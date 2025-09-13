Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2946294729482949 Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:53 BIGor написав: Faceless написав: барабашов написав: Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро? Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро? Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше? Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

може тому, що знають що дешевше не хворіти, чим лікуватись може тому, що знають що дешевше не хворіти, чим лікуватись flyman

Повідомлень: 40780 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1610 раз. Подякували: 2854 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 03:48 BIGor написав: Faceless написав: барабашов написав: Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро? Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро? Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше? Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?



Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.

Шутка, но с долей шутки.

В Украине люди не следят за здоровьем.

4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.

Сахар не контролируется, давление не контролируется.

Экология - ни в пень.

Постоянный стресс куда ни ткнись.

Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.

А это - спрос на некачественные продукты питания.

В результате, качественные - надо хорошо искать.

Радиация, смог. Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.Шутка, но с долей шутки.В Украине люди не следят за здоровьем.4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.Сахар не контролируется, давление не контролируется.Экология - ни в пень.Постоянный стресс куда ни ткнись.Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.А это - спрос на некачественные продукты питания.В результате, качественные - надо хорошо искать.Радиация, смог. rjkz

Повідомлень: 17759 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8678 раз. Подякували: 5491 раз. Профіль 10 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 05:19 Про «+20» років життя.



Вчора гуляли по Тулузі і зайшли у велетенський собор: грав орган.

Я ходив по собору, слухав та роздивлявся.

На одній із стін: список загиблих мешканців у війнах. На мармуровій дошці великого розміру із словами «Загинули за Францію»:

1914: багато імен та прізвищ хлопців. Напевне 30 або більше імен…

1915: значно менше. Можливо, 10.

1916: так само як 1915.

1917: трохи більше, ніж 1916.

1918: дуже багато, мабуть, як 1914.



Потім 1940: 2 загиблих;

Потім 1942: 1 загиблий.

На останок 1943: 2 загиблих.



Контраст великий. Навчились французи цінувати життя.



P.S. Цинічний приклад на тему дня.

В США загинула українка: обговорює весь світ і навіть Фінансовий форум України.

Позавчора в Україні зарізали ножем двох учнів школи: ніхто не обговорює. Вчора піді Львовом - відразу за окружною дорогою - застрелили двох працівників СТО - ніхто не обговорює. Я дзвонив приятелю Ігорю - він знає те СТО і навіть знав загиблих.

Звичайні речі. Все - серед білого дня.

То які ж тоді «+20»? akurt

Повідомлень: 11267 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4019 раз. Подякували: 1471 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2946294729482949 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостейМодератори: Faceless