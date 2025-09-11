Після італійської французька піде дуже легко. А Італію зря вони залошили - країна для життя дуже непогана.
І я такої думки.
Наші люди говорять, що головна найважча проблема для новоприбулих, це житло:
- житло Франція НЕ надає ніяке. В найкращому випадку поселять в барак для біженців; важкі умови, невідомий термін;
- орендувати практично неможливо, бо орендодавці вимагають твердих гарантій оплати.
Так що: «Париж, Париж…»
News from (назву країни збережу в таємниці)
Історія почалася років 20 тому. Колективу деяких працівників доручили організувати концерт художньої самодіяльності.
Один з художніх номерів на сцені змусив мою щелепу реально впасти вниз: на сцену вискочив хлопець років 20 в незвичному костюмі в обтяжку «під колір оголеного тіла», а на тому костюмі були нашиті червоні серця.
Був неймовірно цікавий танок.
Було дуже несподівано.
Аналогом може бути таке: Ви - майстер ремонтно-інструментальних майстерень (написав так, бо перше в моєму житті місце роботи було саме там), у вашому підпорядкуванні звичайний токар, який працює зранку до вечора - поруч книжка «Допуски и посадки» - і раптом саме він на сцені в такому костюмі і з таким танцем!
Пройшли роки і доля звела мене та його з його жінкою за кордоном.
Він вже давно сам не танцює.
Він створює неймовірні дизайнерські костюми для танців професійними артистами.
Дивуюся фантазії, дизайну, матеріалам, з яких все це вони із жінкою на замовлення продюсерів шоу для вибагливих глядачів виготовляють…
Неймовірно.
Ось такі професії бувають. Знайде людина собі роботу в будь-якій країні.
P.S. Фото його костюмів, створених ним та його жінкою для всіляких шоу, не оприлюднюю для збереження авторських прав. Ну і щоби вас не шокувати незвичним професійним талантом, за яке платять гроші не тільки продюсери шоу, але і глядачі…
P.P.S. Не забуваємо, що сказав Карл Маркс своєму приятелю Фрідріху Енгельсу: «Багатство – це наявність товарів, які можна продати. Товаром може бути все, що завгодно: від речей до професійних якостей. Головний критерій – можливість на цьому заробити.»
А я впевнений що вона вивчила хочаб до B1. Давайте йти від оберненого - чи можна в Італії вижити без знання італійської 3 роки? Я скажу що ніяк.
Знаю декілька прикладів, коли люди роками живуть у інших країнах і не вчать мову. Якісь базові слова щоб щось купити в магазині, звісно, знають. Добий день, дякую, плачу готівкою, до побачення. Але не більше того.
