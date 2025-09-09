Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Всі співчувають, а вже співчувати пізно...



На відео добре видно, що загибла проігнорувала звичайні правила безпеки.

Вони однакові в кожній країні, наприклад в Україні хто скоїв злочин?

"35-річний місцевий житель, безробітний та раніше неодноразово судимий".

Де потерпіла 15-ти річна школярка линдала? Біля кладовища... О 18:30...

https://life.pravda.com.ua/society/u-ha ... zQkbDAkaDA .



Так само і на відео про загиблу бачимо, що повністю знехтувала безпекою: порожній вагон, сідає ззаду підозріла особа - ніякої ренакції - не припиняючи загибла говорити по телефону...

На жаль, порушила Правила безпеки.

Шкода. Жахливо.



Тут згадую дві речі:

1) Ми з жінкою помалу - бо натовп - рухаємося до входу в паризьке кабаре "Мулен руж".

Невідомо як між жінкою та мною раптом (!) - де й взявся - вперся 2-о метрового зросту чорношкірий - я опинився не за жінкою, а за ним! Дивлюся - а він уважніше мене дивиться на сережки жінки. Уважно роздивляється та наче й приміряється вже зірвати - можливо разом з вухами. Сережки не містили діамантів - прості фіаніти - але звичайна людина може подумати, що то діаманти та вирвати разом з шиєю... Відтіснили того збоченця.



2) В 2023 році в жовтні я був у справах в США - і треба було попасти із серця Силіконової долини - San Jose - в San Francisco. Були різні методи - а мені дуже хотілося покататися на американському диві - не смійтеся - звичайна електричка.

Це в США доволі рідкісний вид транспорту. Хотілося проїхати через знамениті Oakland та Berkelеy (в цих приміських територіях Сан Францисько мав колись різні справи) і прямо в курортну знамениту частину - Sausalito (на півночі Сан Францисько).

Так ось, НАШІ ледве мене відмовили їхати саме так - краще коротшою трасою на станцію на півдні Сан Францисько - а там краще зустрінуть на авто. Це хоч їхати за мною вдвічі далі для них та їхати через все місто з напруженими трафіком...

А чому: ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО! Наші не могли уявити, як це я поїду обраними вже маршрутом один в електричці....

"Цього НЕ можна робити! Там кримінал! Нормальні люди в електричках НЕ їздять!"



Самі місцеві просто натякають що Окленд небезпечний район

News from Canada



Здивував хлопець з родини, яку я особисто відправляв в Канаду в 2022 році, в листопаді. Взагалі виїхали остаточно з України влітку 2021 року. В Анталії жили в орендованій досить непоганій квартирі і неподалік від моря. Батьки займалися клінінгом квартир. Працювали нелегально. Але досить успішно.



Відправляв я їх з Анталії. Повинен був відправляти: якщо би не впустили в літак з улюбленим песиком, я мусив би його забрати…



Повернувся на «старе» місто роботи - в «будівництво». Місто Вінніпег. Провінція Манітоба.

Мета: можна більше заробляти.

З цієї фірми звільнився сам ще 1,5 роки тому.

Сказав, що в його бригаді з 8 чоловіків «всі сильно піднялися в зарплатні», фірма розвивається.



Спитав я, скільки може заробляти?

Спочатку була класична стандартна відповідь для Канади: залежить від того, яка особисто у тебе буде «ставка» погодинної оплати.

Зараз він може виходити на 3 000 С$ на місяць.

Згодом більше.

Здається, раніше в нього було 1500…2000.



Етапи великого трудового шляху (зауважу, що хлопець роботящий: з 15 років в Україні працював на мийці автівок, третій курс університету кинув в 2021 році):

- листопад 2022 - січень 2023 - доставка багатіям піци на ровері або пішки;

- січень 2023 - лютий 2024 - робота в будівельній компанії, в бригаді. Вершина творчості: будували дах аеропорту в якомусь поселенні ескімосів за Полярним колом. Було важко та холодно.

- березень 2024 - березень 2025 - робота в теплі, в автосалоні КІА - підготовка авто на продаж для клієнта. Під час роботи в автосалоні купив в кредит нове авто.

- квітень 2025 - серпень 2025 робота в компанії, яка забезпечує мешканців будинка газовими балонами. Сам за кермом мікроавтобуса.

- вересень 2025 - повернення в свою бригаду.



Документи на отримання Виду на прожиття намагався (!) подати ще в 2023 році, але не підходив за «бальною системою»: практично ніяких балів не зміг набрати: освіти немає, кваліфікації з ліцензією не має. Мову англійську вивчив. Водійське посвідчення канадське з «нуля» отримав. Але цього сильно замало…



Живе в квартирі, яку орендує разом з батьками (тато+мама+молодший брат+песик). Платить за оренду кімнати в тій квартирі 500 С$. В цілому оренда квартири складає 1300.



Мій наказ оженитися на дочці канадського графа ще не виконав. Сказав, що графінь тут немає. Дочки є, але в основном «чорненькі».

News from USA



Час минає напрочуд швидко: здається тільки вчора допомагав родині українців продати своє авто, яке опинилося з відомих причин в Туреччині (а продати важко, бо не існує прямої процедури продажу авто іноземної реєстрації, ввезеного на митну територію Туреччини без розмитнення), а виявилося, що було це в листопаді року 2023. Навіть не 2024.

Родина українців заїхала в США за програмою U4U.

Термін дії дозвільних документів: до грудня 2025 року - і час вже думати про продовження та отримання так званого «репароля».

Готуються, живуть. Мають авто. Зі мною говорив якраз за кермом свого авто… особливих успіхів або досягнень немає. Живуть як живеться…



Чоловік сказав, що жінці в США дуже подобається і здивував мене фразою від корінного американця, який йому сказав:

«If it’s good for your wife, it’s good for life!»



Прикольно. Не чув я раніше такого.

Але правда! akurt

News from USA



Час минає напрочуд швидко: здається тільки вчора допомагав родині українців продати своє авто, яке опинилося з відомих причин в Туреччині (а продати важко, бо не існує прямої процедури продажу авто іноземної реєстрації, ввезеного на митну територію Туреччини без розмитнення), а виявилося, що було це в листопаді року 2023. Навіть не 2024.

Родина українців заїхала в США за програмою U4U.

Термін дії дозвільних документів: до грудня 2025 року - і час вже думати про продовження та отримання так званого «репароля».

Готуються, живуть. Мають авто. Зі мною говорив якраз за кермом свого авто… особливих успіхів або досягнень немає. Живуть як живеться…



Чоловік сказав, що жінці в США дуже подобається і здивував мене фразою від корінного американця, який йому сказав:

«If it’s good for your wife, it’s good for life!»



Прикольно. Не чув я раніше такого.

