучна, чи кричали щось - він мав необережність зробити зауваження - ну що два чорношкірих добре його відлупцювали.
Реально на сходах власного будинка.
Він тепер зауваження не робить.
