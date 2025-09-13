Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2946294729482949 Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:53 BIGor написав: Faceless написав: барабашов написав: Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро? Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро? Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше? Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

Додано: Суб 13 вер, 2025 03:48 BIGor написав: Faceless написав: барабашов написав: Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро? Отрихтовать зуб без восстановления-импланта 1500евро? Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше? Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?



Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.

Шутка, но с долей шутки.

В Украине люди не следят за здоровьем.

4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.

Сахар не контролируется, давление не контролируется.

Экология - ни в пень.

Постоянный стресс куда ни ткнись.

Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.

А это - спрос на некачественные продукты питания.

В результате, качественные - надо хорошо искать.

News from USA



В США з 2021 року мешкає мій колишній підлеглий.

Досить працьовитий та адекватний хлопець.

В 2022 році він був на Алясці - працював на рибопереробній фабриці (за кваліфікацією інженер - електромеханік). Керівництво фабрики допомогло оформити так зване “TPS” - залишився в США.

З 2023 року мешкає в славетному місці New York.

Орендує - жінка плюс син - як багато інших людей - квартиру, здається за 1700$. Бруклін, Bensonhurst.

Працює - як прийнято в США - на двох роботах.

В 2024 взяв авто в кредит. VW Tiguan.

Вчора трохи спілкувалися і був зручний момент задати незручне питання.

Не подумайте, питання не про секс. Про зарплатню. Це саме незручне в США запитання.

Відповідь була доволі цікавою.

Нагадаю: New York.

- Смотрите: за прошлый год, отталкиваясь от заработанного дохода за год, я перевалил из «бедного» в «нижний средний»🤷‍♂️Как то так🤷‍♂️

- Ну очень неплохо. Молодец.

- Стараемся. Но хочется больше. Тут мало никогда не бывает😉

- «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?

- Все что выше 62тыс$ за год… - «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?- Все что выше 62тыс$ за год…

Виходить США доволі дешева країна, бо в Варшаві/Кракові ті ж 62тис$ за рік - це також є нижній середній клас. Виходить США доволі дешева країна, бо в Варшаві/Кракові ті ж 62тис$ за рік - це також є нижній середній клас. BIGor

Повідомлень: 10154 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1470 раз. Подякували: 1871 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 12:39 Ну, цифри можна перевірити - гадаю в мережі є якась статистика.

Я не перевіряв, але хлопець сказав саме так.

Я гадаю, можна не дивуватися.

Я в минулому році наводив точні дані зарплатні людей в тому штаті, який зараз на повістці дня - Північна Кароліна та поруч Південна Кароліна.

Можна знайти той мій допис, але можна і не шукати, повірити цифрам «по памʼяті»:

- медична сестра зарплатня в рік 27 000$

- кваліфікована з ліцензією - 37000…43 000$

- поліцейський 43 000…56 000$ на рік.

- рядові менеджери в банках або в установах - не більше поліцейського.



Там ще наводилися мною конкретні цифри про те, при якій зарплатні людина може дозволити собі взяти в іпотеку житловий будинок площею в 150…200 кв.м (орієнтир ціни 300 000$), так ось поліцейський може взяти без проблем і напруження.



- Все что выше 62тыс$ за год… - «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?- Все что выше 62тыс$ за год…

Виходить США доволі дешева країна, бо в Варшаві/Кракові ті ж 62тис$ за рік - це також є нижній середній клас. Виходить США доволі дешева країна, бо в Варшаві/Кракові ті ж 62тис$ за рік - це також є нижній середній клас.

Ну це вже дуже гучна заява. Незважаючи на значний ривок Польщі в останні роки чи навіть десятиліття, але навіть у Варшаві 5200 дол. це явно вище середнього https://www.raportwarszawski.pl/artykul/3555%2Csrednio-warszawiak-zarabia-ponad-11-tys-zl-odczuliscie-to-na-swoim-koncie?utm_source=chatgpt.com .



Просто часто люди мають на увазі своє коло спілкування, наприклад, навколоайтішні тусовки і тп. Або дивляться завжди на більш успішніх майже не помічаючи людей, які заробляють менше. Але середнє на то і середнє, що враховує всі верстви населення, включаючи касирів у Лідлі/Бедрьонці і тп. Тож, якщо 5200 це нижній середній клас, то невже у Варшаві/Кракові всіх хто має 5000 дол. можна вважати бідняками? Думаю Ви просто прибідняєтеся, щоб стимулювати себе заробляти більше)) Ну це вже дуже гучна заява. Незважаючи на значний ривок Польщі в останні роки чи навіть десятиліття, але навіть у Варшаві 5200 дол. це явно вище середньогоПросто часто люди мають на увазі своє коло спілкування, наприклад, навколоайтішні тусовки і тп. Або дивляться завжди на більш успішніх майже не помічаючи людей, які заробляють менше. Але середнє на то і середнє, що враховує всі верстви населення, включаючи касирів у Лідлі/Бедрьонці і тп. Тож, якщо 5200 це нижній середній клас, то невже у Варшаві/Кракові всіх хто має 5000 дол. можна вважати бідняками? Думаю Ви просто прибідняєтеся, щоб стимулювати себе заробляти більше)) The_Rebel

Повідомлень: 791 З нами з: 01.06.19 Подякував: 102 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 вер, 2025 15:36 The_Rebel написав: BIGor написав: akurt написав: - «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?

