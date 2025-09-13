BIGor написав:
Цікаво, якщо в Італії така "пагана" медицина, а в Україні "супер-класна" - то чого італійці живуть в середньому на 20 років довше?
може тому, що знають що дешевше не хворіти, чим лікуватись
Додано: П'ят 12 вер, 2025 22:53
може тому, що знають що дешевше не хворіти, чим лікуватись
Додано: Суб 13 вер, 2025 03:48
Средиземноморская диета, избыток витамина Д. Сиеста, наконец.
Шутка, но с долей шутки.
В Украине люди не следят за здоровьем.
4 человека, которых я знал с диабетом - умерли. 2 из них в молодом возрасте.
Сахар не контролируется, давление не контролируется.
Экология - ни в пень.
Постоянный стресс куда ни ткнись.
Очень многие не могут себе позволить качественно и разнообразно питаться.
А это - спрос на некачественные продукты питания.
В результате, качественные - надо хорошо искать.
Радиация, смог.
Додано: Суб 13 вер, 2025 06:06
Еміграція, заробітчанство
News from USA
В США з 2021 року мешкає мій колишній підлеглий.
Досить працьовитий та адекватний хлопець.
В 2022 році він був на Алясці - працював на рибопереробній фабриці (за кваліфікацією інженер - електромеханік). Керівництво фабрики допомогло оформити так зване “TPS” - залишився в США.
З 2023 року мешкає в славетному місці New York.
Орендує - жінка плюс син - як багато інших людей - квартиру, здається за 1700$. Бруклін, Bensonhurst.
Працює - як прийнято в США - на двох роботах.
В 2024 взяв авто в кредит. VW Tiguan.
Вчора трохи спілкувалися і був зручний момент задати незручне питання.
Не подумайте, питання не про секс. Про зарплатню. Це саме незручне в США запитання.
Відповідь була доволі цікавою.
Нагадаю: New York.
- Смотрите: за прошлый год, отталкиваясь от заработанного дохода за год, я перевалил из «бедного» в «нижний средний»🤷♂️Как то так🤷♂️
- Ну очень неплохо. Молодец.
- Стараемся. Но хочется больше. Тут мало никогда не бывает😉
- «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?
- Все что выше 62тыс$ за год…
Додано: Суб 13 вер, 2025 12:01
Додано: Суб 13 вер, 2025 12:39
Ну, цифри можна перевірити - гадаю в мережі є якась статистика.
Я не перевіряв, але хлопець сказав саме так.
Я гадаю, можна не дивуватися.
Я в минулому році наводив точні дані зарплатні людей в тому штаті, який зараз на повістці дня - Північна Кароліна та поруч Південна Кароліна.
Можна знайти той мій допис, але можна і не шукати, повірити цифрам «по памʼяті»:
- медична сестра зарплатня в рік 27 000$
- кваліфікована з ліцензією - 37000…43 000$
- поліцейський 43 000…56 000$ на рік.
- рядові менеджери в банках або в установах - не більше поліцейського.
Там ще наводилися мною конкретні цифри про те, при якій зарплатні людина може дозволити собі взяти в іпотеку житловий будинок площею в 150…200 кв.м (орієнтир ціни 300 000$), так ось поліцейський може взяти без проблем і напруження.
Ну, мабуть, якщо людина є власником 2-о поверхового будинка, в гаражі якого припарковані дві автівки - а в США найчастіше саме так, то мабуть це середній клас.
Додано: Суб 13 вер, 2025 14:03
Ну це вже дуже гучна заява. Незважаючи на значний ривок Польщі в останні роки чи навіть десятиліття, але навіть у Варшаві 5200 дол. це явно вище середнього
Просто часто люди мають на увазі своє коло спілкування, наприклад, навколоайтішні тусовки і тп. Або дивляться завжди на більш успішніх майже не помічаючи людей, які заробляють менше. Але середнє на то і середнє, що враховує всі верстви населення, включаючи касирів у Лідлі/Бедрьонці і тп. Тож, якщо 5200 це нижній середній клас, то невже у Варшаві/Кракові всіх хто має 5000 дол. можна вважати бідняками? Думаю Ви просто прибідняєтеся, щоб стимулювати себе заробляти більше))
Додано: Суб 13 вер, 2025 15:36
А до чого вантажники і касири з Бедронкі до середнього класу? В Польщі десь 7-8% людей заробляють ті 5000 дол. (
ПС: Ну і Ви перебріхуєте, я писав за Варшаву/Краків - 5 тис. ує це і буде нижній середній клас для цих міст, не для всієї Польщі.
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:45
BIGor
Ні, я мав в тому числі Варшаву/Краків. Я розумію, що в Україні майже нема середнього класу, тому навіть середня зарплата це далеко нижче середнього класу. Але ж Польща розвинута країна, в неї широкий середній клас. І все ж по загальноприйнятим методикам навіть верхня планка середнього класу у Варшаві значно нижче 5000 дол. А нижній десь від 1200-1500 дол:
Той факт, що вас оточують більш заможніші та успішніші люди, вам тільки в плюс. Але середній клас має інше визначення. Це люди з професійним статусом, що можуть забезпечити собі основні матеріальні та соціальні потреби. Ну не можна називати бідняками людей, що зарбляють мернше 5000 дол у Варшаві)
Додано: Суб 13 вер, 2025 16:47
Найважливіший спосіб життя стверджує ВООЗ, а не медицина:
Спосіб життя це:
Спосіб життя (+50%):
Це найвагоміший фактор, який включає в себе:
Харчування: Збалансований раціон, багатий на фрукти та овочі, з обмеженням цукру та солі.
Фізична активність: Регулярні фізичні навантаження для підтримки нормальної маси тіла та роботи систем організму.
Шкідливі звички: Відмова від куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, які спричиняють численні захворювання.
Гігієна: Дотримання правил особистої гігієни для запобігання інфекціям.
Психологічний стан: Управління стресами, позитивне мислення та наявність сенсу в житті.
Режим дня: Правильний режим праці та відпочинку.
Є системні проблеми в Україні по всім пунктам.
Про Італію