- Все что выше 62тыс$ за год… - «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?- Все что выше 62тыс$ за год…

Виходить США доволі дешева країна, бо в Варшаві/Кракові ті ж 62тис$ за рік - це також є нижній середній клас. Виходить США доволі дешева країна, бо в Варшаві/Кракові ті ж 62тис$ за рік - це також є нижній середній клас.

Ну це вже дуже гучна заява. Незважаючи на значний ривок Польщі в останні роки чи навіть десятиліття, але навіть у Варшаві 5200 дол. це явно вище середнього https://www.raportwarszawski.pl/artykul/3555%2Csrednio-warszawiak-zarabia-ponad-11-tys-zl-odczuliscie-to-na-swoim-koncie?utm_source=chatgpt.com .



Просто часто люди мають на увазі своє коло спілкування, наприклад, навколоайтішні тусовки і тп. Або дивляться завжди на більш успішніх майже не помічаючи людей, які заробляють менше. Але середнє на то і середнє, що враховує всі верстви населення, включаючи касирів у Лідлі/Бедрьонці і тп. Тож, якщо 5200 це нижній середній клас, то невже у Варшаві/Кракові всіх хто має 5000 дол. можна вважати бідняками? Думаю Ви просто прибідняєтеся, щоб стимулювати себе заробляти більше)) Ну це вже дуже гучна заява. Незважаючи на значний ривок Польщі в останні роки чи навіть десятиліття, але навіть у Варшаві 5200 дол. це явно вище середньогоПросто часто люди мають на увазі своє коло спілкування, наприклад, навколоайтішні тусовки і тп. Або дивляться завжди на більш успішніх майже не помічаючи людей, які заробляють менше. Але середнє на то і середнє, що враховує всі верстви населення, включаючи касирів у Лідлі/Бедрьонці і тп. Тож, якщо 5200 це нижній середній клас, то невже у Варшаві/Кракові всіх хто має 5000 дол. можна вважати бідняками? Думаю Ви просто прибідняєтеся, щоб стимулювати себе заробляти більше))

А до чого вантажники і касири з Бедронкі до середнього класу? В Польщі десь 7-8% людей заробляють ті 5000 дол. ( https://www.infor.pl/twoje-pieniadze/za ... 024-r.html W 2024 r. było 1 mln 991 tys. osób, których podstawa opodatkowania przekraczała 120 tys. zł. To oznacza, że osoby te zapłaciły podatek według wyższej, 32-proc. stawki.) Ото і є початок середнього класу - люди які можуть купити бу авто за 6 місяців чи взяти іпотеку.



Ні, я мав в тому числі Варшаву/Краків. Я розумію, що в Україні майже нема середнього класу, тому навіть середня зарплата це далеко нижче середнього класу. Але ж Польща розвинута країна, в неї широкий середній клас. І все ж по загальноприйнятим методикам навіть верхня планка середнього класу у Варшаві значно нижче 5000 дол. А нижній десь від 1200-1500 дол:



Додано: Суб 13 вер, 2025 16:47 rjkz написав: BIGor написав: Faceless написав: Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад Це ще дуже дешево як на Європу. 3 штуки євро щоб екстрено полікувати запалений зуб в Італії наприклад

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?

Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше? Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?



Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.

Шутка, но с долей шутки.

В Украине люди не следят за здоровьем.

4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.

Сахар не контролируется, давление не контролируется.

Экология - ни в пень.

Постоянный стресс куда ни ткнись.

Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.

А это - спрос на некачественные продукты питания.

В результате, качественные - надо хорошо искать.

Радиация, смог. Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.Шутка, но с долей шутки.В Украине люди не следят за здоровьем.4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.Сахар не контролируется, давление не контролируется.Экология - ни в пень.Постоянный стресс куда ни ткнись.Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.А это - спрос на некачественные продукты питания.В результате, качественные - надо хорошо искать.Радиация, смог.

Найважливіший спосіб життя стверджує ВООЗ, а не медицина:



Спосіб життя це:

Спосіб життя (+50%):

Це найвагоміший фактор, який включає в себе:

Харчування: Збалансований раціон, багатий на фрукти та овочі, з обмеженням цукру та солі.

Фізична активність: Регулярні фізичні навантаження для підтримки нормальної маси тіла та роботи систем організму.

Шкідливі звички: Відмова від куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, які спричиняють численні захворювання.

Гігієна: Дотримання правил особистої гігієни для запобігання інфекціям.

Психологічний стан: Управління стресами, позитивне мислення та наявність сенсу в житті.

Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.

Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.

Про Італію

